Vicente Andrés (CCOO): “No nos espera nada bueno para el futuro de Castilla y León”

“Que sigamos sin un gobierno en la Comunidad no es bueno. No quiere decir que cuando lo tengamos estemos de acuerdo con sus políticas. No nos espera nada bueno para el futuro de Castilla y León”, ha asegurado el secretario general de CCOO en la Comunidad, Vicente Andrés, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

Todo en una mañana en la que el de Comisiones ha estado presente en una concentración del Frente Polisario a favor del pueblo saharaui frente a la Delegación del Gobierno en Valladolid y hablando sobre la no formación del Gobierno en Castilla y León que se sigue demorando.

“Los anuncios del Gobierno por parte de la extrema derecha son excluyentes para la gente, para las mujeres, para los trabajadores. Va a ser un Gobierno, según sus anuncios, que va a dejar a gran parte de la población fuera de sus políticas”, ha añadido Vicente Andrés.

Además ha manifestado su “preocupación” añadiendo que el PP “tiene una gran responsabilidad” porque en el seno de su gobierno “va a tener a un partido que va a tratar de derribar todas las políticas sociales construidas durante estos años”.

“En la época Herrera hemos llegado a acuerdos en materia de igualdad y contra la violencia de género que ahora, desde el propio Gobierno, se van a combatir. Esto va a ser un lío tremendo. Veremos si cumplen sus amenazas o era fuego de artificio para la campaña”, ha finalizado Andrés.

Sobre Mariano Veganzones y la consejería de Empleo e Industria

Sobre la propuesta de Vox de presentar a Mariano Veganzones como consejero de Empleo e Industria que les anticipaba EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León este martes, Julio César Martín, secretario de Relaciones Institucionales de UGT en la Comunidad, ha asegurado que “es un hombre muy curtido en temas técnicos y administrativos” al ser “técnico del CES”.

“Es un partidario del Diálogo Social. Entendemos que las críticas de su partido son de difícil concordancia con la persona que han puesto ahí, al menos que hubiera una cara b de Mariano y descubramos que cuando trabajaba en el CES no le interesaba. No creemos que sea el caso. Veremos si han sido artificio los anuncios en la campaña y al final va a ser más llevadero”, ha finalizado el de UGT.

