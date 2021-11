El tabú de la anorexia y la bulimia: cuando la mente es tu peor enemigo y el espejo tu verdugo

Su mente es su peor enemigo. El espejo su verdugo. Un alto grado de autoexigencia, de inseguridad, una baja autoestima y la búsqueda constante de aprobación por parte del resto de la sociedad son las principales causas que llevan a miles de personas a padecer trastornos en la alimentación.

La estigmatización de una enfermedad mental como es la anorexia o la bulimia y el tabú social que pervive en los tiempos actuales hacen que las personas que lo padecen tarden en admitir, quizás no lo hagan nunca, o ser consientes de su trastorno.

Hoy, Día Internacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) que se celebra desde 2012 se pretende dar visibilidad a una enfermedad oculta y creciente en la sociedad y para poner solución a sus problemas, la Asociación Castellano Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia (Aclafeba) lleva tratando a pacientes y orientando a familiares desde hace 22 años.

Desde entonces, 1500 personas han encontrado herramientas para salir de su particular pozo. Voluntarios y profesionales trabajan día a día para que las personas que se acercan a pedir ayuda sean diagnosticadas y tratadas correctamente.

El apoyo psicológico, social, nutricional y psiquiátrico a través de sus terapias individuales, grupales o mixtas (familia y paciente) han ayudado a más de 1.500 castellanos y leoneses desde su fundación.

Actualmente, trabajan para ayudar a un centenar de personas que padecen trastornos de la alimentación y desde Aclafeba tienen claro que un nuevo enemigo se ha unido en su lucha contra este tipo de enfermedad.

"La pandemia ha aumentado de forma significativa el número de llamadas y peticiones de cita que recibimos. La ansiedad, la incertidumbre y la situación que hemos vivido ha afectado notablemente a las personas con TCA, que tienen una mentalidad más débil y llevan una vida con rutinas estrictas y muy marcadas que se han visto perjudicadas por la Covid", señala el presidente de la Asociación, Rubén Sanz.

Desde que la Covid irrumpiera en nuestras vidas "ha trastocado mucho a las personas que han canalizado la ansiedad a través de los trastornos de conducta alimentaria. Están surgiendo muchos casos desde entonces", señala.

Perfil cambiante

Históricamente la anorexia o la bulimia se ha asociado a la mujer, pero el perfil de las personas que padecen esta enfermedad mental ha registrado un cambio de tendencia en los últimos años. "El 70% de los pacientes son mujeres de entre 15 y 30 años, aunque hemos observado cómo están creciendo los casos en hombres, personas mayores y, sobre todo, en niños a partir de los 9 años".

Detrás de este cambio de tendencia y de la aparición de trastornos en la conducta alimentaria a edades tempranas, desde Aclafeba lo tienen claro. "El acceso a Internet y a las redes sociales desde la infancia hace mella en la juventud. El hecho de ver a personas que muestran una imagen irreal tras la pantalla y el consumir ese contenido o recibir de forma constante información que a priori parece inofensiva pero va cargada de un contenido de autoexigencia, hace que constantemente se comparen con físicos idílicos que muchas veces no son tal", señala Sanz.

Reconoce que, "aunque se lleve el mensaje de cuerpos reales en canales como la televisión queda muchísimo por hacer, queda normalizar muchas cosas y desprendernos de los estigmas de una enfermedad que afecta a las personas y donde hay mucho detrás", alega.

Son conscientes del cambio social y de la mirada de apoyo que cada vez se da con más frecuencia en la sociedad, "pero han sido muchos años de asociar la bulimia y la anorexia a la búsqueda de un físico. Falta mucho conocimiento todavía".

Detrás de las personas que padecen TCA, se encuentran problemas de autoestima, de inseguridad o problemas mentales asociados a traumas de la infancia. "Cada caso es un mundo", explican desde Aclafeba.

Origen de la Asociación

Precisamente el origen de la Asociación Castellano Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Bulimia y Anorexia surge a partir de otra entidad, la Asociación para el Tratamiento y Rehabilitación del Alcoholismo (ATRA) "donde se empezaron a detectar casos en los hijos de las personas que padecían alcoholismo y se detectó que en esas familias, los niños debido a la convivencia continua con esos entornos traumáticos canalizaban la ansiedad a través de la alimentación", explica Sanz.

En 1999 el doctor en Medicina, Psiquiatra y director técnico del Centro Específico de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales de Valladolid (CETRAS), Blas Bombín Mínguez, fundó la asociación con el firme objetivo de ofrecer soporte y ayuda para dar respuesta a todas aquellas personas y sus familias afectadas por un Trastorno de la Conducta Alimentaria.

"Estamos aquí, trabajando a diario para ayudar desde nuestra oficina situada en la Avenida Valle del Esgueva y a través de nuestro correo electrónico aclafeba.valladolid@gmail.com o nuestro teléfono 983 263 811 atendemos a todos los que nos necesiten", destaca el presidente.



Tratamiento psicológico

Profesionales de la psiquiatría, la psicología, la nutrición, el trabajo social, terapeutas y voluntarios prestan su servicio las personas que contactan con ellos y lo hacen a través de un exhaustivo análisis bio-psico-social, una serie de test diagnósticos y terapias periódicas "con el fin de que salgan del pozo en el que se encuentran".

La gran mayoría no son conscientes de la gravedad de la enfermedad mental que padecen, por eso, desde Aclafeba les dan herramientas para, mediante el conocimiento y la información, puedan combatir los TCA.

"Llegan personas de todo tipo, en estos casos la detección precoz es fundamental para erradicar el problema pasados unos meses, de lo contrario se puede alargar años. Aunque son muchos los que llevan tantos años padeciendo esta enfermedad que ya solo queda enseñarles a que convivan con ella", señala Sanz.

El grueso de sus pacientes es de Valladolid, aunque en todos los casos "es clave la comprensión por parte de familiares, amigos o parejas que son los que suelen contactar con nosotros ante la preocupación por un ser querido que muestra signos de padecer anorexia o bulimia. Que directamente llame un paciente es muy complicado, siguen siendo reticentes a admitir la enfermedad", apostilla.

El motivo es el estigma social ante los trastornos de la alimentación, "a diferencia de lo que pueda pensarse no es algo que elija la persona, muchas veces nace dentro de ellas por algún motivo y es necesario hablar de ello. Parece que ahora hay menos tabú, pues antes las personas que padecía TCA no salían a la luz por el que dirán, aunque nos queda mucho camino porque todavía no es suficiente el apoyo social en este sentido, por eso hay casos en personas mayores que han callado durante años".

Desde Aclafeba lo tiene claro, "sensibilización, comunicación, autoconocimiento y visibilidad" ante una dolencia que afecta a miles de personas en la región y a millones en todo el mundo.

Días como hoy sirven para poner sobre el foco un trastorno mental que debe ser tratado con respeto y comprensión. Esta enfermedad va mucho más allá de lo que refleja un espejo.

