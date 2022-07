Barcones: “No se va a suprimir ninguna parada, ni ninguna línea que dependa de la Administración General del Estado”

“Yo lo voy a decir con absoluta claridad. No se va a suprimir ninguna parada, ni ninguna línea que dependa de la Administración General del Estado”, afirmó con rotundidad la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien insistió en que “no hay absolutamente nada de cierto” en la eliminación de paradas en 346 municipios de la Comunidad, de acuerdo al borrador del mapa concesional del transporte de viajeros por carretera.

Barcones, que este jueves dio la bienvenida a los guardias civiles en prácticas que se incorporan a la Comandancia de Soria, aseguró que esto ya lo había dicho la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo. “Yo he tenido oportunidad de hablar con ella, de reunirme y lo voy a hacer en próximas fechas también con la propia ministra”, sentenció.

En ese sentido, la delegada del Gobierno, que avanzó un encuentro con la ministra Raquel Sánchez la próxima semana, aseguró que la “situación es muy clara” y que entiende que “algunos” vivan del “agravio” y de la “desgracia”, pero señaló que eso ha sido con otros gobiernos, con los que a Soria, en su opinión, se la ha “maltratado”.

También rechazó el abandono del ferrocarril y recordó que anteriores gobiernos pagaron casi un millón de euros por rescindir el contrato para la mejora de la red. Por el contrario, sostuvo que el actual Ejecutivo invierte del entorno 80 millones en la modernización de la red en Soria. “Esto no son palabras, son hechos, porque ya se está ejecutando”, dijo y añadió que es de “sentido común” que si se hace esto, no se abandona ni a la infraestructura, ni a los vecinos que la utilizan.

“Por lo tanto, desmontamos ese primer primer bulo que parece que para alimentar algunos movimientos, se necesita esa desgracia. En estos momentos, no. En otros gobiernos sí, en este gobierno no. Línea ferroviaria, 80 millones de euros. Autobús, no se va a suprimir ni una sola parada, no se va a suprimir ni una sola línea dependiente de la Administración General del Estado”, afirmó.

La delegada del Gobierno aseguró que se ha querido “descontextualizar” un borrador de “planteamientos” del mapa de transportes de una “sesión de trabajo”. “Todos sabemos que si uno saca de contexto documentos de trabajo, uno los puede interpretar en el sentido que quiera”, apostilló sobre el documento del mapa concesional.

“El que haya querido coger un borrador, del quinto borrador de un boceto, de la futura estructura, de verdad, creo que se ha aclarado de manera suficiente. Si necesitan para vivir o para sobrevivir decir eso, genial, es un bulo, es mentira. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. No se va a suprimir ninguna parada, de ninguna línea. No sólo ya porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho la secretaria general, pero si es necesario la próxima semana se lo va a decir también la ministra”, sentenció.

Sigue los temas que te interesan