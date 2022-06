CSIF llama a la movilización a los más de 160.000 empleados públicos para la mejora de salarios

El sindicato CSIF ha instado a movilizarse a los más de 160.000 empleados públicos el próximo miércoles, 22 de junio, frente a la Delegación del Gobierno para lograr una mejora salarial. Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, estimó en "un 15% la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios desde 2010".

El dirigente sindical convocó una rueda de prensa para movilizar a los funcionarios en la lucha por las mejoras salariales. Al mismo tiempo, recalcó la labor de los empleados públicos que colaboran en la extinción del incendio en la Sierra de la Culebra. "Esto pone en valor el trabajo de estos empleados públicos como los agentes forestales, los bomberos y agentes medioambientales en la lucha contra el fuego".

Con respecto a los últimos años, lamenta el perjuicio que han sufrido los trabajadores: "Se ha demostrado en estos años trágicos, con la pandemia que aún sufrimos, el valor de los trabajadores públicos que han mantenido los servicios públicos, las oficinas abiertas y los hospitales funcionando. Muchas veces son los grandes olvidados de las gerencias. También acordarse de los docentes y todos aquellos que trabajan día a día y despliegan los servicios públicos en nuestra Comunidad", sentenció Benjamín Castro.

Por otro lado, solicitó al Gobierno una reunión para negociar una subida salarial: "Venimos a pedir al Gobierno de la nación es que se siente de una vez por todas a negociar. Pedimos que los funcionarios no sean los paganos de esta nueva crisis que tenemos encima".

Por último comentó las cifras que perjudican el nivel de vida de los trabajadores públicos: "En la actualidad se está hablando del 'Pacto de Rentas' que supone la socialización de esa merma emanada de la inflación. La inflación está en Castilla y León rondando el 10% y que se suma a un 15% de pérdida de poder adquisitivo desde 2010". Un perjuicio que busca trasladar a la Ministra de Hacienda. Pedimos que "se siente de forma inmediata a negociar un incremento salarial. Si bien no puede llegar a ese porcentaje que supone la inflación, al menos no suponga otra merma del poder adquisitivo. No estamos pidiendo nada surrealista, solo que como empleado público gane lo mismo que ganaba en 1998", aseveró.

"Recordemos que un Docente está trabajando un año y medio gratis; una Enfermera está trabajando un año gratis y un Bombero está trabajando medio año gratis, esto en cálculos de los últimos diez años",

