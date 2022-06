El PSOE califica como “fracaso” la fidelización de los MIR y Vázquez pide una EBAU única

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, recordó hoy a los ministerios de Educación y Universidades la necesidad de contar con una EBAU única para “empezar a solucionar el problema” de la falta de médicos en la Comunidad, tras lo que el PSOE definió como el “fracaso” del proceso de fidelización de los MIR en la Comunidad.

Vázquez respondió al procurador socialista Diego Moreno que “el proceso de fidelización de los MIR ha tenido este año mejores resultados que el pasado” pero que, aún así, es insuficiente, si bien apuntó, entre las diversas causas, “el arraigo” que hace que los residentes andaluces y madrileños que se forman en la Comunidad “vuelvan a sus lugares de origen” mientras los castellanos y leoneses representan solo el 32 por ciento de los MIR formados en hospitales de la Comunidad.

Por ello, consideró el consejero de Sanidad necesario que los castellanos y leoneses “copen las facultades de Medicina” de la Comunidad porque “no les faltan méritos”, pero tienen una “mayor exigencia” ante una prueba educativa, la EBAU, que pidió sea “única” al Ministerio, informa Ical.

No obstante, no fue esta la única causa esgrimida por Vázquez, que pidió al PSOE “no caer en el reduccionismo” dado que “las causas son múltiples” pero no enunció como una de ellas la económica ya que “la Comunidad que más atrae a los MIR formados en Castilla y León no paga más a sus médicos”.

Sin embargo, sí enumeró entre las causas por las que solo se ha retenido un 53 por ciento de los MIR, “un 20 por ciento más que el año pasado”, la elección de la sanidad privada por un alto número de egresados que “no se plantean trabajar en la Sanidad pública”, en una circunstancia que “se puede remediar por el Gobierno en las condiciones para realizar el examen MIR”.

Vázquez también enumeró entre las causas “el deseo de trabajar en grandes centros hospitalarios y en el medio urbano”, cuando “de los 14 hospitales de Castilla y León, solo cinco son grandes centros” y, en Atención Primaria, “un importante porcentaje de los centros, el 72 por ciento, se encuentran en el medio rural”.

Riesgo de perder el 25 por ciento de los profesionales

Diego Moreno, para considerar “un fracaso” el proceso de fidelización de los MIR en Castilla y León, arguyó que “tres de cada cuatro médicos formados en la Comunidad han rechazado los contratos de la Junta para seguir su carrera profesional en otro lado”.

Por ello, consideró que la Junta lleva “diez años haciendo lo mismo y viendo como fracasan sin hacer nada”, motivo por el que “a día de hoy, no pueden garantizar la asistencia sanitaria en distintos puntos de Castilla y León”, convirtiendo a ciudadanos de estos lugares en “ciudadanos de segunda” por contar con “pronósticos muy diferentes” al vivir en 2los puntos olvidados por el Gobierno de Mañueco”.

También lamentó que “nueve de cada diez residentes de medicina familiar y comunitaria hayan rechazado su oferta”, por lo que “varias provincias no incorporarán ni uno solo de estos especialistas a sus equipos de atención primaria”, mientras que en Pediatría, Castilla y León “solo incorporará un profesional en toda la Comunidad”.

“Esta es una situación dramática y, de seguir así, en los próximos cinco años la Sanidad de Castilla y León perderá más del 25 de sus profesionales de Medicina, abocando al sistema público al colapso”, concluyó Diego Moreno, que acusó a Mañueco de “mentir descaradamente” al prometer la garantía de la asistencia sanitaria por ley porque “solo se garantiza con voluntad política y con recursos públicos, y de voluntad anda corto y no tiene ganas de poner en práctica recursos para garantizar los servicios públicos en Castilla y León”.

De hecho, acusó a la Junta de “pagar a la privada” para reducir las listas de espera mientras “no les funciona la concertación en los consultorios”, por lo que aseveró: “Cambien el sistema y mejoren las condiciones de los profesionales, poniendo incentivos en zonas de difícil cobertura, porque la solución está en la Sanidad pública de Castilla y León”.

