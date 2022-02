La Junta no valora ni la crisis del PP ni las negociaciones con Vox: "Es cosa de partidos"

"No quiero usar esta tribuna para hablar de partidos políticos". El consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha rechazado esta mañana hacer una valoración sobre la crisis que está viviendo el Partido Popular ni de hablar de las negociaciones que están realizando con Vox para formar Gobierno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo declinó valorar la situación de su partido, después de dimisiones en cascada y la convocatoria de un congreso extraordinario para relevar a Pablo Casado, pero sí se refirió con carácter general a lo que consideró que piden los ciudadanos a los partidos políticos, como es la estabilidad.

De esa manera, manifestó que no iba a utilizar "la tribuna institucional para lanzar un mensaje partidista", aunque en este momento la Junta ya no este supeditada a la ley electoral porque los comicios ya se celebraron el pasado 13 de febrero, aunque el presidente y los consejeros están en funciones.

Negociaciones con Vox

Igualmente, se pronunció en relación a una pregunta de si aceptarían derogar el decreto de Memoria Histórica y la ley contra la Violencia de Género para llegar a un acuerdo con Vox para la gobernabilidad de la Comunidad. “La Junta no participa en estas reuniones y no quiere valorar desde esta tribuna de la Junta, no quiero sacar ventaja en un debate que es de partidos y son ellos los que tienen que llegar a acuerdos", ha afirmado.

Fernández Carriedo es uno de los miembros negociadores del PP con los partidos políticos, junto con el presidente y candidato, Alfonso Fernández Mañueco, el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, el director de la campaña electoral, Raúl de la Hoz, y la consejera de Familia, Isabel Blanco.

