Quién necesita autónomos en España

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Gordo de la Primitiva, hoy
Sueldazo Once, hoy
Última hora del atraco en el Louvre, en directo
La vivienda fuerza al ayuno
Julio Borges sobre Sánchez
Gobierno propuesta aborto
Guías sexuales en colegios
Miguel Ortiz en Bali
Subida a los autónomos
Coches de segunda mano
Desparasitar a tu gato
Cuota de autónomos
Economista
Padre de familia deshauciado
Vivienda en España
Madre y empresaria
Madre soltera
Propietaria de 30 años
Joven vivienda
Autónoma Holanda
Fontanero trabajadores
Zara chaqueta
Horóscopo domingo 19
Comprobar Lotería Nacional sábado
Frutero con 40 años de experiencia
Pensiones 2026
Mario Casas gimnasio correr
Santiago Segura deuda Hacienda patrimonio
Falta de obreros
Economista
Empresario colombiano en España
Joven de Hawái
Cuota de autónomos
Plusvalía municipal
Experto en coches de segunda mano
Proteger animales en otoño
Madre autista
Ser mujer en el trabajo
Tribunal Supremo Zara
Lefties botas
Jubilada sobre el Imserso
Susana, jubilada, comparte piso
Miguel Sebastián
David Bustamante trabajo albañil
Gatos negros halloween
Juan del Val cambio físico
Inversor con 10 años de experiencia
Horóscopo 17 de octubre
Suicidio chica 14 años Sevilla
Mercería Pontejos
Sueldo funcionario de prisiones
Alcaldes que no recalifican terrenos
Ahorros en la compra de vivienda
Qué coche te puedes comprar
Tener hijos aumenta pensión
Viajes del Imserso
Sueldo de camionero
Señal vivienda
Hipoteca propietaria 32 años
Luis M. Villanueva
Pedro Ruiz autónomos impuestos
Economía sumergida autónomos
Vanesa Martín
Policía local sobre su salario
George Clooney patrimonio
Dueño de un negocio de trasteros
Experto en vivienda
Joven español en Alemania
Un veterinario
Juan del Val gana el Premio Planeta
Sueldo de fontanero en Suiza
El mejor pienso
Trabajo de azafata
Gestión financiera
Dinero Juan del Val por el Premio Planeta
Tractorista español de 66 años
Rentabilidad bar en España
José Elías empresarios
Mejor coche segunda mano
Mejor mes jubilación anticipada
Precio del oro
Albañil argentino en España
Antonio Banderas patrimonio Soho
Autónomo sobre la subida de la cuota
Vive en Palencia y trabaja en Madrid
Dueño de un negocio de hielo
Analista económico sobre el oro
Agencia de viajes sobre el Imserso
Albañila sobre la falta de trabajadores
Expertos en animales
Amaia Montero fortuna La Oreja
Madre soltera hipoteca
La llegada de un cachorro
Horóscopo miércoles 15 de octubre
Susanna Griso
Alergias alimentarias
Logan Ury
El negocio de las hamburguesas
Salario de funcionario
Daniel Lacalle y la subida a los autónomos
Abogado laborista bajas
Dinero ingresa taller mecánica
Empresario escasez trabajadores transporte
Dentista español Islandia
Madre soltera vivienda
Albañil boliviano en España
Joven española en Suiza
Significado números Zara
Jorge Fernández presentador depresión
George Clooney relación Amal
Los autónomos ven un "sablazo"
Empresario sobre España
Hombre que vive en un piso compartido
Pablo carnicero subida precios
Jane Goodall
Un veterinario
Jubilado sobre el Imserso
Subida del precio del oro
Economista pareja
Ahorro en pareja
Sumar años a la cotización
Coste de criar en España
José Elías y el oficio de fontanero
Subida de la docena de huevos
Paga adolescentes
Mario Casas patrimonio
Trabajo y embarazadas
Albañil español en Noruega
Autónomo jubilado indignado
Subida a los autónomos
Panadera cerrar domingos
Cambios importantes pensión 2026
Recomendación comprar viviendas
Sueldo joven camionero
Pensión jubilada
Sarah Santaolalla en el programa 'Malas lenguas'

Sarah Santaolalla en el programa 'Malas lenguas' @malaslenguastve Instagram

Opinión

Quién necesita autónomos en España

"Para ser autónomo en España hay que tener una desviación psicológica severa. El autónomo es un mártir de sí mismo".

Publicada

Un autónomo es un paria de la vida, un alguien que no supo ganarse el sueldo de otra manera, el lumpen, una criatura que no conoce la felicidad. El único ser humano que cree en Dios, porque para ser autónomo hay que confiar en que tu reino no es de este mundo. Ser trabajador por cuenta propia es la historia que habría escrito la escritora de '50 sombras de Grey' si de verdad hubiera tenido arrestos para imaginar algo rompedor y fuera de los estándares sexuales actuales, porque para ser autónomo en España hay que tener una desviación psicológica severa.

El autónomo es un mártir de sí mismo, como el columnista que explicaba César González Ruano, un tipo que se corta en lonchas a sí mismo todas las mañanas para llegar a final de mes. El 'pijoaparte', al que habría escrito Juan Marsé si hubiese querido ser transgresor en la España constitucional.

Ayer discutía con un grupo de amigas sobre cómo los hombres podrían ser más hombres y ellas tenían sus teorías y yo solo llego a la misma: hacerse autónomo. Porque el autónomo es lo que nos queda en este siglo del soldado de los Tercios españoles ya sin Breda, pero con declaración trimestral, que es la más baja ocasión que vieron los siglos.

El ser humano tiende a la comodidad mientras el autónomo, que es una especie que evoluciona al margen de las demás, tiende a la incomodidad como única solución para la supervivencia. El Homo habilis desarrolló el pulgar y el autónomo ha desarrollado un sexto sentido para entender cuándo el Estado se la va a meter doblada: que es cada vez que gobierna la izquierda y cuando gobierna la derecha también.

Colón fue autónomo y descubrió el Nuevo Mundo por pura necesidad, porque sólo la necesidad empuja a traspasar los límites de lo conocido, que es a lo que hoy en Silicon Valley pomposamente le llamarían innovación. Nada es imposible si se trata de llegar a final de mes, paguen la factura los reyes de España o quien la pague cuando tu sueldo no lo garantiza el Estado con cargo a los presupuestos generales.

Y todavía tendrá que llegar una Sarah Santaolalla de la vida, que no es más que una María Jesús Montero sin poder, a decir que es una buena noticia que cada mes haya menos autónomos porque significa que el trabajo es de mejor calidad. Como si el trabajo creciese de los árboles y no de los autónomos... El autónomo es una criatura mitológica. Quién necesita autónomos teniendo políticos en España.

Más en Opinión