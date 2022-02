Almeida sobre el recurso por el polémico voto de Casero: "Los letrados no son infalibles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado en Valladolid que el Partido Popular ha presentado dos recursos de amparo contra la votación de la reforma laboral que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso. El primero por parte del propio diputado Alberto Casero Ávila, quien erró en su voto, y el segundo por parte del PP, por la "vulneración" de derechos fundamentales que "tuvieron lugar durante la votación".

Además, ha desvelado que el PP está analizado el poder presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional "contra la propia reforma laboral”. "Los letrados tienen que hacer su trabajo, por eso se espera que el Constitucional haga su trabajo desde una perspectiva meramente jurídica", ha afirmado el portavoz del PP y alcalde madrileño durante su visita a Valladolid para participar en la campaña electoral.

Los letrados del Congreso no ven justificado anular el voto erróneo que emitió el diputado del Partido Popular Alberto Casero, sin embargo, el regidor de la capital madrileña ha mostrado su "respeto" a la decisión si bien no es "infalible". Para Almeida, se produjo una "flagrante vulneración" de derechos por parte de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al no realizar la correspondiente comprobación telefónica del voto del diputado, a pesar de ser anunciada por el Casero”. En su opinión, respeta la decisión pero eso no quiere decir que “necesariamente tengan la razón”, y ha puesto como ejemplo el caso del diputado Alberto Rodríguez.

