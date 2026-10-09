Una red que conecta formación, talento y empleo: Grupo Aspasia anuncia Vivens Talent Hub en el foro Indudef de Córdoba

Grupo Aspasia ha anunciado el lanzamiento de Vivens Talent Hub, una iniciativa desarrollada en el marco de Vivens-Aspasia Formación Profesional y Fundación Aspasia para conectar el talento del alumnado del Grupo con el tejido empresarial.

Además, este proyecto persigue impulsar la relación con las empresas con el fin de satisfacer las necesidades formativas de los profesionales de la economía actual.

"Los centros de Formación Profesional hemos de ser generadores de talento cualificado para el tejido productivo", ha asegurado Gemma Rodríguez Betrián, directora adjunta de FP y de Asuntos Corporativos del Grupo Aspasia durante su participación en Indudef, el foro internacional sobre defensa, industria y talento que se celebra estos días en Córdoba.

"Por ello, desde el Grupo Aspasia queremos ir de la mano del sector para trabajar conjuntamente en la identificación de nuevas cualificaciones profesionales, así como en el diseño de la formación que precisan los trabajadores de una industria caracterizada por la innovación y la alta especialización", ha añadido.

La responsable ha intervenido en la mesa 'Formación universitaria y FP, conectados para el crecimiento de la Industria de la Defensa', en la que ha explicado las principales características de esta nueva iniciativa que pone en marcha la entidad formativa.

Conectar talento y empresa

Vivens Talent Hub se plantea como un ecosistema de colaboración integrado por la comunidad educativa Vivens-Aspasia, alumnado, profesorado y equipos directivos, así como por empresas y entidades comprometidas con la formación.

Su propósito es crear una relación continuada entre el talento procedente de la Formación Profesional Aspasia-Vivens y el tejido empresarial de nuestro país.

En este marco de trabajo, las empresas podrán compartir conocimiento, acercar sus necesidades a los centros y participar en iniciativas vinculadas a la FP, mientras que el alumnado conocerá de primera mano el entorno profesional y accederá a nuevas oportunidades.

La iniciativa contempla el desarrollo de clases magistrales con expertos de empresas líderes en cada sector productivo, encuentros con responsables de Recursos Humanos y directivos, conferencias, eventos, foros de empleo y networking.

El Grupo Aspasia en Indudef Córdoba Grupo Aspasia

Ello además de iniciativas destinadas a visibilizar el talento de la Formación Profesional y las buenas prácticas empresariales en materia de FP Dual.

El Hub pretende así "favorecer un match entre talento y empleo, acompañando al alumnado durante su itinerario formativo y acercándolo progresivamente a las empresas y a las oportunidades profesionales", ha explicado Gemma Rodríguez.

En paralelo, las empresas que se incorporen al ecosistema podrán acercarse al talento formado por Vivens-Aspasia, compartir experiencias y proyectos y participar en el desarrollo de una Formación Profesional cada vez más conectada con las necesidades reales de los sectores productivos.

El talento, clave para la defensa

La presentación de Vivens Talent Hub en INDUDEF responde a la importancia que tiene esta conexión en sectores estratégicos como la industria de defensa, donde conviven grandes compañías, empresas auxiliares y pymes especializadas y donde la evolución tecnológica exige una actualización constante de las competencias profesionales.

La directora adjunta de la línea de FP ha defendido que el reto no consiste únicamente en formar a los profesionales que se incorporarán mañana al mercado laboral, "sino también en actualizar y recualificar a quienes ya están trabajando y anticipar los perfiles que serán necesarios en el futuro", ha añadido.

La iniciativa Vivens Talent Hub amplía así la apuesta de Grupo Aspasia por una Formación Profesional conectada con el tejido empresarial y orientada a la empleabilidad, situando a la empresa, el talento y la formación en un mismo ecosistema.

Además, Aspasia ha participado como patrocinador en esta cita internacional del sector de la defensa. La presencia de numerosos jóvenes entre los asistentes a Indudef ha puesto de manifiesto el interés de las nuevas generaciones por conocer las oportunidades profesionales vinculadas a esta industria.

Una realidad que conecta con el compromiso de Grupo Aspasia con el talento joven y con el desarrollo de una formación de calidad capaz de acercar a los futuros profesionales a las necesidades reales de las empresas.

Sobre Grupo Aspasia

Grupo Aspasia es una organización especializada en formación y desarrollo del talento con más de 20 años de experiencia y presencia en España y Latinoamérica. Su actividad abarca la Formación Profesional, la formación subvencionada, los certificados de profesionalidad, la orientación e inserción laboral, los idiomas y la formación especializada, entre otros ámbitos.

A través de sus diferentes líneas y marcas, Grupo Aspasia trabaja para conectar formación, talento y empleo y acompañar a personas y organizaciones en sus procesos de cualificación, recualificación y desarrollo profesional.

Vivens-Aspasia forma parte de este ecosistema con una propuesta de Formación Profesional conectada con la evolución de las profesiones y las necesidades reales del mercado laboral. Vivens Talent Hub nace para reforzar esa conexión y crear una comunidad estable entre empresas, centros educativos y talento.