Barcones: “Celebramos los logros obtenidos, pero con la mirada puesta en todo lo que nos queda por hacer”

Elena F. Gordón / ICAL

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, defendió hoy que hay que ser conscientes de los avances en materia de igualdad pero también de lo que aún falta por conseguir. “Celebramos todos los logros obtenidos, pero con la mirada puesta en todo lo que nos queda por hacer en una sociedad en la que todavía, desgraciadamente, hombres y mujeres no tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades”, afirmó en la capital leonesa, donde asistió al acto institucional conjunto, organizado este año por la Subdelegación del Gobierno que dirige Faustino Sánchez.

Con sus palabras quiso “reafirmar la apuesta del Ejecutivo por la igualdad, por el feminismo, por vivir en un país que tenga una mejor democracia porque hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades”.

El Gobierno de España, dijo, tiene cada día “y hoy es un día importante porque se va a aprobar un paquete de medidas, la mirada puesta en que seamos iguales y en ir construyendo ese camino hacia la igualdad porque así seremos un país con una mejor democracia”. Virginia Barcones quiso “a todas las mujeres y a una sociedad que persigue ese camino por la igualdad y sigamos trabajando todas juntas, todos juntos, por que nuestro país cada día sea más igual y la lucha del feminismo, la lucha de las mujeres por la igualdad esté presente todos y cada uno de nuestros días y en todas y cada una de nuestras acciones”.

El alcalde de León, José Antonio Diez, comentó que la igualdad debería ser algo cotidiano y asumido por toda la ciudadanía. “Parece mentira que en el siglo en el que estamos todavía siga habiendo grandísimos signos de que no está asumida por gran parte de la sociedad y por muchos estamentos, no solamente del ámbito público sino también del privado”, lamentó antes de mostrar su convencimiento de que “los pasos siempre serán hacia adelante y jamás debemos permitir un paso atrás y sabemos que el peligro está ahí y hay algunas fuerzas políticas que irrumpen ahora y que parece que no están tan a favor de esa igualdad”.

El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, señaló que el objetivo del 8 de marzo tiene que continuar “el día 9 y el resto de los días del año, porque es una labor que tienen que hacer las administraciones públicas y toda la sociedad”. Esta fecha señalada, añadió, es una llamada de atención más, “pero hay que seguir implicados en el día a día para que la igualdad se produzca lo antes posible”. “Es verdad que no es fácil en muchos aspectos porque hay mucho trabajo por hacer pero creo que hemos avanzado mucho y estamos en el camino adecuado”, concluyó.

Por su parte, la delegada territorial de la Junta, Ester Muñoz, destacó el trabajo de los hombres y mujeres que han conseguido avanzar en la igualdad y defendió la necesidad de que las mujeres

“Sean quienes quieran ser, que no se dejan etiquetar, que piensen como les dé la gana”. Es muy importante, afirmó, “lanzar un mensaje de libertad y de igualdad. Tanto la educación como el ejemplo que damos en las instituciones es fundamental para que sigamos trabajando en igualdad”. El rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, también participó en el acto, que incluyó la lectura de un manifiesto conjunto en la plaza de la Inmaculada y la exposición ‘Haciendo visible lo invisible’.

Sigue los temas que te interesan