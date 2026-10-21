Gadis lanza su programa educativo Alimentes para promover la alimentación saludable en los colegios

La cadena de supermercados Gadis vuelve a las aulas este curso escolar con una nueva edición de su programa educativo Alimentes.

Con el objetivo de responder a las principales inquietudes sociales del alumnado y sus familias, el proyecto actualiza de forma constante sus contenidos para promover hábitos de vida activos, saludables y sostenibles desde la infancia.

En la última edición del programa participaron más de 27.000 escolares de Castilla y León y Galicia, consolidando el impacto de esta propuesta pedagógica en el entorno escolar.

Entre las principales novedades de este año destaca la incorporación de una unidad didáctica dedicada de forma específica a los hábitos de vida saludables, centrada en la práctica deportiva, la higiene del descanso y la importancia de la desconexión digital.

Con el propósito de mitigar el tiempo excesivo de exposición frente a las pantallas, el programa suma fichas adaptadas al alumnado de Educación Infantil y de los primeros cursos de Educación Primaria.

A través de 'Alimentes', los alumnos trabajan conceptos esenciales como el consumo responsable y consciente para frenar el desperdicio alimentario, el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible mediante la valorización del producto local y de proximidad.

Todos estos contenidos han sido diseñados bajo un enfoque inclusivo para atender las necesidades de niños y niñas con diversas capacidades, ajustándose a los currículos oficiales de Castilla y León y Galicia.

Plataforma digital interactiva

El itinerario pedagógico consta de 15 unidades didácticas que combinan textos, vídeos, juegos y fichas interactivas para ofrecer un aprendizaje lúdico.

En esta primera fase digital, los estudiantes recorren de manera virtual la trazabilidad de los alimentos desde su origen en la lonja, el campo o la explotación ganadera hasta el almacén, el punto de venta y su posterior consumo en el hogar.

Los colegios que completen el recorrido interactivo recibirán como obsequio la fiambrera reutilizable Alimentes y participarán en el sorteo de cinco lotes de tabletas electrónicas para el centro.

Asimismo, la iniciativa incluye una fase presencial mediante visitas guiadas a los supermercados de la firma.

Los estudiantes recorren las dependencias de los establecimientos para conocer de primera mano el funcionamiento de los mostradores de productos frescos, con especial protagonismo de las secciones de frutería, pescadería y carnicería.

Los centros educativos interesados ya pueden formalizar su inscripción a través de la plataforma web oficial de la iniciativa www.gadis.es/alimentes/, espacio donde el profesorado tiene a su disposición los materiales didácticos y la agenda digital para planificar los recorridos presenciales.