La chusmapolítica está venida a arriba. Estos días hemos visto como se jactaban en Irlanda de lo conseguido y lo que está por venir como la amnistía de los presos etarras. De momento la fiesta ha comprometido 100.000 millones de euros con total falta de pudor y principios. Cada vez que vemos las imágenes de las manifestaciones nos preguntamos si echamos la papeleta en las urnas de Ganímedes donde había otro partido que llevaba la amnistía, el referéndum, el lawfare, etc. en el programa. ¿Dónde estarán los cohetes y los astronautas? Si se ha pactado con once partidos ¿cuántos vicepresidentes y ministros vamos a tener?

Hace unos días intentaron asesinar a Vidal-Quadras, no murió por suerte. La bala del 9 mm parabellum nos trae recuerdos de otros tiempos. Está claro que ha sido un atentado terrorista. Nadie ni nada más que la sinrazón atenta contra la vida de un hombre de carrera, intelectual y sabio. Parece que nadie se acuerda. Los medios siempre tirando balones fuera. Si hubiese sido un progresista incluso de poco pelaje hubiéramos asistido a programas especiales. Malo cuando se tapa el suceso.

Toca seguir luchando como cada día. Orwell afirmó que vivía "en un mundo en el que nadie es libre, en el que casi nadie está seguro, en el que es casi imposible ser honesto y seguir vivo". Algunos una vez cruzan la primera línea roja, la de la honestidad intelectual, plagiando la tesis doctoral, pucherazos y demás, ya pueden saltarse todas. Ucrania como se veía venir se ha convertido en la escusa para sacar dinero de los Estados Unidos y Europa y devolverlo a una élite poco honesta o de moral distraída transnacional que todos conocemos. El objetivo es una guerra sin final, no una guerra exitosa. Así ocurrió en Afganistán y así ocurre. Nostradamus predijo la tercera guerra mundial en 2023, veremos si acierta o no, lo que si es verdad es que uno ya no se sube a un tren o va a un hospital o a cualquier sitio sin miedo. No nos fiamos de nada, da miedo todo, hasta el ir a cortarse una uña al podólogo.

La verdadera razón porque los Estados se declaran aconfesionales es porque en los parlamentos no se tiene en cuenta los diez mandamientos es porque se crearía un ambiente de trabajo todavía más hostil. No cabe el no matarás, el no robarás, no cometerás adulterio, no cometerás falso testimonio ni mentirás, etc. Vamos camino de cuatro años más de un gobierno de pancartistas, activistas, con una absoluta falta de profesionalidad y ausencia absoluta de diplomacia. Chanclistas y chandalistas de domingo por la mañana para ir a comprar el pan o ni eso. Desgracia y mamoneo. Tenemos delante nuestro el borde del abismo y pinta muy mal. Cuando no se tira de la cadena al final la ponzoña desborda. Cuándo pensemos que somos idiotas pensemos que los camellos les dicen sus clientes que su droga es ecológica y sostenible para que la paguen más cara. Tenemos una sociedad gris y triste. No hay tregua a la estulticia.

Sigue los temas que te interesan