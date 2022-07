Operación salida en Castilla y León: previstos 900.000 desplazamientos este fin de semana

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, anunciaba hoy junto a Inmaculada Matías, coordinadora de Tráfico de Castilla y León, y a Óscar Rua, comandante inspector del sector de tráfico de Castilla y León, la nueva operación especial de tráfico. Estará vigente desde el viernes 29 a las 15:00 hasta el domingo 1 de agosto a las doce de la noche. Una campaña que viene en un momento de especial movilidad en la Comunidad con la salida de los que se van de vacaciones, que se estima que sean 900.000 personas.

Un año que está siendo “malo y dramático”, aseguraba la delegada del Gobierno. Dado que, en lo que va de año, hay un total de 73 víctimas mortales en 66 accidentes de tráfico. Una situación que no cesa. Esta misma mañana se conocía un nuevo accidente con dos víctimas mortales que “vuelven a teñir las carreteras y nos traen el inmenso dolor de perder una vida”.

Asimismo, desde la Delegación han hecho especial hincapié en estas operaciones de tráfico. Asegura que “está todo preparado” y que habrá 1.000 agentes de la Guardia Civil de tráfico, así como casi 100 agentes de la Dirección General de Tráfico destinados a “protegernos”. A su vez, estarán activos los drones, equipos de vigilancia, radares y un largo dispositivo al que se debe unir “la complicidad de la ciudadanía”. “Pónganse los cinturones de seguridad, respeten la velocidad, no consuman alcohol ni drogas y, los que van a su lado, no les dejen conducir si no están bien”, matizaba Barcones.

La seguridad es una cosa de todos y la intención de estas operaciones es “no tener que lamentar más fallecidos”. El 2022 está dejando un 60% más de víctimas mortales que el año anterior. En 2021, precisamente, estimaban que en casi un tercio de los accidentes “había causa concurrente de alcohol y drogas”. Una situación que quieren evitar. Por ello, se han puesto manos a la obra con los controles y han puesto ya “2.000 sanciones por alcohol y 1.400 por drogas”.

El mes de agosto será el más vigilado de todo el verano con los dispositivos especiales que desde el Gobierno han anunciado. Se prevé que en estas semanas se desplacen cinco millones de desplazamientos: “Del 8 al 14 de agosto vamos a tener una campaña especial para el control de alcohol y drogas”, aclaraba la delegada del Gobierno.

Piden prudencia y, sobre todo, que “se respeten las normas”. Asimismo, habrá restricciones para los vehículos pesados y conos puestos para permitir la fluidez. Todo un operativo desarrollado con el objetivo de “salvar vidas. La tuya, la de quienes van contigo y la de los que circulan”.

Los desplazamientos también tienen su parte positiva y es que, tal y como anuncian desde la DGT, ya se están recuperando los datos de movilidad de antes de la pandemia, incluso en "algunos momentos se están superando en un 5%". Barcones ha querido matizar: "superamos las cifras de desplazamientos, pero también las de siniestralidad".

Sigue los temas que te interesan