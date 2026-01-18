El círculo que nunca se rompe

ES NOTICIA:
Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Córdoba
Últimas noticias
Mapa de noticias
Última hora internacional, en directo
Gordo de la Primitiva hoy, en directo
Moncloa o la "habitación del enfermo"
Mañueco sale airoso
Diosdado Cabello negoción con Trump
Jamenei reaparece
José Elías emprendimiento
Directivo de una lavandería
Risto Mejide inversiones
Imanol Arias longevidad
La UE cierra filas con Groenlandia
Carmen Lomana longevidad
Casa Julio Iglesias
Orgasmo institucional reunión Feijóo - Sánchez
España no llega 100 M viajeros internacionales
100% de descuento en el IRPF para caseros
Casa de cristal en España que te traslada a Marte
Médico español en Alemania
Dueño bar con 24 años
Víctima de okupación
Domesticar hámsteres
Deducción a familias numerosas
Abrigo elegante Lidl
Chaqueta Parfois
Mueble aparador
Cerrar terraza vecino
Precios vivienda España
Adiós a los contadores de gas
Prórroga antidesahucios
Pantalones Primark
Hotel cueva en España
100% bonificación IRPF
Adelantan pensiones enero
Notificación de la Agencia Tributaria
Llega el nuevo abono de transportes
Antonio Banderas boda hija
Cocinero sevillano
Albañil hondureño en España
Propietario 8 pisos
Gonzalo Bernardos, economista
Jornada laboral de panadero
Devolución de la Renta
Bajada de impuestos a los caseros
Esta es la cantidad máxima de efectivo que puedes llevar
Coste de un trabajador
Precio del alquiler 2026
Cobros por bizum
Primer robot trabajador
Profesor más longevo
Asesora financiera
Soldador con 10 años de experiencia
27 millones de turistas saturan este destino
Antonio Banderas patrimonio
La saga 'Avatar' puede cancelarse
Penalización jubilación
Madre reclama sueldo
Zara construye un edificio de 6 plantas
Malagueña vive autocaravana
Nueva fecha para autónomos
Bonificación a los caseros
No se pueden usar los patios de luces
Aitor, carnicero
Melissa, limpiadora hondureña
Deducción 340 euros IRPF
Albañil jubilado sobre los jóvenes
Cheque de 1.000 euros
Carlos Herrera longevidad
Ramón Garriga, panadero
Casa Lolita Flores
Negocio del agua
Límites a las tarjetas 'revolving'
Camarera en Suiza
Carne hormonada
Carmen, víctima de la estafa del cupón premiado
Reducción de nómina por este impuesto
Xavi Abat, abogado
El municipio salmantino de Villarino de los Aires

El municipio salmantino de Villarino de los Aires L. Falcao

Opinión

El círculo que nunca se rompe

"Cuanto más lejos estaba, más presente tenía el pueblo, del que nunca renegué ni del que nunca me fui del todo. No como un lugar físico, sino como una brújula que me guiaba".

Publicada

Nací en un pueblo pequeño, Villarino de los Aires, de esos donde el tiempo parece caminar más despacio y las historias se cuentan mirando a los ojos de los mayores. Allí aprendí mi nombre, el sonido de las campanas de la iglesia y del reloj de la plaza, y el valor de escuchar. No sabía entonces que ese acto tan simple —escuchar— acabaría marcando mi destino.

Me fui joven, como se va casi siempre: con prisa y con sueños. El mundo era grande y yo quería contarlo. Fui periodista y recorrí ciudades, países y conflictos. Escribí desde aeropuertos, hoteles anónimos y redacciones que nunca dormían. Vi caer muros, levantarse esperanzas y repetirse errores. Conocí lenguas distintas, pero en todas encontré la misma necesidad de ser comprendido.

Cuanto más lejos estaba, más presente tenía el pueblo, del que nunca renegué ni del que nunca me fui del todo. No como un lugar físico, sino como una brújula que me guiaba. Allí aprendí a mirar sin juzgar, a preguntar antes de afirmar, a respetar el silencio. Todo lo que fui fuera nació, sin saberlo, en aquellas calles estrechas y empinadas. Y a la sombra del árbol de la plaza, cuando estaba, porque ya no está.

Los años pasaron, las crónicas se acumularon y un día llegó la jubilación. Sin titulares ni plazos de entrega, entendí que el viaje no estaba incompleto, solo pedía cerrarse. Volví al pueblo con una maleta ligera y una vida llena.

Ahora camino despacio por los mismos caminos. Algunos nombres, muchos, faltan, otros nuevos han llegado. Yo ya no cuento historias para el mundo; dejo que el mundo me cuente a mí su historia diaria. Y comprendo que nunca me fui del todo.

Porque la vida, como el periodismo y como el pueblo, es un círculo: sales para entenderlo todo y regresas para entenderte a ti, ¡ay!

Más en Opinión