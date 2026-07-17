La frontera que dejó de ser frontera

Hoy, la frontera se ha transformado en un espacio de encuentro donde la cooperación se ha convertido en una de las principales herramientas para combatir la despoblación y construir oportunidades de futuro.

Durante siglos, la frontera entre Castilla y León y Portugal fue una línea marcada por la distancia, el aislamiento y las dificultades de comunicación, sobre todo en los territorios bañados por el río Duero. Los pueblos de ambos lados de la Raya convivían mirando al vecino con cercanía cultural, pero separados por barreras administrativas, económicas e incluso psicológicas. Hoy, sin embargo, esa frontera se ha transformado en un espacio de encuentro donde la cooperación se ha convertido en una de las principales herramientas para combatir la despoblación y construir oportunidades de futuro.

Desde las tierras de Zamora y Salamanca hasta las regiones portuguesas del Norte y Centro, la frontera hispano-lusa conforma uno de los territorios más extensos de cooperación transfronteriza de Europa y, no es menos cierto, que de las más retrasadas en un mundo tan cambiante. La realidad demográfica es similar a ambos lados: envejecimiento, pérdida de habitantes y dificultades para atraer inversiones. Precisamente por ello, las instituciones, principalmente las europeas, han apostado durante las últimas décadas por programas conjuntos que permitan afrontar problemas compartidos desde una perspectiva común.

La evolución ha sido notable, aunque mucho menos de lo esperado. Lo que en otro tiempo fueron territorios periféricos alejados de los centros de decisión se ha convertido en un laboratorio de colaboración europea. Los programas impulsados por la Unión Europea, especialmente a través de iniciativas de cooperación territorial, han permitido mejorar infraestructuras, fomentar proyectos empresariales, desarrollar rutas turísticas conjuntas y promover el intercambio cultural entre comunidades vecinas que, en muchas ocasiones, han sido frenados por políticos de corto alcance.

Una imagen del viaje por La Raya. Fotografía: Luis Falcón.

En los últimos años, además, Castilla y León y el Norte de Portugal han reforzado sus compromisos institucionales. Ambas administraciones han reclamado una mayor participación en la gestión de fondos europeos destinados a las regiones fronterizas y han defendido la necesidad de acelerar proyectos estratégicos relacionados con las comunicaciones, los servicios públicos y el desarrollo económico. La denominada ‘Ruta de la Raya Ibérica’ es uno de los ejemplos más visibles de esta estrategia compartida.

Pero la cooperación no se limita a las administraciones. Universidades, asociaciones culturales, cámaras de comercio y entidades sociales participan activamente en la construcción de una identidad transfronteriza que hunde sus raíces en siglos de historia compartida. La reciente publicación del Atlas de la Raya Hispano-Lusa por parte de la Universidad de Salamanca refleja precisamente esa voluntad de acercar a las nuevas generaciones el conocimiento de un territorio donde las diferencias nacionales conviven con una profunda herencia común.

Quien recorra hoy las comarcas fronterizas descubrirá que la Raya es mucho más que una línea en los mapas. Es un espacio donde las ferias reúnen a vecinos de ambos países, donde las empresas buscan clientes a uno y otro lado del Duero y donde el patrimonio natural y cultural constituye un recurso compartido. Los acentos cambian, las lenguas se entremezclan y las tradiciones dialogan sin necesidad de intérpretes.

Otra imagen por La Raya. Fotografía: Luis Falcón.

El desafío sigue siendo enorme, a pesar de todo. La despoblación continúa amenazando numerosos municipios y la mejora de las conexiones ferroviarias y viarias sigue siendo una reivindicación recurrente. Es el ejemplo concreto de los puentes o pasos fronterizos que llevan años solicitándose en la provincia de Salamanca, concretamente en Villarino de los Aires por Ambasguas para unir a Bemposta, y el puente internacional que uniría Masueco con Ventozelo. Sin embargo, la experiencia demuestra que la cooperación ofrece resultados tangibles y genera una nueva visión del territorio. La frontera ya no se contempla como un límite, sino como una oportunidad.

La vieja Raya, esa de nuestros rancios políticos, que durante siglos simbolizó separación, se está convirtiendo en un puente de hermandad social y cooperación. Un puente construido con proyectos comunes, intereses compartidos y la convicción de que el futuro de estas tierras pasa por caminar juntas. Porque, en la frontera entre Castilla y León y Portugal, la mejor manera de avanzar es hacerlo en ambas direcciones al mismo tiempo, lo demás es papel mojado, ¡ay!