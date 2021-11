Optimismo moderado del comercio de Castilla y León ante la celebración del 'Black Friday'

Pese a que son muchas las personas que esperan al 'Black Friday' para realizar sus compras, el pequeño y el mediano comercio de Castilla y León no espera que sirva para salvarles el año. Sí que asumen que las ventas deberían de aumentar, pero no en la medida en la que sucedía hace unos años cuando realmente esta campaña se ceñía a dos días. Es más, el presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sainz, declaró a Ical que esperan estos días “no con mucho agrado”.

¿Por qué? Fundamentalmente debido a que el pequeño comercio, a diferencia de las grandes superficies, juega con márgenes de beneficios “muy escasos” a lo que este año se suma la subida de la luz, del gasoil y de las materias primas rebajando considerablemente el balance de explotación.

Por eso entienden que el 'Black Friday’ es “una venta más y damos a nuestros clientes una oportunidad de beneficiarse de estos descuentos”. Porque al final se entiende como el “pistoletazo de salida de cara a las ventas de Navidad”.

Y es que para el comercio tradicional es imposible combatir contra las grandes marcas que llevan “bombardeando” al consumidor desde principios de noviembre con el 'Black Friday' y, por ello, se ven arrastrados a adelantar las rebajas “con muy poca alegría”.

Sainz señaló que las asociaciones de comercio de cada provincia deciden cuándo activar esta campaña, pero insistió que las grandes superficies ya ofrecen descuentos desde principios de mes. Por eso, para este tipo de comercio, se es más partidario de las rebajas tradicionales que se producen después de Navidad y a principios de julio. “Nosotros siempre vamos a defender las rebajas tradicionales, pero la ley es la que hay y cada comercio se defiende como puede. El Black Friday son unas rebajas encubiertas y para nosotros no es nada beneficioso”, insistió.

Confianza con cautela ante las posibles ventas

En ese sentido se ha pronunciado también el presidente de la Asociación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), Alejandro García Pellitero, quien indicó que “el 'Black Friday' ha perdido el efecto que tuvo hace cinco o seis años cuando empezó a promocionarse. Los dos primeros años de su celebración realmente sí que tuvo repercusión porque se hacía solo viernes y sábado, pero ahora, que las promociones empiezan desde principios de noviembre, ya no es igual y se ha desvirtuado".

Pese a ello, esperan que en esta promoción “haya buenas ventas porque al final sí que hay descuentos en muchos productos”. Eso sí, lo hacen con “cierta incertidumbre por la falta de abastecimiento, aunque es verdad que el pequeño comercio sí que está bien provisto de stock en sus almacenes”.

Porque el pequeño y mediano comercio “no depende de almacenes logísticos que tienen que reponer todas las semanas la mercancía como les pasa a las grandes superficies”. Aún así, el incremento de los casos de COVID-19 o el aumento de los precios de los productos hace que desde Avadeco, haya una cierta “cautela”. A ello se suman los gastos generales de las familias que “también repercute en el dinero que les queda para poder hacer compras en estos días”.

Lo que no pierden es el optimismo puesto que “para nosotros son las fechas más fuertes en cuanto a ventas, aunque en este caso somos cautos”. Hasta 2019 hubo un crecimiento anual en su facturación desde la salida de la crisis de 2009, pero con la llegada de la pandemia se sufrió un frenazo brusco. Por eso se conformarían con lograr “repetir las ventas de 2019”. Una tendencia que esperan que se repita en la campaña de Navidad.

Mirar de reojo la incidencia del COVID-19

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva), Jesús Herreras, quien también mostró su deseo de que la incidencia por casos de COVID-19 “sobre todo con entrada en hospitales no aumente para que no lleve aparejada ninguna restricción”.

Herreras explicó que el 'Black Friday' lo han tomado como “el inicio de la campaña de Navidad”. Porque como tal, esta promoción que se inicia esta semana, “es algo que nos ha llegado impuesto desde Estados Unidos, internet y por parte de las grandes superficies. Nosotros no hemos tenido más remedio que sumarnos porque llegó como una gran ola a la que había que subirse”.

Una circunstancia que no conllevará que el pequeño y mediano comercio se lo tome como esa mera imposición. “Nosotros, como siempre, daremos el mejor servicio a todos nuestros clientes y por supuesto que ofreceremos los mejores descuentos que podemos dar dentro de nuestras posibilidades”.

En cuanto a las recomendaciones que se hace a los potenciales clientes ambas organizaciones, Avadeco y Fecosva, coinciden en aconsejar que se compre con cabeza. Nada de hacerlo de manera compulsiva, sino analizando las necesidades que se tienen. Para ello, lo mejor es salir con un listado de lo que se quiere y planificarlo para consumir con sensatez. Hay que buscar los productos que interesan, comparar y ver si realmente interesa hacer la comprar o no.

