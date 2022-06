Alejandro Menéndez: "El gasto público es muy preocupante: se gasta mucho y no se gestiona bien"

Alejandro Menéndez (Zamora, 1951) siempre sintió una intensa vocación académica fruto de una inquietud por conocer el por qué de las decisiones jurídicas. Vallisoletano de adopción, ya que vino a vivir a la capital con solo tres meses, se formó en el Colegio La Salle de la ciudad y entre 1968 y 1973 estudió Derecho en la Universidad de Valladolid. Hijo de un empleado de Renfe que quería que fuese notario, finalmente, sintió el gusanillo de la docencia y decidió quedarse en la Facultad. Y así durante las cinco décadas siguientes. En 1981 leyó su tesis doctoral, titulada 'El concepto jurídico-tributario de profesional', por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho.

En 1983 ya era profesor adjunto y el 18 de diciembre de 1987 sacó su cátedra de Derecho Financiero y Tributario en el Campus de Burgos, que entonces pertenecía a la Universidad de Valladolid. Finalmente, en 1992 se traslada a la ciudad vallisoletana donde ha estado impartiendo docencia durante los últimos 30 años, el último de ellos ya como catedrático emérito tras su jubilación. Además, ha elaborado un manual en Derecho Financiero y Tributario que ya cuenta con 23 ediciones y edita con otro colega la revista de tirada nacional 'La quincena fiscal'. Ahora se incorpora como columnista a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León para enriquecer con su saber y experiencia las páginas de este periódico.

P.- ¿Qué le llevó a interesarse por el Derecho?

R.- Yo creo que el Derecho es la lógica aplicada a las relaciones humanas. El Derecho no es memorizar, como se suele decir, es valorar desde un punto de vista racional la conducta humana. Cuando sale una sentencia todo el mundo la comenta, y no todo el mundo es licenciado en Derecho, por lo que no será solo memorizar.

Detrás de los artículos está la lógica, y eso se ve mucho en el Derecho Privado Romano, que son los que inventan el Derecho. Y lo que ves es que todo tiene lógica, que si a uno se le escapa de su fundo un buey y agrede al vecino pues la culpa la tiene el que tiene que cuidar del buey.

P.- ¿Y cómo le surgió el interés por especializarse en Derecho Tributario?

R.- Fue por una cuestión meramente pragmática. Era una asignatura a la que veía con futuro, aunque me gustaban más otras disciplinas como la Filosofía del Derecho, y el Derecho Financiero cuando yo me quedo en la Facultad, en el año 1973, prácticamente no existía. En aquel entonces, los impuestos que se cobraban o bien eran indirectos o bien eran estimaciones objetivas pero el ciudadano no era consciente, no había que hacer la declaración de la renta.

P.- ¿Qué aficiones tiene Alejandro Menéndez?

R.- Además de mi vocación docente e investigadora, a la que he dedicado mi vida, me gustan mucho el cine, la literatura y el fútbol. Precisamente, acabo de recibir la medalla de oro del Real Valladolid ya que llevo más de 50 años como socio del equipo.

P.- ¿Tiene alguna película o algún libro de referencia?

R.- Mi director preferido es el italiano Luchino Visconti y me gusta especialmente su película 'Ludwig' (1973), que me parece una cosa insuperable. En literatura destacaría a Marcel Proust, sobre el que he escrito varios artículos de periódico, y, además de su clásico 'En busca del tiempo perdido' (1913), me gusta especialmente un pequeño libro que se llama 'Sobre la lectura'.

P.- Lleva casi 50 años impartiendo docencia en la universidad, ¿ha notado algún cambio en el alumnado en estas décadas?

R.- Durante los últimos años he estado dando clases en un doble grado, Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), y he tenido unos alumnos fantásticos. Antes he dado muchos años a los alumnos de Derecho y no creo que sean sustancialmente distintos, no he notado gran variedad.

Yo creo que es el porcentaje de los que tienen interés lo que cambia, no la inteligencia ni la voluntad. El problema es que no hay filtros, es un poco de risa que la prueba que ahora se llama EBAU se llamase Selectividad cuando la aprueba el 98%, eso no es seleccionar nada. Y al final en las carreras un poco más generalistas, como pueda ser Derecho, entra mucha gente que ni sabe lo que es ni muestra interés, aunque también he tenido alumnos magníficos que estudiaron Derecho.

Mis últimos años con estos chicos de DADE han sido especialmente positivos, porque son muy pocos y porque porcentualmente tienen mayor interés.

P.- ¿Considera que ha cambiado en estos años el nivel de exigencia en las aulas?

R.- Creo que la benignidad con los controles desenfoca lo que se está evaluando. Cuando un profesor califica a un alumno está acreditando sus conocimientos y no puede ser que lo que se califique no se corresponda con la realidad. Tienes que salvaguardar los intereses de la sociedad con tus calificaciones. Si en la Facultad de Medicina le dicen a alguien que sabe quirúrgica y puede operar pues es que puede operar, pero no tiene sentido que a un señor que esté deprimido o haya tenido un problema y no se sepa la asignatura pues haya que aprobarle, porque lo va a sufrir el paciente.

Las asignaturas hay que pasarlas si se acreditan los conocimientos, esto es básico, y esto pasa a todos los niveles. Considero que hay una falta de exigencia, no es un problema de que seamos sádicos, es un problema de que no estamos cumpliendo el papel que se nos asigna y que constituye nuestra profesión. Otra cosa es ayudar a alumno, que eso es fundamental, y otra cosa es decir que sabe cuando no sabe.

P.- Como especialista en Derecho Tributario, ¿qué opina de las políticas fiscales españolas?

R.- Creo que no tienen razón ni los que dicen que si bajas los impuestos sube la recaudación ni los que dicen que si subes los impuestos sube la recaudación. Hay que hacer un estudio sobre las consecuencias económicas de las medidas y la recaudación fiscal en España es equiparable a la media europea. El problema es el gasto público, que es ciertamente muy preocupante porque se gasta mucho dinero y no se gestiona bien.

Desde el punto de vista jurídico la valoración es francamente negativa. Las modificaciones fiscales son incesantes, las normas fiscales no hay quien las entienda, los contenidos de las leyes son absolutamente absurdos en ocasiones y en muchos casos la legislación se inclina a favorecer el control por parte de la Hacienda más que la certidumbre y la seguridad jurídica.

P.- ¿Qué otros problemas tienen, a su juicio, la hacienda y la economía españolas?

R.- La Hacienda Pública está muy presionada porque se necesitan muchos recursos por el volumen de deuda pública que tenemos y el volumen de consumo que tenemos es muy difícil de bajar. Tenemos, además, un problema muy serio que es el de la dependencia energética y que no tiene arreglo de hoy para mañana. Llevamos muchos años sin hacer prácticamente nada.

Sobre la cuestión climática hay que hacer un análisis sereno y equilibrado, porque una cosa es tratar de ser respetuosos con el medio ambiente y otra correr un riesgo de empobrecimiento de la población. Esta cuestión no tiene una solución fácil, pero lo que no debe tener es una solución politizada.

P.- Pasando a otro tema de índole fiscal de actualidad, ¿qué opina acerca del polémico regreso a España del rey Juan Carlos I?

R.- El rey emérito lo que ha presentado son declaraciones complementarias, que están amparadas por el artículo 27 de la Ley General Tributaria y que se han ejercido con una gran profesión. Uno de los contribuyentes que utilizó esta vía fue Messi, el futbolista, que inmediatamente presentó dos declaraciones complementarias. No es un privilegio, por tanto.

Lo que sí que pasa es que la declaración de no responsabilidad del rey en la Constitución debería haberse desarrollado en una Ley Orgánica para matizar su alcance. Lo lógico es vincular la responsabilidad con la función que realiza, que son representación, arbitraje y mediación, y en esos aspectos es lógico que no tenga responsabilidad. Pero mientras ese desarrollo no se haga no se debe olvidar que en los temas penales la interpretación de las leyes siempre debe ser pro reo, en favor del reo, es un principio penal incuestionable en una sociedad desarrollada.

P.- ¿Cómo ve en general la situación política de España en la actualidad?

R.- La veo mal, tanto la española como la europea. Yo creo que en general Europa y España han vivido después de la Segunda Guerra Mundial los años más prósperos de su historia, pero actualmente hay un problema de gasto público muy serio. Está claro que al ciudadano que lo necesite es indispensable apoyarle, pero transmitir la idea de que toda necesidad es atendible y de que todo es derecho y de que no hay que aportar nada a cambio a la sociedad me parece que es bastante peligroso.

Por ejemplo, con el tema de la Sanidad, habría que distinguir la atención sanitaria de la hostelería hospitalaria. Si alguien está ingresado y come allí y gasta la luz y la calefacción y el aire acondicionado de allí, ¿por qué no puede asumir esos costes si está en condiciones de hacerlo?. Yo creo que esos costes tendría que asumirlos el que está allí, en unas condiciones normales de ingresos.

La Sanidad es un pozo sin fondo y la financiación es un serio problema que habría que plantearse. Después hay cosas muy llamativas, la noche que hay Champions, por ejemplo, hay muchas menos urgencias. También creo que las personas que pueden hacerlo deberían pagar una parte de las medicaciones, eso contribuiría a aliviar el gasto. En el tema de la Sanidad todos los países son más estrictos que España.

