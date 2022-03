Estas son las 141 ofertas de empleo en Castilla y León

Ofertas del ECYL

NUEVO Pintor de pistola en Ardoncino (León)

NUEVO Terapeuta Ocupacional en Cacabelos (León)

NUEVO Coordinadores/as de tiempo libre en León

NUEVO Fontaneros en Ponferrada (León)

NUEVO Camareros/as de piso en Sena de Luna (León)

NUEVO Peletera-Costurera en Palencia

NUEVO Auxiliar Administrativo/a sector automóvil, en Palencia

Montador-Intalador de Ascensores en Palencia

NUEVO Revestidor de fachadas exteriores, en Palencia

Terapeuta Ocupacional para residencias en Palencia

Enfermeras/os en la provincia de Palencia

Médicos/as en la provincia de Palencia

NUEVO Fisioterapeuta en Linares de Riofrío (Salamanca)

NUEVO Profesor/a de Secundaria, especialidad Latín, en Sta. María la Real de Nieva (Segovia)

Pintor de vehículos turismos en Almazán (Soria)

NUEVO Mecánico de maquinaria agrícola en Almazán (Soria)

Enfermero/a para residencia de mayores en Almazán (Soria)

Albañil oficial de 1ª en Almazán (Soria)

Conductor/a camión tráiler en Almazán (Soria)

Oficial Soldador en Añavieja-Castilruiz (Soria)

Carpintero-Ebanista en Arcos de Jalón (Soria)

Peluquero/a en Arcos de Jalón (Soria)

Cocineros/as en Berlanga de Duero (Soria)

NUEVO Peones ganaderos de porcino en Cabanillas, Berlanga de Duero y Cubo de la Solana (Soria)

Ingeniero/a Técnico en Carbonera-Golmayo (Soria)

Camareros/as en Lodares de Medinaceli (Soria)

Encargado de Obra en Lubia (Soria)

2 Oficiales Albañil en Lubia (Soria)

Terapeuta Ocupacional en Medinaceli (Soria)

NUEVO Auxiliar de Ayuda a Domicilio en Sagides (Soria)

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

2 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Peón ganadero en Ventosilla de San Pedro (Soria)

NUEVO Enfermero/a para residencia de mayores en Peñafiel (Valladolid)

NUEVO Médico/a para residencia de mayores en Peñafiel (Valladolid)

NUEVO Albañil y Carpintero metálico en Benavente (Zamora) y en Valladolid

NUEVO Peón agrícola-ganadero en Prado (Zamora)

NUEVO Técnico de Mantenimiento en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora)

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL

Ofertas de Empleo Público

Bolsa de Fisioterapeuta en la Gerencia Regional de Salud (SACYL)

Auxiliar Administrativo/a para Ayto. de Arenas de San Pedro (Ávila)

NUEVO Bolsa de Operario/a de limpieza en Ayto. de Casavieja (Ávila)

NUEVO Bolsa de Auxiliar de jardinería en Ayto. de Casavieja (Ávila)

NUEVO Bolsa de Oficial de construcción en Ayto. de Casavieja (Ávila)

NUEVO Bolsa de Peón de construcción en Ayto. de Casavieja (Ávila)

NUEVO Técnico/a de Turismo y comunicación en Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

NUEVO Bolsa de Operario/a de instalaciones deportivas en Ayto. de Briviesca (Burgos)

NUEVO Interinidad de Técnico/a Medio (Prevención de riesgos) en Diputación de Burgos

NUEVO Interinidad de Técnico/a de Grado Medio en la Diputación de Burgos

Auxiliar de Mantenimiento para Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Burgos)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Valle de las Navas (Burgos)

NUEVO 1 y bolsa de Administrativo/a en Ayto. de Carrizo de la Ribera (León)

NUEVO Interinidad de Técnico/a Facultativo en Servicio Territorial de Sanidad de León

NUEVO 1 y bolsa de Técnico/a de Gestión para Ayto. de Valencia de don Juan (León)

Auxiliar administrativo/a en Ayto. de Valdepolo (León)

Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Candelario (Salamanca)

Director/a del Centro de Láseres Pulsados en Salamanca

Técnico/a Medio de Servicios Económicos para Ayto. de Salamanca

Administrativos/as para Diputación de Salamanca

Bolsa de Técnico/a de Contratación, Calidad y Fondos Europeos para REGTSA (Salamanca)

Bolsa de Peón Ganadero para ITACYL en Hontalbilla (Segovia)

Archivero/a para Ayto. de Segovia

Interinidad de Técnico/a auxiliar en la Diputación de Segovia

NUEVO Bolsa de Ingeniería de vías provinciales en Diputación de Soria

NUEVO 2 Auxiliares administrativos/as para el ICE en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Bolsa de Titulado/a Grado Medio (Equipos Informáticos) en Universidad de Valladolid

NUEVO Bolsa de Técnico/a esp. de laboratorio en Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Valladolid)

NUEVO Data manager de investigación (Farmacéutico/a) en ICSCYL en Valladolid

NUEVO 2 Ingenieros/as Técnicos de Obra Pública y/o Civil para Tragsa en Valladolid

NUEVO 2 Interinidades de Administrativo/a en Ayto. de Zaratán (Valladolid)

Bolsa de Técnico/a de Medio Ambiente para Ayto. de Benavente (Zamora)

Bolsa de Arquitecto/a en el Ayto. de Toro (Zamora)

1 plaza y bolsa de Técnico/a medio en informática para el Ayto de Toro (Zamora)

NUEVO Bolsa de Psicólogo/a en Ayto. de Zamora

NUEVO Bolsa de Educador/a Social en Ayto. de Zamora

NUEVO Operarios/as de mantenimiento y fabricación en Renfe

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

Ofertas de Empleo en Europa

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

Personal de Hostelería (Alemania)

Soldadores (Alemania)

Building Sector (Austria)

IT and Computer Sector (Austria)

Electricista de Instalaciones de carga (Bélgica)

Técnico en alumbrado público (Bélgica)

Field Service Engineer - Algeciras (España)

Sports, fitness and children entertainment in Hotels 2022 (España)

IT specialist (España)

Early Chilhood Educarers (Finlandia)

Childminders (Helsinki - Finlandia)

Maintenance Technician (Francia)

Draughtsperson / Delineante (Malta)

IT Specialists (Malta)

Instalador /reparador de vallas (Noruega)

Proceso de selección de chefs (Suecia)

Otras ofertas de Empleo

Audioprotesista para Ávila

Oficial de carpintería de aluminio para Ávila

Técnico/a Superior de PRL para Ávila

Ingeniero/a Técnico Agrícola para Cabezas de Alambre (Ávila)

Analista - Técnico de soporte para Burgos

Diversos perfiles IT para Burgos

Oficial 1ª mantenimiento hidráulico para Burgos

Auxiliar de sala-Operador/a de apuestas en Aranda de Duero (Burgos)

Mozo/a de almacén - repartidor/a para Aranda de Duero (Burgos)

Responsable de calidad y producción para Aranda de Duero (Burgos)

Supervisor/a de almacén para Merindad de Río Ubierna (Burgos)

Delineante para León

Ingeniero/a de caminos o Ingeniero/a técnico de obras públicas para León

Carretillero/a carretilla trilateral para Chozas de Arriba (León)

Ingeniero/a de software embebido para San Andrés del Rabanedo (León)

Administrativo/a de obra para Villafranca del Bierzo (León)

Formadores/as para apoyo educativo y tiempo libre en la provincia de Palencia

Profesor/a de pilates con máquina para Palencia

Técnico/a de selección para Palencia

Técnico/a de compras en Dueñas (Palencia)

17 Personas para nuevo supermercado en Saldaña (Palencia)

3 Vendedores/as para Salamanca

2 Ingenieros/as de software JAVA para Salamanca

Cocinero/a para Salamanca

Dependiente/a para Salamanca

Óptico/a optometrista y auxiliar de óptica para Salamanca

Técnico/a de calidad para Salamanca

3 Jardineros/as para Segovia

2 Peones de mecánica de vehículos para Segovia

Desarrollador/a web para Segovia

Enfermero/a para Segovia

Oficial 1ª polivalente para Segovia

Carretillero/a para Valverde del Majano (Segovia)

Jefe/a de servicios RSU para Soria

Recepcionista clínica dental para Soria

Técnico/a responsable de obra para Soria

Programador/a Java para Soria

2 Montadores/as de muebles para Valladolid

Auxiliar administrativo/a para Valladolid

Programador/a junior Java para Valladolid

Director/a de sucursal bancaria en Medina de Rioseco (Valladolid)

Arquitecto/a rehabilitación para Zamora

3 Operarios/as industria cárnica para Fuentesaúco (Zamora)

Camarera/o de pisos para Toro (Zamora)

Esteticista para Toro (Zamora)

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

Sigue los temas que te interesan