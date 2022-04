Igea critica la “opacidad” de un acuerdo que “encumbra al gobernador de la ínsula de Barataria”

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, criticó hoy la “opacidad” del acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox, que ha tardado en materializarse casi un mes, y que encumbra al que será vicepresidente, Juan García-Gallardo, como “gobernador de la ínsula de Barataria”, en referencia a uno de los lugares imaginarios citados por Miguel de Cervantes en Don Quijote, y de la que Sancho Panza fue gobernador. Además, el exvicepresidente ironizó también con un nombramiento como “embajador plenipotenciario de no se sabe qué”, según informa Ical.

“Ya iba siendo hora de que se convocara. A estas alturas no sabemos muy bien para qué”, insistió Igea en declaraciones a Ical, ya que “por lo conocido hasta ahora no se justifica el retraso de estas semanas”. En todo caso, confió en que el candidato a la Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, explique el lunes en la sesión de investidura el “precio que se ha pagado en la limitación de derechos y libertades”, porque lo “escuchado estas semanas es muy preocupante”.

Insistió en que “no puede ser que la única diferencia es que García-Gallardo represente a la Junta ante el Procurador del Común”, una cuestión que tachó de “patochada que no se cree nadie”, que esperó no se confirme y que calificó de “incomprensible”. “Una cosa es escuchar a Mañueco y otra que le creamos. Ha perdido la credibilidad, no nuestra, sino de la ciudadanía. Iremos a escuchar y a defender los principios que Ciudadanos ha defendido en materia de transparencia, rigurosidad, derechos y libertades; y que ha demostrado al servicio de los intereses de la gente”.

Igea apeló a la “nadería” que supone el pacto firmado hace un mes, “un documento infantil” que en 32 puntos “está a favor del bien y en contra el mal”. “Es una estupidez sin ningún sentido. Lo que no sabemos es lo que ha parado estas cuatro semanas la conformación de un gobierno. Todo con una opacidad muy preocupante”, sostuvo el responsable naranja, quien valoró que al menos el Parlamento “eche a andar” para ejercer una labor de control “a este gobierno de coalición, que por primera vez mete en un Gobierno a un partido de ultraderecha que se alegra de la victoria de Orban en Hungría”.

“Es una mala señal para el país y para el PP. Mal comienza la renovación de Núñez Feijóo”, reprochó Igea, quien anunció que si el presidente de los ‘populares’ acude a la investidura de Mañueco, él se dirigirá en su discurso al político gallego para afearle y preguntarle si la renovación que ofrece está relacionada con la “opacidad, los pactos con la ultraderecha y los recortes de derechos y libertades”. “Lo haré hacia él y no hacia Mañueco. No tiene sentido dirigirse a quien no tiene palabra y responder un discurso que tiene el valor que tiene y la caducidad que tiene”, pronosticó el líder de Ciudadanos, quien recordó que hasta Soria Ya, que lleva muy poco tiempo en política, “ya descubrió el valor de la palabra del candidato”.

