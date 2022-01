Terol, en Segovia: "No hay maltrato a los animales, pero sí a los ganaderos por parte del Gobierno"

Patricia Martín / ICAL

El vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, señaló hoy que “en España no hay maltrato a los animales en la ganaderías, hay maltrato a los ganaderos por parte del Gobierno de España”. Terol anunció que con las mociones de reprobación al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Segovia, se verá qué vota el PSOE, según informa ICAL.

González Terol detalló que el maltrato al sector primaria español tiene que ver con las declaraciones del ministro de Consumo, en un medio extranjero, y tiene que ver con el imparable crecimiento del precio de la luz. “El Gobierno de España se ha demostrado incapaz de frenar y supone el 60 por ciento del coste de la ganadería y el incremento del precio del pienso, del diésel y el ataque constante que hace el PSOE y el partido comunista en España contra la agricultura y la ganadería, contra el sector primario que es fundamental en la economía española y fundamental en la economía de Castilla y León”, argumentó.

Según Terol, en la frase de Garzón: “la carne española es de mala calidad, no me ha parecido leer la carne española en la ganadería extensiva e intensiva, lo que dijo es que es de mala calidad”, para añadir que también sostuvo que en las granjas se maltrata a los animales. Para el dirigente popular, esto le pasa a Garzón por desconocimiento, por no haber gestionado ningún ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma, y estar al frente de un ministerio que, sería con los populares, una dirección general. Recordó que ya exigieron su disolución y cuando llegue Pablo Casado a la Monclova, este ministerio “dejará de existir”.

El vicesecretario nacional de Política Territorial del PP reiteró que su partido defiende la ganadería extensiva e intensiva, y garantizarán que se cumple con la normativa europea y nacional y ante cualquier incumplimiento, hay que “ejercer el poder ejecutivo del Gobierno de España al que pertenece Garzón”. Terol insistió en la defensa de “la calidad del producto cárnico y defendemos la legalidad de la inmensa mayoría, del 99 por ciento de las explotaciones ganaderas españolas, lo que no hace un ministro español, que no defiende los intereses de los españoles en un medio extranjero”.

Calidad de la carne española, que produce una actividad económica de 26.000 millones de euros al año y 9.000 millones de euros de ventas en exportaciones a 130 países de todo el mundo. “Lo dice el PP, lo dice el comisario europeo de Agricultura y nuestra portavoz de Agricultura del PP, Milagros Marcos, la carne española es un producto de excelente calidad”, dijo, para remarcar que lo es “no solamente porque sea un producto español, sino del conjunto de toda la Unión Europea”.

En el Ayuntamiento de El Espinar y la Diputación de Segovia se han presentado mociones para exigir la dimisión, la reprobación pública del ministro Garzón. “Mi pregunta es qué va a votar el Partido Socialista en la Diputación, en el Ayuntamiento de El Espinar y en el resto de ayuntamientos de esta provincia y de Castilla y León”, matizó.

Terol recordó que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page dijo estar en contra de las palabras del ministro y de Sánchez pero luego voto que sí a la palabras de Garzón. “Ha votado el PSOE de Castilla-La Mancha y ahora veremos lo que vota el PSOE De Castilla y León, si están a favor de la ganadería y la carne española o si están a favor de las palabras del ministro Garzón y las palabras del señor Sánchez”, declaró.

Núcleos Zoológicos

El vicesecretario nacional de Política Territorial del PP acompañó a candidatura del Partido Popular de Segovia a las elecciones autonómicas, encabezada por el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, en su encuentro con ganaderos y cazadores en El Espinar, a la que asistió el alcalde del municipio, Javier Figueredo.

Terol también hizo referencia a la futura Ley de Bienestar Animal. De momento, el Gobierno aprueba un real decreto de núcleos zoológicos y normativas que, en su opinión, “generan gateras que acaban de facto con la caza en nuestro país”. Una vez más pidió al PSOE que explique si vota a favor o en contra de la caza y que “se lo digan a los alcaldes socialistas que gobiernan en pocos ayuntamientos de Castilla y León y los ganaderos que son alcaldes socialistas si va a votar a favor o en contra de la ganadería”.

González Terol explicó, sobre la protección de un bello animal como el lobo al norte del Duero, “lo que hace imposible es que pueda sobrevivir la ganadería extensiva”. Su partido apuesta por “por la caza, por el estatus quo, por la caza controlada de determinadas especies que atacan a la ganadería extensiva y vuelven crítico el mantenimiento de este sector en Castilla y León”.

Los populares defendieron en El Espinar su apoyo al sector Primario y a la España de las oportunidades, que conforman los 2.248 municipios de Castilla y León y los más de 200 de esta provincia.

Sigue los temas que te interesan