Soria ¡YA! pone título al debate: "El aspirante, el boxeador y el presidente encantado de haberse conocido"

El debate televisivo de ayer noche, entre los candidatos Tudanca, Igea y Mañueco, bien podría "condensarse en el título de una película -El aspirante, el boxeador y el presidente encantado de haberse conocido- porque los tres protagonistas estuvieron más preocupados de actuar, de no salirse de su respectivo guion, de pelear entre ellos, más que de descender a los problemas de los ciudadanos y a la delicada realidad de Castilla y León", según denuncian desde Soria ¡YA! en un comunicado remitido a este periódico.

"Igea parecía más interesado en golpear a Mañueco, que en ganar votos, mientras que el actual presidente en funciones de la Junta, hacía como que no veía ni oía a Igea; no sólo eso, sino que intentaba confrontar continuamente con el candidato del PSOE, queriendo ver en Tudanca a Pedro Sánchez, diluyendo así, las cuestiones de Castilla y León en la maraña nacional. Básicamente, lo que los sorianos, entendemos por echar balones fuera", afirman.

La imagen de Mañueco e Igea "fue penosa, la de dos niños de patio de colegio, enfurruñados, pegándose entre ellos y con total seguridad, si hubieran estado en el mismo plató, ni se hubieran mirado a la cara", según declaran desde la formación soriana. A lo largo del debate, se evidenció que el anterior Gobierno de Castilla y León, "no era uno, sino dos, pues Igea solo presumía de sus Consejerías (Empleo y Sanidad), mientras que Mañueco solo hablaba de 'su' gobierno como si de un coche de su propiedad se tratase. No en vano, repitió la coletilla de 'mi gobierno', unas diez veces".

Para la Plataforma Soria YA, este debate ha sido "una oportunidad perdida de hablar de los problemas de Soria y de Castilla y León y de confrontar ideas; por el contrario, la única confrontación que ha habido ha sido la confrontación personal entre los tres candidatos incapaces de hablar de proyecto propio y de conectar con los ciudadanos y con los problemas de Castilla y León".

"Nos preocupa enormemente que el presidente en funciones no quiera ver la realidad de Castilla y León y diga que el problema de la despoblación lo tiene toda Europa", lamentan. "Sinceramente, su intervención en esta materia es un insulto al sentido común, ya que población envejecida la tiene toda Europa, pero despoblación es otra cosa muy distinta, que muy pocos territorios en Europa la sufrimos: por desgracia, Soria es uno de ellos", aseguran dese Soria ¡YA!. "Lo peor es que si el Señor Mañueco no cree que tengamos un problema, mal va a solucionarlo. Resulta además curioso que tanto Igea como Mañueco, coincidan en que hay que tomar medidas contra la despoblación, pero si a los hechos nos atenemos, cuando han tenido oportunidad de hacerlo, no han sido capaces de poner en marcha ni una sola", insisten.

Junto con la "despreocupación" de Mañueco por la despoblación, es "hiriente, al menos para los sorianos, que el presidente en funciones diga que en Castilla y León tenemos la mejor sanidad de España; obviamente no conoce la sanidad que sufrimos en Soria, por mucho que se haya hecho una foto en la puerta del hospital".

Con respecto al líder del PSOE, han visto a un Tudanca "apoltronado en su hueco de líder de la oposición: sin ambición, sin personalidad propia, cuyo único objetivo era envolverse en la capa de Sánchez, carente de propuestas y proyectos concretos para solucionar los problemas de Castilla y León". Un Tudanca que todo lo apuesta "a la carta del 'papá estado' a través de los fondos de recuperación, pero sin proyecto propio". "Por desgracia, por mucho dinero que llegase de nada serviría, si detrás no hay medidas integradas y una buena gestión", añaden.

"Llamativo el tema de la fiscalidad diferenciada, éxito que todos hicieron suyo, como si los tres en comandita hubieran recorrido los despachos de Europa. De todos es sabido que la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana, si bien sus palabras denotan un desconocimiento total del fondo del asunto. La fiscalidad diferenciada no fue un asunto de europarlamentarios, sino de la Comisión Europea, institución que al parecer y según el Señor Igea, se convence trayendo de paseo a Valladolid a la Comisaría de turno. Sinceramente, en temas serios, los candidatos a presidir nuestra Comunidad deberían acudir bastante más instruidos", aclaran desde la formación política.

Desde la Plataforma Soria ¡YA! "hemos asistido a uno de los peores debates electorales de España; hemos sentido vergüenza por la falta de altura, por la carencia de fondo, por la nula ambición y por el escaso nivel de los tres participantes, que solo han acudido al plató de televisión para escucharse a sí mismos, demostrando que el ciudadano de Castilla y León les trae sin cuidado. ¡Cómo para que les importemos los sorianos!"

"Sin lugar a dudas, lo mejor del debate fue el moderador Xabier Fortes. Desde Soria ¡YA! nos quedamos con su frase de cierre: ¡Sorianos, busquen, comparen y si encuentran algo mejor, vótenle!", finalizan de esta forma el comunicado.

