Tiempo que arde para este fin de semana

Temperaturas de hasta 38 grados y aviso amarillo por altas temperaturas en Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora y por tormentas en todas las provincias de Castilla y León. Es el panorama que nos espera para este sábado, muy similar al del domingo en cuanto a los valores máximos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Ha llegado la primera ola de calor del verano 2022. Esta semana la vamos a sufrir en primera persona: estas son las temperaturas máximas previstas para este sábado en el que buena parte del país cuenta con avisos por calor, algunos de nivel naranja, tal y como informa el portal especializado eltiempo.es.

Pasarán de los 40 grados en el valle del Guadalquivir, el Guadiana y se acercarán también en el Tajo. Todas las zonas que aparecen marcadas con color rojo tendrán más de 35 grados. Se libran del calor en Canarias y en el norte del país.

El domingo el calor podrá ir a más en el Guadalquivir y en Guadiana. Los termómetros pasarán ampliamente de los 40ºC. Se esperan 43ºC en Sevilla y en Córdoba y lo mismo en Badajoz. 40ºC en Ciudad Real, 39 en Cáceres, Lleida y Zaragoza, 38 en Madrid. La diferencia entre el norte y el sur es de 20 grados: 20ºC es la máxima prevista en Oviedo y 21ºC tanto en Santander como en A Coruña.

Avisos por tormentas y lluvias

Aunque en el interior de la mitad norte, las altas temperaturas favorecerán que se desarrollen tormentas por la tarde. Avisos en Burgos, Palencia y León, aunque también podrán darse más al sur, serán probables en cualquier punto de Castilla y León y también se esperan en el entorno de la Ibérica y del Pirineo y atención porque podrán ser fuertes y con precipitaciones intensas. El domingo podrán producirse de nuevo aunque más acotadas al tercio norte.

Costará dormir por la ola de calor: calor de día y de noche

El calor no dará tregua ni de día ni de noche. Podremos tener noche tropical en todas estas zonas marcadas en amarillo ya que las temperaturas podrian no bajar de 20ºC en ningún momento. Ojo que en algunas zonas podrian no bajar de los 23-24 grados.

