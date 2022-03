Que está al margen o fuera de las normas sociales establecidas.

Entro otras acepciones ésta es la que más se acerca a la definición correcta del modo y forma en la que se establecen los precios de la energía.

Fuera de las normas sociales y, a mi modo de ver, fuera también del mercado y del derecho el modelo marginalista aplicado en toda Europa es una estafa, un engaño a los consumidores.

Imaginen que van al mercado y compra 1 kilo de patatas a 30 céntimos de euro, 1 kilo de zanahorias a 60 céntimos, 1 kilo de naranjas a 1 euro y 100 gramos de jamón ibérico, de ese bueno, D.O. Guijuelo, a 150 euros el kilo.

Cuando se disponen pagar al tendero la dolorosa la factura este le dice: “Para redondear, todo lo que ha comprado y tiene ya en la bolsa vale a 150 euros el kilo” precio del último producto introducido en la bolsa.

Incoherente, contrario al sentido común, ajeno a una buena práctica económica (por esto mismo) extraño al mercado y las normas sociales, pagar cada cosa en su justo precio (el ofertado) alevosa por ser quien es el que la impone la CEE, o simplemente porque no te traten como un imbécil, por todo esto, ya debería estar prohibida por denunciada, visto lo visto, a mi entender, la forma en la que se traslada al consumidor el precio de la energía si no se encuentra dentro del tipo penal del 284,1 1° está muy cerca.

Lean ustedes mismos.

Los "delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico"

Dice el artículo 284,1. 1°

1° Empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos financieros, contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos, índices de referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos.

“Cualquier otro artificio que alterasen los precios” OMIE entidad privada que se encarga de garantizar que la contratación de la energía a nivel ibérico se lleva a cabo en condiciones de transparencia, objetividad e independencia (eso dicen que hacen) y la herramienta para llegar a ese fin se llama EUPHEMIA el algoritmo sí, ese que, como un contaminante, nos encarece toda la bolsa con el precio del último producto introducido.

Si eso me lo hace el tendero denuncia por estafa y es la última vez que voy a esa tienda; desgraciadamente y mientras no cambie la situación tengo que acudir a la tienda donde es mi creencia que me estafan, porque eso es lo que es lo miren por dónde lo miren.

Sigue los temas que te interesan