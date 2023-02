Finalmente, habrá moción de censura que VOX presentará en el Congreso previsiblemente este lunes y como candidato Ramón Tamames.

Algunos partidos la califican de inoportuna, inadecuada… (Dicen que da alas a Sánchez -como no se las dé el falcón- que día sí y día también utiliza en su provecho, o puede que sea la falta de exigencias de algunos partidos que parecen aceptarlo al no llevarlo a la justicia) Y luego califican la moción de VOX como innecesaria.

Ambas acciones- la moción y las denuncias- junto con otro tipo de acciones como es la actividad parlamentaria son elementos imprescindibles en la labor de control al gobierno que debe ejercer la oposición, cerrarse en banda denigrando una moción de censura por venir de quien viene sin conocer el fin que se persigue con ella es poco menos que negar la labor de control.

Una moción de censura nunca da alas al que la sufre a no ser que su gobierno no sea un desastre, no es este el caso, porque ¿Alguien duda que el gobierno Sánchez con su gestión no debe ser puesta en duda por medio de una moción de censura?

Muy al contrario, la moción es una herramienta extraordinaria que sobre expone la labor del gobierno al control de la oposición y por su importancia y seguimiento mediático también a los ciudadanos, es gratuita y por extraordinaria y excepcional no se tiene en la labor Parlamentaria habitual donde la pregunta y el debate legislativo es lo único que hay.

Los partidos de la oposición que están en contra de la moción dicen que lo que hay que hacer es pedir elecciones anticipadas, pero son peticiones que ya se han efectuado en el Parlamento y la respuesta es la nada, cuando no, el desprecio de Pedro Sánchez.

¿Por qué van a votar en contra o abstenerse?

Si el fin de esta moción de censura es la disolución parlamentaria y convocatoria electoral (como recientemente ha declarado Santiago Abascal) no es eso justo lo que están pidiendo.

Y sigo preguntando: ¿por qué van a votar en contra o abstenerse? no será que algunos piensan que de disolverse el parlamento perderían el escaño. Algunos solo piensan hoy y solo pensaron ayer en los sillones en vez de pensar en los ciudadanos y así estamos.

Siempre será más arriesgado para el presidente una moción de censura que continúas e inútiles por repetidas peticiones de elecciones anticipadas; si pierde Sánchez se tiene que ir, es determinante no sería éste otro motivo para votar en favor de la moción.

Y la actualidad, no resta justificación, muy al contrario, justifica enormemente su presentación, sobre todo, por el último caso de corrupción donde se encuentra bajo sospecha “presuntamente” 16 congresistas del PSOE y tres altos cargos socialistas. El caso del tito Berni “caso mediador relacionado con el caso mascarillas canario” pone en cuestión, una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez y para ello hay que hacerlo en el duelo parlamentario de una moción de censura.

Es que con todo lo que se sabe o presumiblemente se sospecha veo lógico que Sánchez quiera retrasar la moción hasta las elecciones autonómicas y municipales.

Tal y como tiene el corral, igual hay rebelión en la granja durante la moción.

