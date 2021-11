¿Cuánto gasta cada ciudad de Castilla y León en las luces de Navidad?

El espíritu navideño ya empapa las calles, donde se empieza a escuchar la canción por excelencia que marca la llegada de una de las épocas más entrañables del año, el famoso 'All I want for Christmas Is You' de Mariah Carey es requisito indispensable cada Navidad, como lo es para miles de ciudadanos la iluminación en las calles, que desde hace unos días, llenan de magia varias de las nueve ciudades de la región, otras prefieren esperan a diciembre para encender la Navidad.

Miles de puntos de luz dan calidez al frío ambiente otoñal que vive estos días Castilla y León y las ansias por recuperar una añorada normalidad se reflejan en los espectáculos de color que adornan los barrios del centro de Valladolid, Palencia, Salamanca o León, entre otras ciudades, incitando un año más a fomentar el consumo en los comercios y establecimientos hosteleros de cara a las próximas fechas navideñas.

Pero ¿cuánto le supone a las arcas municipales la instalación y el funcionamiento de las luces navideñas en las ciudades de Castilla y León? ¿Es caro recrear una idílica estampa que inunde de magia la ciudad? El ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León analiza el presupuesto que han desembolsado los Ayuntamientos de las nueve capitales de la región en las luces de Navidad.

Valladolid

Encabeza la lista Valladolid, cuya iluminación navideña arrancó el pasado jueves, 25 de noviembre, en 60 calles que conforman 1.900.000 puntos de luz a los que se suman además 370 arcos de luz, 34 árboles decorados con guirnaldas y 49 motivos navideños, así como el famoso árbol de los deseos de la Plaza Mayor, la icónica bola de la calle Santiago y tres enormes coronas de los Reyes Magos en la Plaza de Portugalete, que recrean una mágica atmósfera que mantendrá la ilusión hasta el próximo 6 de enero.

La inversión vallisoletana para animar las compras y los paseos durante estas semanas en la capital asciende a 390.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento subvenciona 150.000, además de los 6.000 euros estimados en la energía que consuman las luces.

Salamanca

La segunda ciudad con la inversión más alta para alegrar la vista a los vecinos que salen a pasear es Salamanca, que ha destinado este 2021 una partida de 300.000 euros para llenar de color un total de 95 calles.

El centro de todas las miradas está en la gran campana de 13 metros de altura instalada en la Plaza Mayor, que ofrece un espectáculo de imágenes en movimiento. Además, un total de 736 adornos entre motivos de farola, arcos y motivos especiales, así como más de 2.000 guirnaldas se inaugurarán de forma oficial este lunes a las seis y media de la tarde con la participación de la Banda Municipal de Música, el Coro de Niños Ciudad de Salamanca, el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música y Danza, la Coral Polifónica, el Coro Juvenil Ciudad de Salamanca y ‘El Niño Lápiz’.

León

En León las calles lucen más atractivas desde el pasado viernes, 26 de noviembre, momento en el que de forma oficial se encendía la Navidad en la ciudad. Este año, el Ayuntamiento ha decidido invertir un total de 180.405 euros en el gasto de la instalación y la puesta en marcha de la iluminación y ornamentación navideña.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de 750.000 puntos de luz, donde destacan 150 farolas decoradas, 257 arcos luminosos y una gran bola de luz junto a la Catedral, junto a los árboles iluminados en la plaza Mayor y en la de San Isidoro serán una opción perfecta para salir a disfrutar de las calles de León estos días.

Ávila

El gasto de la ciudad de Ávila para las fiestas de Navidad de este 2021-2022 respecto a la tradicional iluminación navideña, es de 181.500 euros, aunque tal y como informan fuentes municipales "aún hay que esperar hasta primeros de diciembre para poder ver en todo su esplendor los puntos de luz, adornos y guirnaldas" que recorren tanto el centro de la ciudad como los siete barrios anexionados a la capital.

Así, Brieva, Urraca-Miguel, Aldea del Rey Niño, Vicolozano, Narrillos de San Leonardo, Bernuy-Salinero y Alamedilla del Berrocal lucirán también un mágico aspecto durante las próximas semanas.

Soria

Soria apuesta por la decoración de Navidad como atractivo turístico e incentivo para las compras navideñas en los comercios y el incentivo del consumo en establecimientos turísticos, por ello, desde el Ayuntamiento han invertido este año para que la magia inunde las calles un total de 154.000 euros.

Así, la plaza Mayor luce desde el pasado 26 de noviembre un aspecto que invita a pasear por las calles del centro, donde árboles iluminados, arcos de luces y guirnaldas, que junto a clásica bola gigante de Navidad en Mariano Granados, el zoo de animales de la Dehesa y la casa de Papá Noel en las Ruinas de San Nicolás invitan a disfrutar del alumbrado festivo.

Burgos

Habrá que esperar hasta el 3 de diciembre, para disfrutar de una iluminación navideña, que en el caso de la ciudad de Burgos no tendrá grandes cambios. Pues no será hasta 2022 cuando el Ayuntamiento aumente los puntos de luz y renueve un total de 70.000 luminarias. De momento, para las cercanas fechas festivas, el Consistorio ha invertido 150.000 euros para un alumbrado que mantiene los elementos luminosos de la Plaza Mayor, la Real y Antigua de Gamonal y el Paseo Sierra de Atapuerca.

La pista de hielo, varios espectáculos infantiles y el mercado navideño animarán las compras desde este viernes en la capital.

Segovia

El casco histórico, los barrios y las principales calles comerciales de la capital segoviana lucen ya un mágico aspecto con cinco grandes estrellas, una gran caja mágica en la Plaza Mayor, árboles -entre los que destaca uno de 24 metros de altura- y balcones iluminado una gran bola roja de Navidad y 129 arcos luminosos en calles comerciales de los barrios segovianos, entre otros elementos festivos que se reparte por los barrios de San Lorenzo, San José, la Fuentecilla o la Albuera.

Para que luzca perfecta, la ciudad ha invertido 85.000 euros en decoración, cuyo encendido tendrá lugar esta semana para transmitir el espíritu navideño y, sobre todo, animar el consumo en el comercio local. El presupuesto es sensiblemente superior al de los últimos años —estaba en torno a 50.000 euros—.

Palencia

Una gran caja mágica, espectáculos de luz y sonido, una treintena de balcones decorados, varios renos, elementos en tres dimensiones, una gran bola de Navidad, decoraciones en rotondas y árboles, 200 guirnaldas en farolas y cientos de arcos luminosos. Todos estos elementos son desde el pasado jueves el principal atractivo de la ciudad de Palencia. En la calle Mayor y en algunos barrios de la capital se ha renovado el alumbrado festivo apostando por motivos en tres dimensiones distintos a los arcos tradicionales.

En este caso los gastos de decoración se incluyen en una partida que el Ayuntamiento firmó el año pasado y que comprende un total de 170.440 euros, aunque esta cifra incluye la iluminación de las Ferias y fiestas de San Antolín y las fiestas de Navidad hasta 2023.

Zamora

Los zamoranos y visitantes disfrutarán a partir del próximo 3 de diciembre de una nueva iluminación festiva que llenará de ilusión las calles de la capital con un mayor número de arcos de luces repartidos por las calles de Zamora, que aunque no contarán con su emblemático paraguas musical promete no dejar indiferente a nadie.

Para que la magia y el espíritu propio de estas fechas cambie por unas semanas la estética de las calles zamoranas, el Ayuntamiento ha destinado un total de 55.000 euros a la partida del alumbrado ornamental para esta Navidad.

