CSIF carga contra el nuevo convenio de Castilla y León de Ayuda a Domicilio: "No es real"

Las secciones sindicales de ayuda domiciliaria de CSIF en Castilla y León han rechazado el V Convenio Regional del Sector de Ayuda a Domicilio, que ha sido firmado entre las empresas del sector y los sindicatos UGT y CCOO. En este sentido, han advertido de que la mejora retributiva anunciada de un más del 20% entre el 2023 y 2026, "no se va a producir, no es real. Se han establecido dos tablas salariales, en función de si hay o no licitación del servicio con administraciones públicas, de manera que existen varios escenarios posibles de subida salarial, sin que ninguno alcance ese porcentaje".

Igualmente, insisten en que cuando existe esa licitación con las administraciones públicas, "y dependiendo de cuando se lleve a cabo la misma", un periodo de cuatro años como el que dura el presente convenio, el incremento salarial acumulado "puede oscilar entre un 11 y un 15%, temiendo, además, diferencias entre las provincias de la Comunidad".

CSIF ha subrayado que en el mejor de los escenarios previstos el incremento será de un "3% este año y 2,1% en los dos últimos años". Asimismo, para el sindicato esto supondrá una "pérdida del poder adquisitivo de más del 5% solo en este primer año de aplicación del nuevo convenio, y con previsiones de que la inflación continúe alta en 2023".

Por todo ello, el sindicato CSIF ha subrayado que "lamenta" que el quinto convenio firmado sea "incapaz" de mantener el poder adquisitivo de las más de 5.600 trabajadoras de la ayuda a domicilio. "Tampoco ha logrado igualar el convenio nacional, que prevé una subida del 6,5% para este año".

