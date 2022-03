Barcones garantiza el abastecimiento y promete contundencia contra quienes “pongan en riesgo la seguridad”

Miriam Badiola / ICAL

“Esto no es una huelga ni es un paro general, no hay servicios mínimos ni esenciales y no se ha respetado el mínimo de las normas que se tienen que respetar en cualquier tipo de reivindicación”, apuntó hoy la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en relación con la huelga del sector del transporte de mercancías, al tiempo que garantizó el transporte de productos esenciales “para que no se genere ningún tipo de desabastecimiento” y advirtió que “no se va a consentir que se ponga en riesgo la seguridad de nadie ni que se vulnere la ley”.

Tras un fin de semana de reuniones con las asociaciones de transporte con representación en la mesa del comité nacional y con todo el sector agroalimentario, Virginia Barcones resaltó hoy en el Centro de Tramitación de Denuncias Automatizadas situado en la provincia de León que “se garantizará en todo momento la seguridad de todas las personas que deseen trabajar”, ya que “es un derecho de los camioneros decidir hacerlo”, para lo que cuentan con “la garantía de la seguridad que otorgan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Estado”.

Para ello, desde que el sector iniciara el pasado lunes, 14 de marzo, se han efectuado más de 1.500 acompañamientos a camioneros “para velar por que las mercancías llegan al destino” y esa es la línea en la delegada del Gobierno afirmó que se continuará y que en el caso concreto de la provincia de León ha permitido que se efectúen seis escoltas con 58 camiones en lo que va de día de hoy.

Sin embargo, Barcones lamentó que durante la última semana se han producido “hechos gravísimos que han puesto en riesgo la seguridad de camioneros y personas que circulan por la carretera”, entre los que destacó “se han arrojado neumáticos en la noche en medio de la carretera”, lo que causó tres accidentes sin daños personales. De igual manera “se han lanzado piedras a vehículos en marcha”, lo que ha causado rotura de lunas, y se ha llegado incluso a agredir a camioneros. “Por estos hechos hay investigados y detenidos y va a haber sanciones porque no vamos a conseguir que se ponga en riesgo la seguridad de nadie ni que se vulnere la ley”, avisó.

En cuanto a las posibles movilizaciones que se puedan producir a lo largo de estos días, la delegada señaló la constancia de que a través de las redes sociales se está preparando una concentración con cabezas tractoras, pero puntualizó que “en Castilla y León no hay solicitada ningún tipo de movilización”, por lo que esperó que “quien tenga que reivindicar lo haga sujetándose a los parámetros que establecen las leyes”.

