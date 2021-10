Podemos advierte: “Si no hay derogación de la reforma laboral, habrá un cambio de escenario"

El secretario de Podemos en Castilla y León y portavoz nacional, Pablo Fernández, ha querido lanzar una amenaza al Gobierno del PSOE y a Pedro Sánchez sobre la posibilidad de no producirse la derogación de la reforma laboral. Un tema que ha provocado una nueva crisis de Gobierno entre los dos partidos. Fernández tiene claro que "si no hay derogación, habrá un cambio de escenario importante”, aunque no ha querido entrar en posibles consencuencias. Además ha criticado que en muchas ocasiones ve al partido socialista “más cerca de las tesis de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) que de las planteadas en su compromiso”.

Para el leonés, en unas declaraciones realizadas en las Cortes de Castilla y León, se llevan muchos meses dialogando en la mesa del Diálogo Social “para que ahora el Gobierno meta a más ministros y ponga a pilotar a otras personas”. Y en este caso ha criticado la gestión de la vicepresidenta Nadia Calviño. “El presidente del Gobierno es el máximo responsable, pero cuando el presidente del Gobierno pone a la vicepresidenta Calviño a coordinar o estar presente en las mesas de negociación, significa que quiere poner a pilotar a una persona que no era muy proclive a la derogación. Esto tiene un calado importante”. Y aquí es donde ha avanzado que habría un “cambio de escenario importante”.

Cumplir con lo pactado

“Nuestro compromiso es derogar la reforma laboral y no vamos a aceptar que se mueva ni un milímetro lo negociado en la mesa del diálogo social para mejorar las situaciones de los trabajadores”, ha comentado, para insistir en que la derogación de la reforma “se llevará sí o sí en los términos pactados.” “Nosotros no incumplimos los acuerdos ni los programas y en el acuerdo con el PSOE está ya negociado, esperamos que no haya cambios de última hora”, ha concluido.

