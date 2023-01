España Vaciada quiere tumbar el nuevo decreto anticrisis por sus privilegios a las renovables

Este martes en el Congreso de los Diputados se debatirá la convalidación del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, que pretende ampliar el proceso de simplificación y aceleración en los trámites para la implantación de grandes centrales de energías renovables. España Vaciada quiere tumbar este decreto anticrisis por sus privilegios a las renovables, ya que considera que incumple los mínimos de la UE en la aceleración de renovables y es anticonstitucional.

La formación asegura que “arrasarán el medio rural destrozando sus recursos y su futuro”,y que dicha norma "rescinde todas las garantías de protección medioambiental y sostenibilidad que generarán consecuencias nefastas para el medio rural de las provincias con menor densidad despoblación, tanto por su impacto ambiental como social y de destrucción de empleos".

Solicitud a los diputados del Congreso para votar en contra

En este sentido, España Vaciada demanda a los diputados del Congreso que fueron elegidos por las provincias despobladas que en la jornada de hoy voten en contra de la convalidación del decreto. "Así es como nos vacían, poniendo nuestros pueblos, comarcas y provincias al servicio del desarrollo de otras zonas para su crecimiento, expoliando nuestros recursos sin respeto, sin intención de afrontar de verdad el problema de la despoblación y la descohesión", subrayan desde la formación.

A su parecer, este proyecto es un modelo sostenible: "No es una transición ecológica ni justa, es un inmenso negocio, y no estamos dispuestos a ser siempre los mismos los que tengamos que asumir lo que el resto no quiere".

Los datos arrojan que en España apenas se recibe el 3% de los beneficios generados, mientras que en la mayoría de países europeos reciben un 25% o un 30% de los beneficios para el territorio. En España Vaciada preocupa que los fondos de inversión extranjeros vean la España vaciada como un "territorio a expoliar sin límite, con mayor permisividad ambiental y administrativa para sus proyectos, y en el que pueden obtener mayores beneficios que en otros países europeos".

Por otro lado, destacan su temor por las “ínfimas compensaciones” para el desarrollo de los territorios que van a sufrir la implantación de renovables. España Vaciada recuerda la denuncia que presentó en junio Tomás Guitarte, ante el presidente del Gobierno, cuando le trasladó las dudas de que el Ejecutivo nacional hubiera "vendido los territorios de la España vaciada al resto de Europa por los 140.000 millones de los fondos europeos". Consideran esta decisión un nuevo agravio.

