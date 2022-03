García-Gallardo confirma que Vox ocupará "tres o cuatro consejerías" y que Agricultura es "una de las grandes candidatas"

El candidato de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha asegurado este lunes, con respecto a la formación del nuevo Gobierno de la Comunidad, que la Consejería de Agricultura es "una de las grandes candidatas" a ser ocupada por su partido. "Por el programa que tenemos y por el lema de campaña es una de las grandes candidatas, pero no está definido, estamos en un periodo de reflexión para ver quien puede gestionar mejor cada una de ellas", ha dicho en una entrevista en esRadio. Además, ha informado de que la portavocía del nuevo Ejecutivo la ostentará el Partido Popular. "Yo estaría encantado de ocupar todas las consejerías pero finalmente vamos a tener tres o cuatro", ha señalado el candidato.

El candidato de Vox cree que "el acuerdo ha sido positivo para todos"

García-Gallardo ha reconocido que en el proceso de negociaciones con el PP ambos partidos se han visto obligados a "renunciar a algunas cosas". "Nosotros el día anterior lanzamos una oferta pública de acuerdo, con unos ejes, y no todos han tenido reflejo en el papel final", ha señalado. Con todo, considera que el acuerdo alcanzado "ha sido positivo para todos, para el PP, para Vox y finalmente lo va a ser para Castilla y León". Y se ha mostrado orgulloso de haber logrado que su partido forme parte del Ejecutivo, a pesar de las reticencias iniciales de los populares. "Con estos resultados aspirábamos a ocupar la vicepresidencia, claro", ha dicho.

El previsible nuevo vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha presumido de que en el proceso de negociaciones ha estado asistido por "un equipo de la oficina política de Santiago Abascal", ya que su partido "no tiene barones territoriales". "Se ha conformado una mesa de negociación que nos ha asistido para negociar con Mañueco", ha afirmado. Además, ha asegurado que Vox "no pide méritos al peso" para ser candidato, en referencia a que ocupó el puesto más alto de la lista llevando menos de dos años afiliado al partido. "En otros partidos se mide quien ha militado en unas Nuevas Generaciones o en unas Juventudes Socialistas, y así hasta tener un puesto de relevancia, pero en Vox por suerte no es así", ha incidido.

Una estructura provincial sólida

García-Gallardo ha asegurado, además, que la estructura provincial del partido es sólida y que "mucha gente se va a sorprender con la configuración de los equipos" de Vox en la Junta, ya que se compondrán de personas "muy solventes". "Tan buena estructura provincial tiene el partido que los cabezas de las gestoras provinciales han sido los cabezas de lista por sus respectivas provincias y hemos sacado representación en todas ellas menos en Soria", ha señalado. Según ha dicho, "todos en el partido" están "muy ilusionados" con esta nueva etapa. "Se va a ver como gestionamos", ha recalcado.

García-Gallardo, además, ha aseverado que espera que partidos como Soria Ya continúen siendo "plataformas". "Nosotros creemos en los partidos nacionales, por eso Santiago y yo ya anticipamos que esas plataformas iban a ser irrelevantes, porque no iban a ser suficientes para condicionar ningún Gobierno, y nosotros hemos abrazado sus reivindicaciones legítimas", ha asegurado.

García-Gallardo afirma que la ley contra la violencia intrafamiliar protegerá "a todas las víctimas por igual"

El candidato de Vox ha hecho un repaso por algunas de las principales peticiones de su partido que han sido incluidas en el acuerdo de Gobierno con el PP, como la ley contra la violencia intrafamiliar. "Nosotros desde Castilla y León no podemos derogar la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, lo que podemos hacer desde el ámbito de competencias de la Junta es proteger a las víctimas, y el acuerdo va a proteger a todas las víctimas por igual, sin excepción", ha dicho. Además, ha asegurado que el objetivo de esta futura ley será tratar de que ningún huérfano, ningún hombre, ninguna mujer, ningún abuelo o ningún niño sea discriminado por ser hombre o por ser mujer y que todos tengan el mismo tratamiento a nivel legal".

También se ha pronunciado acerca de otra de las grandes reclamaciones de Vox, que finalmente no se ha incluido en el pacto de Gobierno, la derogación del decreto de memoria histórica autonómico. "Nosotros no queremos estar discutiendo sobre quienes eran más o menos buenos o más o menos malos, queremos mirar al futuro, no al pasado", ha asegurado. Además, en materia educativa, ha señalado que Vox va a garantizar "que no haya ningún adoctrinamiento" y en el ámbito de la cultura -otra de las materias que, se rumorea, podría gestionar Vox- ha afirmado que "todas las iniciativas para proteger el turismo y fomentar el patrimonio son más que bienvenidas".

Sobre la fecha de la futura sesión de investidura y la conformación del nuevo Ejecutivo, García-Gallardo ha asegurado que están trabajando en ello pero que aún no han concretado una fecha. "Va a ser cuestión de días o semanas, es la voluntad tanto del Partido Popular como de Vox ponernos en marcha cuanto antes", ha concluido.

