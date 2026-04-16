María y el dolor imposible

María, hoy me rompí igual que nos rompiste a todos cuando recogiste el Premio Valores Humanos de Castilla y León, sobrecogidos por tu ternura y tu fortaleza, vencidos por una emoción parecida a ese síndrome de Stendhal que a veces provocan las cosas extraordinarias.

Son las ocho de la mañana y acabo de dejar a mi hijo mayor en el colegio, en uno de esos días de abril que prometen sol y ajetreo informativo. Pero la luz de la mañana se apaga de golpe cuando me llega la noticia que nadie querría escribir: nos ha dejado María Caamaño, la princesa futbolera. La guerrera de la sonrisa. La niña salmantina que convirtió una enfermedad cruel en una lección de coraje para todos. Tenía 13 años. La misma edad que mi hijo. Y una, de pronto, ya no sabe seguir leyendo sin romperse por dentro.

Si este oficio me ha enseñado algo es que hay noticias que se escriben, o se leen, y hay noticias que te atraviesan. Y esta pertenece a la segunda categoría.

Porque no hay manera humana de encajar que una criatura de 13 años se muera. No la hay. No existe argumento, consuelo prefabricado ni frase piadosa que sirva de verdad para domesticar una tragedia así.

La muerte de un niño es, seguramente, la forma más obscena de injusticia. Altera el orden natural de las cosas. Lo dinamita. Lo deja todo patas arriba. Los padres no están hechos para enterrar hijos. Los hijos no vienen al mundo para irse antes de tiempo. Y, sin embargo, pasa. Pasa mucho más de lo que admitimos soportar.

María no era solo una niña enferma. Era ya un símbolo. La niña que soñaba con ser oncóloga. La influencer de más de 100.000 seguidores. Una estrella del rock. Un ángel vestido de rosa. La que repetía, con una convicción inapelable, que sonriendo se consigue todo.

La niña que durante años peleó contra un sarcoma de Ewing, diagnosticado cuando apenas tenía siete años, y que, en vez de encerrarse en el dolor, decidió regalarle al mundo una sonrisa.

Una sonrisa de esas que desarman a los adultos porque nos dejan en evidencia. Porque mientras nosotros nos quejamos por casi todo, ella hacía de la ternura una forma de resistencia. Mientras tantos vivimos instalados en la queja, María convirtió 2.392 días de batalla en esperanza para otros.

La recordaremos levantando la Eurocopa en Cibeles, convertida por un instante en la niña más feliz del país.

La recordaremos abrazada al fútbol, a su gente, a su familia, a esa legión de desconocidos que dejaron de serlo porque ella tenía el raro don de reunir a todos alrededor de la vida, incluso cuando la vida le estaba pasando una factura brutalmente injusta.

La recordaremos también por algo aún más grande: por haber puesto rostro, voz y verdad al cáncer infantil, por haber obligado a mirar de frente una realidad que demasiadas veces solo ocupa espacio en la conciencia colectiva cuando una historia como la suya nos zarandea.

María, hoy me rompí igual que nos rompiste a todos hace unos meses cuando recogiste el Premio Valores Humanos de Castilla y León, sobrecogidos por tu ternura y tu fortaleza, vencidos por una emoción parecida a ese síndrome de Stendhal que a veces provocan las cosas extraordinarias.

Y a mí hoy no se me va de la cabeza tu nombre, ni tu madre. Ni tu padre. Ni tu hermana.

No puedo imaginar la pérdida que supone que la vida te arranque lo que más quieres. Que después de años de lucha, de hospitales, de pruebas, de esperanza y de miedo, llegue el día que siempre supiste posible, pero que nunca, nunca, nunca aceptaste de verdad.

Tal vez por eso la muerte de María duele tanto también entre quienes no la conocieron. Basta con tener hijos. Basta con haber sido hijo. Basta con conservar un resto de humanidad.

La actualidad, la política y el devenir cotidiano quedan hoy empequeñecidos ante una noticia así. Y, sin embargo, la marcha de María no dará paso al vacío. Cuando una niña de 13 años se convierte en emblema de la lucha contra el cáncer infantil, no solo nos está emocionando: nos está interpelando. Nos está diciendo que la investigación no puede depender de la caridad sentimental de los días tristes.

Que la sanidad, el acompañamiento a las familias y la inversión en ciencia no pueden ser consignas para discursos oficiales y fotos de homenaje. Que detrás de cada cifra hay una cama, una madre deshecha, un padre sosteniéndose como puede y una niña que merecía seguir viviendo.

María recibió el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales y su proyecto, La Sonrisa de María, impulsó iniciativas como el Jardín de María en el Hospital de Salamanca; su legado convirtió el dolor en ayuda para otros.

Hoy Castilla y León llora a María. La llora Salamanca. La llora el deporte. La llora muchísima gente que esta mañana, como yo, ha sentido un golpe seco en el pecho al leer su nombre.

Pero, sobre todo, la llora una familia a la que hoy no hay palabras que le sirvan.

Quizá lo único decente sea aprender algo de ella.

De María nos queda la sonrisa. Nos queda el ejemplo. Nos queda la vergüenza de nuestros dramas diminutos. Y nos queda, sobre todo, una certeza tristísima: hay muertes que no deberían ocurrir nunca, porque no hay corazón preparado para aceptar la muerte de una niña de 13 años.

Ni a las ocho de la mañana.

Ni a ninguna hora.