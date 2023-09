Lo más chupipandi a día de hoy ha sido la foto de la vicepresidenta en funciones reuniéndose con dos prófugos, delincuentes, en Bruselas para decidir la presidencia de nuestra nación. Un lunes por la mañana la agenda es del gobierno, no de partido, al igual que el burro de nombre Falcón y los escoltas. Risas con el golpista fugado antes de negociar la investidura. Los ciudadanos mientras pagando impuestos y respetando la ley, lo que se llama tener dignidad. El encuentro es una humillación más a las instituciones españolas. No se reúnen con el PP pero si con un fugado de la justicia para vender España. En cualquier país sería percibido como un ataque al orden constitucional y el Estado de derecho. Allí no habrán hecho falta traductores. Woody Allen afirmó que la ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, al revés es imposible. Menos risas hay en Iberdrola y BBVA que amenazan con trasladarse a Irlanda o a otro país europeo, dejando el país vasco, ante el cariz de las negociaciones de investidura.

Se ha conseguido modelar una piara convencida de que no se puede impedir que se dispare el precio del aceite de oliva pero sí se puede impedir el cambio climático con cualquier distorsión cognitiva elemental. En España el aceite es mucho más caro por culpa del sexo de los ángeles, tanto el de oliva o el de girasol españoles en Irlanda cuestan menos de la mitad en los comercios. Acabaremos guisando y friendo los alimentos con whisky, es ya más barato. Todo queda en familia. Como los enfermos de ELA a los que no llegan las ayudas, pero si para traductores de vasco, catalán y gallego. La última fallecida de la enfermedad decidió aplicarse la eutanasia pues sólo recibía 38 euros del estado.

Todos los vaticinios optimistas lanzados por el gobierno a principios de año se han desplomado. La industria española podría estar en recesión, según la EPA se han destruido 60.000 empleos industriales en el sector. Aun estamos por debajo de los niveles de 2019. El SEPE por su parte señala que hay casi 4 millones de parados. No va a ir a mejor este invierno. El 31 de diciembre de 2023 vence el plazo para gastar los fondos estructurales y de inversiones de la UE pertenecientes al periodo 2014-2020. En general salvo España no hay ningún país que haya ejecutado menos del 60 por ciento asignado. 32.400 millones de euros que no han sido invertidos en el sector primario, empleo juvenil o desarrollo rural. Han convertido a la administración en un engendro ineficaz dedicado a la propaganda política de partido.

Después del experimento del gobierno en que se ha descubierto que a la sombra hace menos calor. Lo siguiente por descubrir será que hay más agua en el mar que en un botijo. Qué haríamos sin ellos. Que tiempos en los que las vecinas eran la Protección Civil gritando: "entra la ropa María que está lloviendo". Cuanto hemos perdido. Si llueve es por el cambio climático antropogénico, lo mismo que si no llueve. Los que peinamos canas sabemos lo que se llaman las tormentas de verano de Virgen a Virgen, de la del 15 de agosto al 8 de septiembre, luego el veranillo de San Miguel. Más tarde lo llamaron gota fría y ahora DANA. El problema es que cada vez sabemos menos. Esperemos que estas aguas y este fresco se lleven el mosquito que empieza a azotar las ganaderías de vacuno de nuestra región. Brasil ha desplazado a los EE. UU. como primer exportador de maíz, y aquí dentro de poco Marruecos nos desplazará en producción de aceite y productos agropecuarios gracias a las fuertes inversiones españolas en infraestructuras hidráulicas allí combinadas con la destrucción de las mismas aquí. Nada nuevo ante la inversión de valores en la que vivimos se criminaliza el sentido común, lo normal y se normalizan, los delitos, el crimen y los despropósitos.

