Ana Sánchez exige a Ángel Ceña que rectifique su acusación de que lo había insultado

La secretaria de Organización del PSCyL y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, exigió hoy al procurador de la plataforma Soria Ya, Ángel Ceña, que rectifique en su acusación de que ella lo había insultado en las redes sociales durante la semana previa a la constitución del parlamento.

"Ya está bien. Voy a defender mi honor y Soria YA debería rectificar cuanto antes semejante afirmación", expuso en un comentario en Twitter Ana Sánchez, tras las declaraciones de Ángel Ceña para justificar que se abstuviera en la votación para elegir al presidente de las Cortes, puesto que PP y Vox habían pactado que fuera Carlos Pollán (Vox), de forma que la candidatura de la socialista no tenía posibilidades de prosperar.

"Diferir desde el respeto es legítimo, no es insultar, y es exactamente lo que hago y pienso seguir haciendo en el ejercicio libre de la representación democrática", añadió en su 'tuit' la socialista zamorana. "Lamento profundamente que entre extrema derecha si o no , fuesen equidistantes, pero no traten de lavar su conciencia con supuestos insultos que jamás, repito, jamás he proferido. Seamos serios", añadió en otro mensaje.

"Solo espero que ante tanto retroceso en Castilla y León no esté también en cuestión la libertad de expresión, no traten de callarme, pierden su tiempo. Ya está bien", concluyó.

