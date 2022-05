La Junta garantiza la “objeción de conciencia” para los médicos ante la nueva ley del aborto

La Junta de Castilla y León ha vuelto a insistir en que la tramitación de la nueva ley del aborto propuesta por el Gobierno de España es una “distracción” para evitar hablar de los “problemas verdaderos de la gente”. “Nosotros sí lo hacemos y nos centramos, es nuestra prioridad”, ha defendido el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Lo primero que hay que señalar es que no conocemos el proyecto, no se nos ha comunicado a las Comunidades Autónomas, y eso que se nos pide una gestión en el ámbito sanitario. El Gobierno cuando tiene problemas decide sacar otros temas para que no hablen de lo importante. Estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional para que la norma tuviera el mayor viso de cumplimiento. No conocemos mucho más. Creemos que hubiera sido bueno que se centrará en los problemas que afecta a la gente”, ha defendido.

Asimismo, ha defendido que garantizan la objeción de conciencia para los médicos que no quieran practicar abortos en los hospitales de la Comunidad. “Estamos garantizando que quien la desea llevar a cabo lo haga” y ha asegurado que están “buscando fórmulas de concierto con clínicas privadas. Lo que no podemos hacer es poner un derecho por encima de otro”, ha zanjado.

A titular personal, Carriedo ha afirmado que, una niña de 16 años que pretende abortar tendría que contar con el apoyo y la información necesaria antes de tomar la decisión. “En un momento complicado padres e hija tendrían que estar unidos”.

