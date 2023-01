Tanto Puigdemont como Shakira y Bizarrap se han convertido en 'trending topic' justo al día siguiente del anuncio del juez Llarena de mantener los cargos contra el susodicho y del lanzamiento de la canción que la colombiana le ha dedicado a Piqué.

Puigdemont es ya un GRANDE de ESPAÑA, sale desde 2017 en los medios de comunicación nacionales sin decir nada nuevo, siempre lo mismo, con la chulería que acompaña a alguien que se sabe chantajista del gobierno y que puede insultar y ofender a todos los españoles porque se va a salir con la suya. Se fugó tres días después de la fallida declaración de la independencia de Cataluña y de su destitución por la aplicación del articulo 155 de la Constitución. Todos pensábamos que seguía en la sede de la presidencia de la Generalitat cuando ya se había ido por la puerta de atrás, al mas puro estilo James Bond, para evitar su detención por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

El juez Llarena, es de los de verdad, no se achanta, y ha tenido que suprimir la imputación de la sedición a Puigdemont y ha señalado claramente la impunidad en la que quedan estos hechos si volvieran a cometerse.

No parece que la modificación de la malversación le vaya a procurar al gobierno que la ha promovido el objetivo perseguido, que era también la amnistía para los golpistas independentistas. El juez entiende que la nueva regulación mantiene el delito para ellos. Y habrá que ver que pasa con otros casos de malversación que se han producido en nuestro país.

Sinceramente los proyectos de ley requieren en la sede del ejecutivo en la que se preparan y redactan, la participación y conformidad de los funcionarios y abogados del Estado. Me gustaría saber quién ha redactado esta modificación del Código Penal, al igual que la “ley del si es si”. No se pueden elaborar peor las leyes: leyes a la carta con nombres y apellidos. Hay que recordar que la Ley tiene que satisfacer los intereses generales, nunca los particulares.

Es un principio fundamental del Estado de Derecho. Cada vez hay una costumbre más extendida y de baja estofa en relación con que las leyes se dicten para dar soluciones particulares. Esta práctica mancha la imagen de las instituciones y persevera en el descredito que actualmente tiene la clase política.

Mientras esta semana Shakira sacaba su canción contra Piqué, otro personaje catalán que no tiene desperdicio y que ya en el 2017 salió con su vena indepepe, defendiendo el referéndum mientras eso sí, no pasaba nada por jugar en la selección española que para eso se cobra y defendiendo su derecho a opinar como ciudadano ¡Muy bonito todo! Y coincidirán conmigo que sobre todo muy coherente.

La canción de la colombiana era la más esperada del comienzo de año y Shakira había conseguido hacerla con Bizarrap, muy criticado por ello por los seguidores de este último porque entendían que no tenia nada que hacer con Shakira. Su canción del verano “Quédate” ha arrasado durante meses, y ha ocupado el pódium mundial, muy por delante de cantantes mas famosos hasta el momento.

Shakira ha reventado internet, con más de 75 millones de visualizaciones en 3 días y se ha convertido en la más escuchada de la historia reciente, retuiteada y con repercusión con miles de memes sobre todos los dardos que lanza contra su ex.

Ya le había dedicado otras dos canciones: “te felicito” y “monotonía”, donde describía perfectamente al personaje.

Nadie había sido tan explicita y sobre todo en esta última canción en la que aparecen los nombres tanto de Piqué como de la nueva pareja. No hubiera tenido tanta notoriedad ninguna otra canción que hubiera tratado sobre cualquier otro tema.

No se puede negar la inteligencia de Shakira, lleva facturados 34 millones de euros por las canciones y la tercera sólo acaba de salir. Y por supuesto la estrategia de Bizarrap: teaser en redes 24 horas antes, lanzamiento a una hora determinada, streamers como Ibai o DJ Mario reaccionando en vivo al lanzamiento, pequeño leak de la letra que generaba morbo y uso exclusivo de YouTube para llevar el contenido a los fans.

Ambos han establecido una alianza beneficiosa para sus respectivas carreras profesionales.

La canción de Shakira no puede ser replicada por Piqué, no canta y si lo pensamos bien cualquier contestación que pudiera dar no llegaría ni a 1% de los que han escuchado la canción. La música es un medio de transmisión espectacular. Shakira ha conseguido la adhesión masiva de sus fans y de los que no lo eran, en definitiva, de propios y extraños.

Describe a un personaje frívolo, superficial, en definitiva, inmaduro y egocentrista. Conocíamos algún otro episodio de su vida, como cuando fue detenido en Barcelona circulando sin puntos en su carné. Y también alardeando de haber sido detenido en Londres en su juventud y dando positivo en alcoholemia.

La verdad es que el personaje no tiene desperdicio, probablemente juegue muy bien al fútbol, no me voy a pronunciar, pero como persona deja mucho que desear, ni sus valores, ni sus comportamientos sociales pasarían los controles mínimos.

Escuchaba de nuevo el discurso que hizo Shakira en la Universidad de Oxford, el 12 de junio de 2009, en el que apelaba al valor fundamental de la educación. Un discurso brillante que centra en la educación con mayúsculas el eje del crecimiento personal y fundamental para el desarrollo y la paz. Un magnífico ejemplo en este momento de la inteligencia y los valores sobre los que se asienta la personalidad de Shakira. Ahora que algunos la critican y frivolizan por haberle dedicado a Piqué esta canción. Nadie en 3 minutos y medio puede decir tanto.

