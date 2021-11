El emerger de España Vaciada: “La gente está cansada de que solo se hable del anillo de la M-30”

Los resultados llamativos de la encuesta realizada por SocioMétrica y que publicó ayer EL ESPAÑOL siguen estando muy presentes para los políticos. La nueva formación política España Vaciada (EV) conseguiría 15 escaños en España y 8 Castilla y León si se celebrasen hoy Elecciones Generales, ante esto, el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, cree que es un resultado sobre el que hay que “reflexionar”.

Ahora bien, no se ha mostrado muy contento con el vaticinio ya que en su opinión, “los ciudadanos no van a estar más representados por esos partidos localistas”. Igea ha asegurado que “en un Congreso más fragmentado la subasta y puja sería más alta porque entran más actores”, advirtió. Por eso ha asegurado que siente “envidia” de países como Alemania, donde se impone “los acuerdos para el Estado a los de los partidos”. Por este motivo ha afirmado que no cree “en los partidos provinciales, sino en los políticos que rinden cuentas en el territorio donde son elegidos”.

En su opinión estos resultados llegan por el “cansancio de la gente” que está harta de ver cómo no se habla de su territorio y solo se hace “de la M-30”. “Los partidos si no están apegados al terreno, si no rinden cuentas al terreno y vienen impuestos desde arriba, eso fomenta la desafección. Todos los días en los medios solo se habla de lo que ocurre dentro del anillo de la M-30", ha argumentado.

Reunión de presidentes

Por otro lado, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que el presiente regional, Alfonso Fernández Mañueco, defenderá en la reunión de presidentes que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela (Galicia) un sistema de financiación que "garantice la equidad" en un encuentro convocado por el presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, y al que está previsto que asistan los presidentes de Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura es de presidentes autonómicos.

