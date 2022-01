Silvia Clemente: ”Igual que para tantos españoles, Albert Rivera ha sido también para mí una gran decepción”

El próximo 11 de marzo se cumplen tres años de las polémicas primarias convocadas por Ciudadanos para elegir a su candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Tras una dilatada trayectoria en importantes cargos institucionales bajo las siglas del PP, el 21 de febrero de 2019 Silvia Clemente anunciaba por sorpresa su renuncia como presidenta de las Cortes regionales y su baja como militante del partido.

A partir de ahí, los acontecimientos discurrieron de un modo vertiginoso, provocando uno de los mayores terremotos que se recuerdan en la vida política regional. Cuatro días después, el 25 de febrero, hacía público que concurriría a las primarias de Ciudadanos para optar a la Junta como candidata independiente. Una arriesgada y controvertida decisión que llegaba con todas las bendiciones del entonces líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera.

Las pretensiones de Rivera no tuvieron buena acogida entre una parte de la militancia de Ciudadanos. Esto llevó a Francisco Igea, representante del denominado sector crítico, a dar un paso al frente y a disputar las primarias a Clemente. Tras un encendido proceso electoral, que incluyó denuncias por irregularidades en las votaciones, Igea fue proclamado finalmente ganador.

Clemente abandonó en aquel momento la vida pública y ha permanecido apartada desde entonces, dedicada a otros quehaceres profesionales y guardando silencio sobre lo sucedido. Y ello, a pesar de las numerosas insidias que se vertieron entonces contra ella y también contra su familia. Esta entrevista en exclusiva a El ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León es la primera que concede en estos tres años.

Natural de la localidad segoviana de La Velilla, perteneciente al municipio de Pedraza, su primer cargo institucional le llegó en 2001, cuando Juan Vicente Herrera la nombró consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En los siguientes gobiernos regionales desempeñó las funciones de consejera de Agricultura y Ganadería y de Cultura y Turismo. En estas etapas se materializaron proyectos tan importantes como el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León o la marca de garantía ‘Tierra de Sabor’, entre otros muchos.

Tras las elecciones autonómicas de 2015, fue elegida presidenta de las Cortes de Castilla y León, hasta que en marzo de 2019 decidió poner fin a su periplo en la esfera pública.

Licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de la administración regional, en vez de retornar a su puesto de trabajo, ha preferido abrir nuevos horizontes en su carrera, orientándola ahora hacia la empresa privada. No en vano, su marido, Javier Meléndez, es uno de los empresarios más importantes de Castilla y León en el sector de la industria agroalimentaria.

Pregunta.- Después de aquella tormenta de 2019, ¿ahora lo ve todo con mucha más tranquilidad y con mucha más nitidez?

Respuesta.- Sí, la verdad es que fue todo muy convulso, muy rápido y muy precipitado, y ahora veo todo aquello con la distancia suficiente y lo que conlleva vivir un momento tranquilo y en paz. Ahora mismo todo aquello está muy lejos en mi vida.

P.- ¿A qué se ha dedicado todo este tiempo tras dejar la política?

R.- Me he dedicado a muchas cosas a las que me apetecía dedicarme. A formarme para el sector privado, he desarrollado un programa de transformación digital y un máster de alta dirección de empresas en el IESE, en la Universidad de Navarra, y esto me ha permitido adquirir una formación muy importante para desarrollar el trabajo que en este momento desempeño como consultora de empresas privadas. Hago consultoría sobre digitalización, sobre acceso a fondos europeos, ciberseguridad, temas financieros... además, también me he dedicado a trabajar de forma altruista en la revitalización del medio rural, para el que diseñé una estrategia, porque es algo que me gustaba y que conocía mucho. Y también me dediqué a escribir, y tengo un libro escrito sobre mi experiencia política, que en este momento no está publicado.

P.- ¿Y tiene intención de publicarlo en algún momento?

R.- Bueno, en algún momento lo publicaré. Quería escribirlo, porque me parecía interesante hacerlo teniendo recientes las experiencias.

P.- Ahora que se habla tanto de la España Vaciada, ¿podemos saber en qué consiste esa estrategia de revitalización del mundo rural?

R.- En tener realmente un plan de acción para poder combatir la despoblación, en el que yo he podido concentrar todos aquellos conocimientos, experiencia, la realidad que he tocado desde los departamentos en los que he estado, y llevarla a un documento con el que se pueden conseguir resultados para que haya personas viviendo en el medio rural, para que tengan empleo y todos los servicios. Es una estrategia integral, de verdad pensada en el medio rural. No es un conjunto de medidas, que es lo que de momento yo he venido viendo, que se pueden aplicar en cualquier lugar del territorio. No, son medidas concretas para luchar contra la despoblación en el medio rural que serían eficaces y que realmente revertirían la situación. Es algo que quise hacer, porque desde los departamentos en los que he estado conozco las acciones que se pueden desarrollar, y además dirigí un grupo de trabajo a nivel europeo dentro de los parlamentos regionales europeos, en el que participaron 18 regiones de 6 estados miembros. Y eso me permitió también comparar lo que estaba ocurriendo en otros países. Y me pareció muy interesante poder plasmar esto en un documento. Era algo para poder tener, para poder ofrecer, incluso. Si desde el punto de vista político hay una verdadera decisión de llevarlo a cabo, yo estoy dispuesta a colaborar con esta estrategia y a aportarla.

P.- ¿Tiene solución la despoblación en Castilla y León?

R.- La despoblación tiene solución, pero hay que trabajar directamente sobre ella. Es imposible obtener resultados si las medidas son generales, y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Es en lo que esta estrategia que he elaborado se distingue de cualquier otra. Las estrategias que se han venido aplicando son las que se podrían aplicar en las grandes ciudades, o en otros lugares del territorio que no tienen despoblación. Y eso no la combate. Si quieres arreglar algo tienes que dirigirte directamente a ello. No poner medidas alrededor, porque no van al núcleo central. Pero hace falta un plan integral, que es lo que es esta estrategia en la que yo he trabajado, y que es fruto del trabajo que he compartido con muchas personas. La documenté con los datos recogía y que avalaban lo que estaba ocurriendo en otros lugares. La estrategia es integral: hay que actuar de frente con todas las medidas que se necesitan en todos los ámbitos: es decir, hay que actuar sobre la vivienda, sobre los servicios esenciales, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo. Es imprescindible adoptar iniciativas e incentivos motivadores para crear empleo, y es posible. Hay que actuar sobre la educación, tienes que encauzar los planes de formación y la captación de los chicos que estudian en las universidades para que puedan trabajar en este territorio. Hay un ejemplo muy bueno, que recojo como uno de los elementos comparativos de esta estrategia, el de las Tierras Altas de Escocia. Ése es el modelo. Allí se consiguió con un trabajo permanente y tenaz revertir la despoblación, pero hay un trabajo con un organismo independiente que trabaja solo con esto. Allí captan a los universitarios para que vuelvan y se queden en las Tierras Altas de Escocia a trabajar. Les siguen hasta donde se han ido a estudiar y cuando terminan les preguntan: ¿Cuál es tu formación? Quieres trabajar? Te ponemos incentivos y vuelves. Eso es lo que habría que hacer en Castilla y León, porque invertimos en nuestros universitarios para que se marchen de aquí. No tiene ningún sentido, pero para eso tiene que haber un organismo que se dedique a ello, que en las Tierras Altas de Escocia ha permitido que crezca un 22% su población en los últimos dos años.

P.- ¿Se lo puede copiar algún partido para su programa electoral?

R.- Encantada de que me lo copien, porque a mí lo que me gustaría es que esto tuviera solución. Castilla y León es la región que más población ha perdido de todo Europa, 250.123 habitantes en diez años. La peor de Europa, con mucha diferencia, pero esto nunca nadie lo dice.

P.- ¿Se ha planteado en algún momento volver a la política, después de todo lo que ya sabes y lo que ya ha vivido?

R.- Pues en este momento no, mi formación la he encaminado hacia el sector privado, he conocido a mucha gente muy interesante, me ha enriquecido mucho y estoy muy cómoda trabajando en el sector privado.

P.- ¿Viven los políticos de espaldas a la vida real?

R.- Depende de las personas. No me gustaría generalizar, porque yo siempre intenté mantener los pies en la tierra y conocer los problemas y a las personas para poder ayudarlas, pero sí conozco a políticos que viven completamente al margen de lo que está pasando en la realidad.

P.- ¿Cómo se pasa de ser la tercera persona en importancia en el PP, de ser la presidenta de las Cortes a renunciar a este puesto, y a pasar deprisa y corriendo a ser la candidata por Ciudadanos en las elecciones de 2019?

R.- Es verdad que se produce en un momento concreto, pero es fruto de una reflexión y de un tiempo largo en el que yo, en la presidencia de las Cortes, venía observando que la dirección del PP en Castilla y León no estaba preocupada por los problemas de los ciudadanos, que no quería trabajar en lo que a los ciudadanos realmente les afectaba y necesitaban. Y esa reflexión, en cuanto a que mi vocación política es siempre mejorar la sociedad, me lleva a tomar la decisión de abandonar el PP y aceptar la oferta que me hizo Ciudadanos, porque pensé que era la forma en la que mejor podía trabajar por Castilla y León.

P.- En aquel momento se dijeron y se escribieron muchas cosas sobre usted, en muchos casos de manera interesada con el afán de desprestigiar su imagen. ¿Qué es lo que más le dolió?

R.- Lo que más me dolió fue el daño que se hizo a las personas que estaban en mi entorno, porque se perjudicó a quienes cerca de mí, y a mí eso me causó mucho sufrimiento. Y, sobre todo, porque llegué a encontrarme algo que no me había ocurrido nunca. Llegué a tener una cámara de televisión en la puerta de mi casa. Yo tengo un hijo pequeño. Esa fue una de las cosas que más daño me hizo, que más impacto me causó. En la misma puerta de la entrada de mi casa. Y cuando miré por la mirilla vi que había un tipo con una cámara apostado en la puerta de mi casa cuando llegaba mi hijo del colegio. Me generó una tensión, un estrés que no había tenido en la vida, y eso que yo he tratado con los medios de comunicación, con todo el mundo y he estado en todo tipo de eventos, pero eso ya me pareció… como si yo fuera Shakira.

P.- ¿Quién le propuso ser la candidata de Ciudadanos?

R.- A mí me lo propone Albert Rivera. Yo mantengo un par de reuniones con él, le había conocido en una visita que hizo a las Cortes de Castilla y León, y él directamente se puso en contacto conmigo. Empezamos a hablar y me propone ser la candidata con el partido que él lideraba en aquel momento, Ciudadanos.

P.- A partir de ese momento las cosas en Ciudadanos van de mal en peor. Albert Rivera decidió no pactar con Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez no quería pactar con Ciudadanos, y es cuando se produce la inflexión: Albert Rivera se marcha y Ciudadanos entra en caída libre. ¿Qué puede comentar sobre esto?

R.- Ciudadanos no entendió la confianza que los votantes depositaron en su partido. Y la confianza que habían depositado era para tener un gobierno en el que dos partidos que son de ámbito nacional pudieran formar un gobierno para este país, un gobierno con credibilidad, un gobierno con autoridad para representar los intereses de España y los de la Nación. Creo que Ciudadanos no ha entendido este mensaje, y eso es lo que le ha llevado a la deriva.

P.- ¿Qué valoración hace de la figura de Albert Rivera? ¿Fue un gran error de estrategia no pactar con Pedro Sánchez y apostar por otras elecciones, en las que Ciudadanos cosechó una gran derrota?

R.- Creo que Albert Rivera representó la mayor apuesta regeneracionista de los últimos tiempos y generó una ola de apoyo y confianza. Pero que desaprovechó, provocando una colosal decepción cuando se dejó llevar por su obsesión por el poder y por su ego. Yo le pedí reiteradamente explicación sobre lo que había ocurrido la noche del pucherazo y no me la dio en ningún momento. En definitiva, igual que para muchos españoles, para mí también ha sido una gran decepción.

P.- ¿Qué es lo que pasó en aquellas famosas primarias que terminaron al final con Francisco Igea como candidato a la Junta?

R.- En estas primarias yo participo como invitada, porque realmente cuando llego a Ciudadanos lo que hacen los órganos de dirección del partido es que sea candidata a la Presidencia de Castilla y León. Y no tengo más participación en todo el proceso. Las primarias las dirige el partido, Ciudadanos, y son los órganos del partido los que gestionan todo el trabajo que se realiza. Yo realmente no tengo ninguna participación, ninguna intervención y ningún conocimiento de cómo gestionaron estas primarias.

P.- Ha tenido numerosos cargos de responsabilidad sobre todo como consejera, y muchas cosas que se han hecho en Castilla y León se deben a su trabajo. ¿cuáles recuerda especialmente con más satisfacción?

R.- La verdad es que el trabajo lo realizamos los equipos que me acompañaron. Hay que poner siempre en valor cuántas personas trabajan contigo, colaboran y están dispuestas a llegar a los objetivos que nos habíamos planteado. Hay que ser muy generosos con esto, y reconocer a todos los que estaban al lado. Y a mí me acompañaron muchas personas, pero además de mis equipos, personas de organizaciones que querían mejorar su situación: de organizaciones agrarias, ecologistas… hay personas que hicieron un papel fantástico en muchos de los logros que conseguimos. ¿Seleccionar? La verdad es que es dificilísimo, porque cuando he estado en cada departamento yo he puesto toda mi pasión, toda mi ilusión. Y cada día, cada acción que conseguíamos para mí en ese momento era lo mejor, y el reconocimiento de que habías conseguido lo que los ciudadanos te estaban pidiendo: cuando hacías un regadío, cuando lograbas que terminara una concentración parcelaria, cuando pusimos en marcha Tierra de Sabor, cuando se puso en marcha en turismo el lema ‘Castilla y León es vida’, y todas las campañas de promoción, y conseguimos llegar a Asia, y que vinieran. más japoneses a visitar nuestra comunidad. Cuando fuimos a EEUU a desarrollar una campaña de promoción con una de las plataformas más importantes que hay en América, que es Condé Nast Traveler; conseguimos incrementar los turistas de la Comunidad un 10% en aquella legislatura; nos colocamos los primeros en turismo rural; conseguimos cuatro ediciones de las Edades del Hombre, cuando lo habitual era una cada dos años; el Festival Internacional de las Artes en Salamanca, que arrancó con una potencia tremenda; el Musac en León, que recibió 150.000 visitantes en los años en los que llevamos la gestión, con un director fantástico al frente, Rafael Doctor. La leche Tierra de Sabor, que la sigo viendo y cada vez que la veo en los lineales para mí es una enorme satisfacción, porque detrás de la leche Tierra de Sabor hay muchos ganaderos… (se emociona).

P.- Muchas de esos proyectos han perdurado…

R.- Me emociono porque detrás de todo siempre había mucha gente que confiaba en nosotros. No quiero que me lo digan cada día, me siento plenamente satisfecha sabiendo que todo lo que se hizo, lo más importante sigue estando ahí, no se ha evaporado. No necesito que me digan cada día “qué bien lo hiciste”. Son tantos recuerdos de momentos tan especiales… cuando pusimos en marcha la leche Tierra de Sabor, que fue un acto en la cúpula del Milenio, había tanta emoción, tanta ilusión en los ganaderos, que es una gente tan sacrificada, gente que trabaja muchísimo y que veía en aquello una oportunidad de mejorar su posición económica, que yo no me puedo olvidar de ese día. Tampoco me puedo olvidar de las ferias de Alimentaria en Barcelona, cuando desembarcamos con Tierra de Sabor con el corazón amarillo, que se nos veía desde todas los lugares de la feria. Éramos la envidia de todas las CCAA, y todas venían a preguntarme: “¿Cómo lo habéis hecho?” Con mucho trabajo. Lo mismo con ‘Castilla y León es vida’, que llevamos al deporte, a patrocinar eventos en otras CCAA, como la Vuelta a Cataluña para que vinieran más catalanes. Tampoco me puedo olvidar de la solución que dimos al abastecimiento de agua cuando apareció el arsénico, en las provincias de Segovia y de Valladolid. Lo resolvimos en menos de un año. Yo puse aquello a trabajar como una máquina de vapor, sin parar. La apertura del vertedero de Santovenia, que tuve que llevar a las Cortes una Ley de interés especial para que no se cerrara, porque tuvimos un auto que lo clausuraba inmediatamente con el daño que eso hacía a las empresas. Son miles de cosas. Y Tierra de Sabor… mil empresas adheridas a una marca y 5.000 referencias. Eso no lo tiene nadie. Es garantía de lo que estás comprando.

P.- ¿Qué le parecen las declaraciones de Garzón en The Guardian?

R.- Creo que son totalmente inapropiadas, porque denotan desconocimiento. Yo creo que Alberto Garzón probablemente conozca otras áreas de su ministerio, y conozca mejor aquellos productos que tengan un carácter urbano, pero la producción del medio rural hay que tener un conocimiento importante del medio rural para hablar sobre ella. Y las explotaciones ganaderas en Europa son un ejemplo, como toda la Política Agraria Común, de seguridad alimentaria. Y eso es lo primero que debería saber el señor Garzón. Que la PAC sirve para que Europa tenga unas exigencias de seguridad que no tiene ningún otro continente en el mundo. Eso es lo que significa la política agraria. Y por eso hay una inversión muy importante económica de Europa en esta política, para garantizar la seguridad de los alimentos.

Las declaraciones de Garzón son totalmente inapropiadas, porque denotan desconocimiento

P.- ¿Y sobre ese matiz que diferencia la producción de las pequeñas explotaciones y la de las macrogranjas?

R.- Pero es que este concepto de las macrogranjas es un concepto que alguien ha inventado para definir explotaciones grandes. Y las explotaciones grandes tienen sus propias exigencias medioambientales. Tenemos normativa de evaluación de impacto ambiental que regula y establece los requisitos necesarios, tanto para abrir una explotación con 100 cabezas de ganado como para abrirla con 10.000. Y hay que cumplir los requisitos, superar el proceso de evaluación de impacto ambiental y, si se supera, la granja será autorizada o no. Pero esto de demonizar un concepto que además no lo es desde el punto de vista jurídico, sino que se ha acuñado de manera popular, es confundir a la opinión pública. Es un porcentaje minoritario, no sé en torno a un 2%. Y son igual de legales.

P.- ¿Cómo ve la precampaña electoral?

R.- Ha empezado como casi todas las precampañas electorales, esta de una forma más abrupta, porque un anticipo de las elecciones hace que todo empiece de una manera abrupta, y además pegado al final de las navidades. Creo que es una precampaña donde todo es una reiteración de lo que veníamos escuchando en campañas anteriores, y además está todo muy forzado. Yo creo que es una precampaña forzadísima por la situación en la que se han convocado, claro.

P.- ¿Le han tentado para que participara en estas elecciones?

R.- Siempre suenan campanas para ver qué es lo que opinas sobre la posibilidad de estar en una campaña electoral, y siempre hay alguien que te tienta o que te viene a sugerir. Pero la verdad es que no he atendido ninguna de estas sugerencias y ninguna de estas tentaciones, porque no quiero estar en política.

P.- ¿Puede saberse de dónde le han llegado esas propuestas?

R.- Prefiero no decirlo, porque son sugerencias de todo tipo y tentativas, pero no merece la pena contarlo porque no he profundizado en ellas, porque no me interesa.

P.- ¿Qué cree que puede ocurrir el 13-F?

R.- La verdad es que es un poco complicado de precedir. Hay un dato que en este momento me parece muy importante. Y es que es la primera vez que se convocan sólo elecciones autonómicas, y que no van de la mano de la convocatoria de elecciones municipales. A mí ese elemento me parece que puede traer sorpresas. Estamos en la comunidad que más municipios tiene de España, casi un 30% de los municipios del país, y la movilización de los votantes ha estado siempre muy ligada a votar al alcalde. En este caso no se vota al alcalde, sino a la CCAA, y sabemos que Castilla y León además es una comunidad con poco sentimiento autonómico, por razones obvias, no es como Andalucía, o como Galicia, no es una comunidad de las denominadas históricas en la Constitución Española. El sentimiento autonómico no existe, es muy pequeño, es muy vago. Por lo tanto, a mí me parece que estos factores en este momento pueden influir mucho en el resultado del 13-F. Creo que las encuestas no están teniendo en cuenta este dato, y va a afectar a la participación. Y si afecta a la participación, afectará al resultado. Esta convocatoria es completamente nueva y distinta, y no tenemos parámetros para evaluar qué va a pasar con estos aspectos.

P.- ¿Qué posibilidades le ve a la España Vaciada?

R.- Yo creo que el tema de la España Vacía es imprescindible abordarlo. De hecho, yo he estado colaborando, y colaboro, con un movimiento que se desarrolla desde Soria, desde la Asociación El Hueco, y hay un grupo de cien personas que hemos estado trabajando en cómo adaptar las leyes que tienen una vocación y una orientación urbana para que sean aplicables en el medio rural. Como las leyes que tienen en cuenta el género, o un aspecto concreto. En este caso las leyes han de tener en cuenta el aspecto rural. Yo creo que se hayan presentado a las elecciones es una opción, pero tienen desventaja, porque no tienen derecho a espacios electorales, lo que hará que tengan muy poca proyección y lo que ofrecen lo van a poder explicar bastante menos que los demás.

