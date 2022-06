La Junta, sin nada que decir en la reprobación del PSOE a Gallardo

Al más puro estilo regateador, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha evitado pronunciarse sobre la proposición no de ley (PNL) que el Grupo Socialista va a presentar en las Cortes de Castilla y León para reprobar al vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, por “su trato vejatorio” y “falta de respeto” con el que según los socialistas se dirigió a la procuradora Noelia Frutos en el ya famoso pleno de estreno de hace una semana.

“Ese debate es para los grupos políticos, nosotros somos muy respetuosos con la tarea del legislativo", ha comentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, alegando que él es el portavoz de la Junta y no del Grupo Popular.

PNL socialista

Esta mañana el PSOE ha anunciado que presentará en el pleno de las Cortes, previsto para los próximos 7 y 8 de junio, una reprobación al vicepresidente, Juan García-Gallardo, por sus palabras a la procuradora socialista con discapacidad Noelia Frutos, a quien espetó que "le iba a tratar sin condescendencia, como si fuera una persona como todas las demás".

La viceportavoz, Patricia Gómez Urbán, ha informado de que el Grupo Socialista presentará una Proposición No de Ley (PNL) en este sentido para que las Cortes insten al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a reprobar a García-Gallardo por esas declaraciones.

