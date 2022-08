UGT niega las palabras de Gallardo que afirmó que "los sindicatos no dejaron" que se previnieran los incendios en invierno

Desde la federación de UGT Servicios Públicos de Castilla y León han respondido a las declaraciones que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, realizó sobre la política de extinción de incendios, en las que aseguraba que "fueron ellos -los sindicatos- los que en 2018 no dejaron que las personas que se dedican a la extinción en verano, pudiesen dedicarse a la prevención durante los meses de invierno".

Ha sido el secretario de Acción Sindical y del Sector Autonómico de UGT Servicios Públicos CyL, Carlos Arenas Vázquez, quien le ha indicado que “UGT siempre ha abogado por las labores silvícolas como tareas preventivas de los incendios. Por eso, ha continuado manifestando que con estas declaraciones “García-Gallardo no solo pone de manifiesto un total desconocimiento de la función de los sindicatos en la sociedad y, por ende, en la Junta de Castilla y León, sino que, además, nos otorga un poder decisivo que no tenemos, negociamos pero no decidimos, ya que la potestad ejecutiva está en manos del Gobierno de la comunidad autónoma”.

Es más, el responsable sindical ha emplazado al vicepresidente a "que se documente" sobre la existencia y funcionamiento de las Mesas Negociadoras de los empleados públicos de la Junta, las del Consejo de la Función Pública y las de la Comisión en Materia Forestal del Consejo del Diálogo Social. También ha hecho referencia a las propuestas de realizar conciertos benéficos o destinar 5 millones de euros en la contratación de personas en desempleo para limpiar los montes, a las que ha calificado como “patochadas nocturnas y bufonadas” y que si bien, ha continuado Arenas Vázquez, “se le podrían tolerar ciertas licencias en su faceta cómica, lo que no vamos a consentir son las mentiras”.

Para terminar, el secretario de Acción Sindical y del Sector Autonómico de UGT Servicios Públicos CyL, ha señalado que si el problema es que “el vicepresidente y su camarilla no saben en qué gastar los 80.000 euros de su sueldo ni el dinero de los ciudadanos de Castilla y León, lo que debe hacer el presidente Fernández Mañueco es buscarle una ocupación a la altura de sus aptitudes, nada muy complejo, algo que justifique su sueldo y las subvenciones de su partido”.

Sigue los temas que te interesan