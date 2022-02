Mañueco contra el decreto doble de Sánchez: “Ya es hora de retirarnos las mascarillas”

Noticias relacionadas Los socios del Gobierno aprobarán el decreto de mascarillas al mezclarlo Sánchez con las pensiones

Después del debate electoral vivido anoche, del que el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco acabó “muy satisfecho”, hoy ha recuperado su agenda de campaña electoral con una visita a Aguilar de Campoo en Palencia. Allí se ha reunido con diferentes agentes sociales de la comarca en busca de soluciones y mejoras.

De nuevo, el mensaje contra Pedro Sánchez ha sido el más recurrente, en este caso, por el polémico decreto que el Gobierno llevará hoy a la votación de las Cortes. La prolongación del uso de mascarillas en el exterior estará supeditado a la revalorización de las pensiones mínimas de acuerdo al IPC y la contratación de médicos y enfermeras jubilados. Todo irá en el mismo paquete en la votación. Algo que no ha gustado nada Fernández Mañueco que considera que demuestra “el juego sucio del Gobierno de Pedro Sánchez”. El candidato ha criticado en tierras palentinas que esta situación “pone a las caras que no está al mando del Gobierno” y que “tiene que usar “prácticas y juegos que van contra la cortesía parlamentaria”. Para zanjar con un “Sánchez está fuera de juego de la política nacional”. De esta manera, el Gobierno trata de asegurarse el respaldo suficiente a su decisión de imponer el uso de mascarillas en el exterior incluso con distancia de seguridad.

Y es que, para Mañueco ya es el momento de ir pensando “en retirarnos la mascarilla en los exteriores”, gracias “al alto grado de vacunación, a la situación epidemiológica y al contagio masivo de ómicron. Una “posición personal” que tiene en su mente después de hablar con profesionales sanitarios y gente de la Consejería de Sanidad. El candidato ha recordado que no es la primera vez que le he pedido al presidente del Gobierno que no se hiciera de “manera persona, y sí conjunta” estos anuncios. Para terminar diciendo que la decisión de eliminar o no las mascarillas, tiene que ser consensuada “en global” por el Comité Interterritorial.

Durante su intervención, Mañueco volvió a pedir el voto a los castellanos y leoneses para elegir entre el “proyecto marioneta de Sánchez que el PSOE en Castilla y León quiere implantar” o el proyecto “de crecimiento y de futuro” del Partido Popular” de cara a un “crucial día 13”.

