Igea tiene la “palabra” de Mañueco de que no se adelantarán las elecciones

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha asegurado hoy con rotundidad que tiene la “palabra” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que no se producirá ningún adelanto electoral, un juego político que, señaló, es “completamente ajeno” al gobierno de coalición de PP y Ciudadanos y del que culpó de “alimentar esos rumores a quien tiene sus propios intereses”, si bien lo hizo sin dar nombres.

Igea, que acudió a la entrega de las distinciones de Patrono de Honor de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio a los periodistas Raúl del Pozo y José María García, se refirió así a la decisión del PP, que en su convención nacional descartó que haya un adelanto electoral inmediato en Castilla y León porque “no se dan condiciones”.

Preguntado por ello, Igea recordó que tanto él como Mañueco han insistido en las últimas semanas: “Lo dice el presidente de manera reiterada. Tengo su palabra, que es suficiente y para mí es mucho más que la certeza absoluta. Siempre se ha mostrado como un hombre de palabra y hemos sido socios leales en estos dos años”.

Seguir trabajando

Igea comentó que la Junta “no está ahora en eso”, sino en “seguir trabajando” para mantener los “mejores números de turismo rural, los “espectaculares” datos del paro registrado que se conocerán mañana; la “mejor campaña de vacunación de la historia del país” y para “liderar” las medidas de transparencia, entre otros.

En este sentido, recalcó que los ciudadanos “no quieren elecciones y no lo entenderían, porque es un momento muy decisivo, en el que llegan los fondos europeos que hay que ser capaces de gastar y planificar todas las acciones necesarias para ello; y no es el momento de estar a nuestros intereses particulares”.

El vicepresidente expuso que la Junta presenta unos resultados que “avalan su gestión”, con una “mayoría estable” y números económicos que “la respaldan”. “Todo lo demás es ruido”, reprochó, para continuar que es “completamente absurdo” plantear en este momento un “escenario de incertidumbre y de carrera electoral, justo en el momento en que es más necesaria una gestión eficaz”.

Por último, presumió de que el Gobierno autonómico “ha demostrado su capacidad de gestión y de cambiar los números y las tendencias”, algo que a “alguna gente se le está haciendo largo”. Por ello, vaticinó que la Comunidad “no va a servir a los intereses de unos pocos, sino de todos, como hace ya con eficacia”. “Somos un Gobierno de cambio, y los cambios siempre generan resistencias, pero claramente a mejor, y que continuará hasta el final de la legislatura como se le prometió a los ciudadanos”, concluyó.

