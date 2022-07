Los abogados de Castilla y León salen a la calle para reclamar a Justicia las cuantías impagadas del Turno del Oficio

Los integrantes de los Colegios de Abogados de Castilla y León se sumaron hoy a las movilizaciones para reclamar al Ministerio de Justicia las cuantías no pagadas de los turnos de oficio, asistencias jurídicas y asistencia de violencia desde el mes de marzo. En lema de esta jornada reivindicativa fue: ‘los abogados cumplen, el Ministerio de Justicia no cumple’. Los asuntos de Justicia Gratuita en Castilla y León aumentaron un 29 por ciento en 2021 y experimentaron un ligero ascenso del 2 por ciento con respecto a cifras de prepandemia, según informa Ical.

Aunque los servicios del turno de oficio están suscritos a la Ley de Subvenciones, no es una nómina como tal, no les parece de recibo estar cuatro meses y medio sin percibir nada. Los abogados del turno, tras años de reivindicaciones, llegaron a un acuerdo para que los pagos fueran mensuales y sin retraso; sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha cumplido y los retrasos e impagos continúan, con el consiguiente malestar del colectivo, que continúa con las reivindicaciones para que se mejore sus retribuciones y garantice el cobro de todas las actuaciones del turno de oficio.

Los casos atendidos por el Turno de Oficio pasó de los 34.251 en 2020 a un total de 44.297 el año pasado. Por lo tanto, los datos arrojan cifras superiores a las prepandémicas, ya que con respecto a 2019 las solicitudes aumentaron un 2,1 por ciento respecto a 2019, que fueron 43.390. Según los datos del Consejo General de la Abogacía de Castilla y León, un 43 por ciento de los 4.894 letrados de la Comunidad forman parte del turno de oficio, 13 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 30 por ciento.

El presidente del Consejo General de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, sostuvo que la abogacía de la Comunidad continúa cada año muy implicada en la labor social que realiza el turno de oficio. “Casi la mitad de los letrados castellanos y leoneses estén inscritos en él, ya que supone una parte indispensable de nuestra profesión para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva”, argumentó.

En cuanto a los asuntos por provincias, Valladolid fue la que más aumentó en el turno general, un 41,9 por ciento, lo que supone 12.927 solicitudes en 2021, junto con Salamanca, un 38,3 por ciento y 6.265 solicitudes. Les sigue sigue Zamora con un 29,8 por ciento, con 2.110 asuntos; Palencia con un 28,9 por ciento, con 2.167 asuntos y León con un 25,6 por ciento, con 5.892 asuntos.

Los incrementos menos significativos registraron Soria con un aumento de un 18,6 por ciento, con 1.026 asuntos; Segovia con 12,1 por ciento, con 3.546; Ávila con 8,2 por ciento, con 1.363 asuntos y Burgos con 2 por ciento, con 9.001 asuntos.

De las cifras de Castilla y León, que se contabilizan de manera anual a 31 de diciembre, se desprende que, de los asuntos atendidos el año pasado por los abogados del turno de oficio en la Comunidad, 22.895 fueron penales, 10.718 civiles, 1.777 contencioso administrativos, 1.700 sociales y 4.967 los que suman los militares, recursos y procedimientos en vía administrativa, entre otros.

Seis euros menos por asunto

Por otro lado, la reivindicación también se basa en la cuota media que perciben por asunto, que es de 147, 87 euros, frente a los 153,14 euros. Lo engloba todo, es decir, en los procedimientos civiles, como los juicios, recursos de apelación, las ejecuciones, etc., mientras que, en los asuntos penales, sería igualmente los juicios, los recursos, que puede llegar incluso hasta el Tribunal Supremo. Esta cuantía continúa muy por debajo de la que se maneja en los despachos.

En 2021, el Estado invirtió 9,3 millones de euros en la Asistencia Jurídica Gratuita en Castilla y León, un aumento del 16,5 por ciento con respecto a 2020, cuando solamente se recibieron ocho millones de euros debido al parón por la pandemia y el descenso en el número de casos.

En España, existen un total de 83 Colegios Oficiales de Abogados, de los que 23 son los que pertenecen a la ‘zona ministerio’, como Castilla y León, autonomías donde no están transferidas las competencias en materia de Justicia.

También se suman a estas reivindicaciones los abogados de la Comunidad de Madrid que trabajan en el Supremo o para los juzgados centrales. Esta situación entre las comunidades con las competencias transferidas y las que pertenecen a la ‘zona ministerio’ lleva consigo desigualdades económicas, ya que en algunas comunidades, los abogados llegan a cobrar el triple que los que pertenecen a una que le tiene que pagar el Ministerio de Justicia por hacer el mismo trabajo.

Violencia de Género

En Castilla y León, se registró una subida de un 8,8 por ciento de los asuntos de violencia de género respecto a 2020, pasando de 2.059 a 2.240, que es menor que la del turno de oficio general, ya que la reducción en este ámbito durante los meses de pandemia no fue tan acusada. Sanz Orejudo, sostuvo que “la lacra de la violencia de género ni siquiera bajó en el confinamiento. Cada año sube y es necesario aumentar la protección jurídica de la víctima, que sufre violencia por el hecho de ser mujer”.

En los asuntos de violencia de género, Ávila fue la provincia con la subida más fuerte, de un 56,9 por ciento, alcanzando 171 solicitudes; seguida de Soria con un aumento del 34,7 por ciento, con 72 casos; Valladolid con 34,7 por ciento, 474; Segovia con 26,3 por ciento, 96; Zamora con 16,9 por ciento, 131 casos; y León con 8,1 por ciento, con 441.

A pesar del crecimiento general, hubo provincias que atendieron menos solicitudes que en 2020, como Burgos, con una disminución del 14,3 por ciento, Salamanca con una bajada del 10,5 por ciento, y Palencia con un 2 por ciento menos de asuntos.

Actos en todas las provincias

La abogacía de la Comunidad celebró hoy, 12 de julio, el Día de la Justicia Gratuita con distintos actos en las distintas provincias de Castilla y León, tras dos años de parón por la pandemia, en un clima de malestar con el Ministerio de Justicia por el incumplimiento de los pagos de los servicios de los letrados de oficio.

Las concentraciones por la defensa del Turno de Oficio tuvieron lugar en Salamanca, Segovia y Soria, frente a las sedes de las subdelegaciones del Gobierno; en la puerta principal de los juzgados de León; en la plaza de los juzgados de Palencia y en la puerta de los juzgados de Valladolid. Por su parte, Burgos inauguró la Plaza del Turno de Oficio frente a los juzgados en reconocimiento a los abogados y procuradores dedicados a la justicia gratuita, al que asistieron el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

Además, este mismo viernes, se reúne el Consejero General de la Abogacía con las directivas de los 83 colegios oficiales de abogados de España, saldrán al Paseo de Recoletos, con las togas puestas para volver a insistir en es problema, con una muestra de solidaridad.

