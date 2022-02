Mañueco se mira en el espejo de Rajoy: “Has sido mi guía y mi ejemplo”

El penúltimo día de campaña electoral ha servido para conocer en qué espejo político se mira el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco. ¿José María Aznar? ¿Juan José Lucas? ¿Juan Vicente Herrera? No, ningún presidente de la Junta. El “ejemplo” de su forma de hacer política es la del expresidente Mariano Rajoy. Así lo ha desvelado en el mitin celebrado esta tarde-noche en el complejo deportivo Olímpico de León ante unas 600 personas.

El candidato popular acompañado de Rajoy en León tuvo sus primeras palabras para el gallego, “quien hizo lo que tuvo que hacer para defender a España en los peores momentos”. Para el candidato, “estos tres años han sido duros y siempre he recibido su llamada. Y en ese momento me preguntaba, cómo actuaría Mariano Rajoy en esta situación. Y mi respuesta era clara: con templanza, con solvencia, con cabeza fría y siempre pensando en lo mejor para las personas. Ha sido mi guía y mi ejemplo”, ha asegurado.

Mañueco ha sacado pecho por la figura del expresidente 'popular' por haber tenido “el pulso firme para defender a España y los españoles en las peores circunstancias”, tras los que llegaron “tres años difíciles”. Así, ha agradeció su “ejemplo” y su “cariño y amistad” durante estos años.

Mañueco ha asegurado que los comicios del próximo domingo serán “por culpa” de su exsocio de Gobierno. “Estamos aquí porque Francisco Igea solo piensa en Francisco Igea, porque dinamitó un pacto de gobierno que funcionaba porque solo buscaba su supervivencia política. Igea es el culpable de que hoy estemos aquí y el próximo domingo vamos a darle una respuesta en las urnas”.

"Convencer a 10 amigos para votar al PP"

El candidato desea una mayoría absoluta que se ve lejos, por eso ha sacado la calculadora. “Aquí”, en referencia al aforo del recinto leonés, “hay unas 600 personas, pues si conseguimos convencer a 10 amigos para que voten al PP, serán 6.000 votos más y eso nos dará el último escaño para obtener un mandato claro para un gobierno fuerte y estable, sin trabas ni hipotecas”, ha pronosticado.

El líder popular ha vuelto a indicar que estas elecciones “van de vosotros”, en alusión al incremento del precio de la gasolina, del IPC, de la luz, etc. “Algunos dicen que esto no afecta a Castilla y León. No es así. Lo fundamental es la economía, si no somos capaces de crear empleo no podremos salir adelante, y en esta Comunidad hemos bajado los impuestos y hemos creado empleo”. En el acto en León ha prometido la bajada de impuestos, como el de la licencia de caza y pesca, la fiscalidad a los “niveles más bajos de la historia”, además de asegurar que las empresas se van a ahorrar “2.000 millones que estarán en vuestros bolsillos”.

Por último, ha hecho un alegato en favor de la Educación: “Vamos a apostar por la educación, ya que nosotros no eliminamos los exámenes, nosotros reforzamos con más profesores las aulas. Nosotros garantizamos la escuela en el medio rural. Todos los chavales con dificultades económicas tienen material escolar. Apostamos por la vanguardia y seguir mejorando frente al modelo intervencionista de los socialistas”, ha concluido.

Suárez-Quiñones: “El PP llena las arcas y el PSOE las deja vacías”

El número uno a las Cortes por la provincia de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido que ayer durante el debate electoral, Fernández Mañueco “les dio con queso a sus rivales, los llevaste del ronzal”. Para el popular, “no nos merecemos un presidente como Sánchez, pero sí como Rajoy o Mañueco”. En su intervención ha criticado, como no, la gestión del Gobierno “indecente” de Pedro Sánchez. “Unos ministros que no conocemos ni sus nombres y que solo saben que criticar a España. Es un desastre”. Ha recordado que España siempre “vive el mismo ciclo”, con un PP que “llena las arcas” y un PSOE “que las deja vacías”. Para Suárez-Quiñones, “Mañueco va a ser el principio y el fin del sanchismo. El gobierno de la decencia”. Por último, ha recordado que siempre que gobierna la formación socialista “le va mal a León”, ante esta situación, “la única solución es votar a Mañueco este domingo”.

Javier Santiago: “En León está en juego el último procurador”

Por su parte, el presidente del PP de León, Javier Santiago, ha sido el encargado de abrir el acto. Lo primero que hizo es alardear del “mejor presidente del gobierno que ha tenido España”, en alusión a Rajoy. El resto de su intervención ha sido el argumentario popular de esta campaña. “El proyecto del PP y el del sanchismo y Bildu”, ha afirmado. Además, ha aventurado que en León “nos estamos jugando el último procurador, por eso hay que decírselo a todos”. En su opinión, está en juego el escaño entre PSOE/Podemos o PP, por eso, ha llamado a la movilización “para que Castilla y León esté libre del sanchismo”.

