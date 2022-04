Ya tenemos gobierno en Castilla y León y la verdad es que a mí no me ha sorprendido nada. Tenemos más de lo mismo. Ya adelanté en campaña la escasez de mujeres encabezando las listas de los partidos más importantes. Ni siquiera Unidas Podemos (con este nombre) con 9 provincias, sólo en una llevo una mujer en primera línea. Mucho Ministerio de Igualdad, mucho presupuesto pero en Castilla y León las mujeres ni están ni se las espera.

En el gobierno regional sólo han entrado 3 mujeres, y en los segundos niveles, en el puesto de secretario general se nombraron el jueves otros cuatro hombres. Parece mentira que en esta Comunidad no haya mujeres para ocupar puestos de responsabilidad. La mitad de la población somos mujeres!!

Las políticas de igualdad como mejor se desempeñan es teniendo mujeres que ostenten las labores de gobierno. Recientemente con ocasión del Día de la Mujer se publicaban informes que revelan la importancia de contar con mujeres en los equipos de dirección. No sólo garantizan una visión más plural y más diversa de las políticas a desarrollar, sino que además está constatado que hacen más rentable la organización en la que trabajan.

Este Gobierno que arranca en Castilla y León con 12 miembros, sólo tiene 3 mujeres. Que lamentable! Es el peor dato de paridad de todos los gobiernos de nuestro entorno. No es un buen comienzo.

Se han anunciado medidas económicas y sinceramente son las de siempre: la rebaja de las licencias de caza y pesca, la bonificación de las tasas veterinarias…. Llevan aplicándose desde hace 20 años. Adelantar los pagos de la Política Agraria Comunitaria, es una decisión de la Comisión Europea, que se aplica con frecuencia y no tiene coste alguno, el dinero viene de allí La rebaja de la tasa del IRPF, que son 35 euros… La deducción por nacimiento en el medio rural, hay una estadística que apunta que en Castilla y León hay más de 1.300 municipios en los que no nace ningún niño desde hace 10 años. Esta medida le va a salir gratis a la Junta.

En definitiva, un suma y sigue de lo mismo desde siempre. Seria muy deseable que este gobierno que echa a andar, cada uno de sus consejeros comenzara a recorrer los 94.000 km2 que integran esta extensa Comunidad, la más grande de España, con 9 provincias y particularidades en cada una de ellas que las hacen diferentes. Hay que bajar a la arena y hablar con todos los sectores que integran la sociedad, escuchar en primera persona sus problemas y adoptar soluciones reales para dotar de viviendas a los pueblos, de apoyo a la creación de empleo, de buenos servicios sanitarios y educativos, de cobertura de internet……En definitiva de los mismos servicios a los que tienen derecho los que viven en las ciudades. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda.

Es muy importante escuchar a la gente, a pie de obra. Durante la pandemia se tomaron muchas medidas sin hablar con los sectores afectados y el daño que se ha ocasionado a la Comunidad ha sido muy importante, muchos negocios tuvieron que cerrar y otros arrastran deudas que aún no han superado. Decisiones arbitrarias e injustas de cierre de la hostelería y los alojamientos que eran idénticas para todo el territorio. En una Comunidad en la que el 98% del territorio es rural y que podía haber aprovechado su riqueza natural para haber impulsado este tipo de turismo, ya que lo que precisamente no hay son aglomeraciones de personas en los pueblos. Pues no sólo no se aprovechó sino que además se abocó a la Comunidad a una de las situaciones más restrictivas y gravosas para nuestra economía de todo el país. Y todo esto sin hablar con ninguno de los sectores afectados.

Encima Castilla y León aparecía siempre encabezando el ranking de CCAA con más fallecidos de España. Quiero recordar aquí que Segovia ha sido la provincia con más muertos por cada 100.000 habitantes de todo el país. Una verdadera tragedia!

Estaría bien que este nuevo gobierno comenzara por reunirse con todos y cada uno de los colectivos que representan a los castellanos y leoneses a través de entidades, asociaciones y demás representantes para que puedan expresar que necesitan y que se puedan adoptar medidas adaptadas a cada una de las realidades, no medidas enlatadas y que son ya muy viejas porque claramente no resuelven los problemas de esta Comunidad. Hay una realidad incontestable que acredita que esto va mal, acabamos de conocer los datos del INE, España gana población y Castilla y León, la Autonomía que más pierde en todo el territorio nacional. Lleva 13 años consecutivos descendiendo, tenemos 200.000 habitantes menos que hace 13 años. Todas las provincias pierden población, León encabeza la lista nacional con una caída de casi 4.000 habitantes. Nos estamos convirtiendo en el mayor desierto de Europa. Los jóvenes, se forman aquí y exportamos su talento por riadas. Las tasas de envejecimiento son también las más altas de España y de Europa.

Señores consejeros, vicepresidente y presidente miren la realidad de Castilla y León, se está quedando sin los destinatarios de su papel, que es mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Pónganse a trabajar y a hablar con los que quedamos, ya somos 200.000 menos. La situación de Castilla y León es muy preocupante.

