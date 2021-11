La rebelión de las tijeras rotas: las peluquerías ante una “situación límite”

Cuesta imaginarse una ciudad sin peluquerías ni salones de estética. Sin embargo, el cariz que está tomando la situación es cada vez “más complicado”. Los datos son claros. En los últimos meses más del 30% de los cerca de 3.000 establecimientos (con 5.500 empleados) de este sector en Castilla y León se han visto obligados a bajar la persiana por una crisis que tiene demasiados frentes abiertos. Una situación que puede pasar en unos meses de “complicada a dramática”, según el presidente de la Federación de Peluquerías de Castilla y León, Mariano Castaño, si el Gobierno de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos no rectifica en sus medidas y les devuelve al IVA anterior para sus productos, es decir del 21 al 10% y lo incluyen en sus prepuestos de 2022.

No hay duda de que las peluquerías están siendo uno de los sectores más perjudicados por esta crisis sanitaria del coronavirus. Y es que a la negativa del Gobierno de España de reducir el IVA de los productos con los que trabajan, se ha sumado las restricciones que han tenido que sufrir desde el inicio de la pandemia, y ahora se añade la subida de la tarifa de la luz que cada día bate récord. Un sector que para trabajar necesita enchufar desde calentadores hasta maquinillas eléctricas o secadores, no tienen otra durante su jornada laboral. La factura cada mes se está incrementado y ahora mismo la medida que se maneja en Castilla y León es de un aumento sobre el 30% y el 40% cada mes. En euros no se puede contabilizar porque cada establecimiento tiene sus propias características.

Lo han llamado 'la rebelión de las tijeras rotas' y por eso ahora salen a la calle. Todo arrancó en 2012 cuando el Gobierno del Partido Popular les pidió un «esfuerzo temporal» incrementando su tipo impositivo del 8% al 21% para revertir la crisis financiera. El PSOE protestó, se puso de su lado, e incluso hizo dos PNL para retirarlo. Sin embargo, ahora con los socialistas en el Gobierno nadie se acuerda de aquello. “Es algo que no entendemos”, señala Castaño, dueño de Team Peluquería ya que el cambio de imposición fiscal sería el primer paso para “poder ver la luz” en estos momentos. Además, recalca que es “incomprensible” que el sector sea considerado como esencial y, a la vez, tenga que soportar un IVA como un artículo de lujo.

Las peluquerías de Castilla y León ya se han movilizado, al igual que otras ciudades de España, para reclamar, sobre todo la reducción del IVA. El pasado lunes lo hicieron en Segovia, Burgos y Aranda de Duero. El próximo lunes 19 de noviembre le llegará el turno a Valladolid en su Plaza Mayor. Y en Salamanca, tres días después. Bajo el lema “peluquerías, barberías y estéticas, somos esenciales, IVA al 10% ya”.

Mariano Castaño junto a su equipo de trabajo

El presidente regional del gremio está “muy satisfecho” con el apoyo que le muestran los clientes. “Ellos saben que lo estamos pasando mal y además son conscientes de que todo esto puede provocar un aumento en el precio del trabajo”, augura, de ahí que ya sean muchas las peluquerías que se estén planteando un aumento de tarifas. “No hay más remedio”, apunta. Al igual que ocurre con los empleados, ya que para muchos su empleo está en el aire.

Peluquería Díaz:"Sobrevivimos por el amor de las clientas"

Eva Díaz regenta su peluquería en Burgos desde hace más de 20 años y no recuerda una situación así. “La verdad es que sí se está notando, pero por suerte contamos con el cariño de nuestras clientas”. Y es que, después de más de cinco años sin subir el precio lo ha hecho. “Lo han entendido perfectamente”. Sobre la subida del IVA: “Te metes en una espiral de pagos, en algún momento he tenido la sensación de que entraba dinero y salía al mismo tiempo, hace tiempo que no gana nada».

Eva recuerda que durante la pandemia fueron declarados esenciales, “pero el 21% del IVA nadie no los quita”, critica. Asimismo invita a todo el mundo a seguir acudiendo a estos centros de estética porque «la imagen es tu carta de presentación para abrir las puertas”.

Olga García Estilista: “Cada trimestre Hacienda se lleva nuestros beneficios”

“Nuestra situación con el IVA no es diferente al de otros salones, cada trimestre se lleva nuestros beneficios”, así de tajante se muestra Olga García Estilista, que tiene su salón en la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga. “Nuestro sector es un sector de servicios y mano de obra que es la que lleva la mayor parte de nuestros ingresos, al tener pocas compras hay poco IVA que deducir con lo cual de cada servicio se lleva Hacienda el 21%, luego tenemos que descontar sueldos productos luz, etc y, así, los beneficios son muy pocos”, explica.

La peluquera y estilista Olga García

Olga, premiada en varias ocasiones como la mejor peluquera de España, reconoce que “cada autónomo en este sector al final no deja de ser un asalariado” y recuerda que “ahora con la subida de la luz tan excesiva, cada día nos restan más”. En su caso, son tres trabajando en el salón “y ya no tenemos ERTES pero hay salones que debido a la falta de trabajo todavía tienen y aquí hay un término legal que tienes que mantener a los trabajadores y hay muchos salones que no lo pueden hacer”. “Su gran suerte” es la de no pagar renta.

Por último, aconseja que hay que ser “muy cautos con nuestros gastos ya que el trabajo está un poco raro y no sabemos cómo nos va a venir las cosas, Hacienda no perdona”. Ante esto, pide más “asociados” para poder luchar por esta bajada de IVA y salir a la calle como ocurrirá el próximo lunes en Valladolid.

Tres de cada diez ayudas a los autónomos frente a la covid

Un sector que lo está pasando muy mal como se retrata en las ayudas de la Junta. Al respecto, ha tramitado hasta el momento cerca de 8.500 ayudas por valor de más de siete millones de euros, para apoyar la recuperación y paliar las consecuencias económicas de los autónomos de las que 2.358 proceden del gremio de las peluquerías, lo que representa un 28% del total de las solicitudes. O lo que es lo mismo, casi tres de cada diez peticiones de ayuda.

Por provincias, el mayor número de solicitudes se ha presentado en Valladolid, con 2.107, seguido de León, donde han sido 1.520 los autónomos que se han acogido a la ayuda, y Salamanca, con un total de 1.164 solicitudes.

