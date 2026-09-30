Entrega del Premio Iberdrola Convive al Emprendimiento Transformador a Enrique Martínez, fundador y director de Proyecto Arraigo Cortes de Castilla-La Mancha

El Proyecto Arraigo recibe el Premio Iberdrola Convive por hacer de las renovables una palanca contra la despoblación

El Premio Iberdrola Convive al Emprendimiento Transformador ha recaído en Proyecto Arraigo, una iniciativa nacida en Soria en 2016 que ha logrado convertir la implantación de energías renovables en una palanca para combatir la despoblación y revitalizar el medio rural.

Su trabajo demuestra que la transición energética puede ir más allá de la generación de electricidad limpia y traducirse en nuevas oportunidades de vida, impulsando la llegada de familias, manteniendo abiertas escuelas y contribuyendo a construir pueblos con futuro.

Proyecto Arraigo, según informa la compañía eléctrica, acompaña a familias que desean establecerse en entornos rurales, facilitando aspectos clave como el acceso a la vivienda, el empleo, la escolarización y la integración social.

Gracias a este modelo, más de 600 familias se han asentado ya en cerca de un centenar de municipios, incluidos varios de Castilla y León, como Villarcayo, Villadiego y Castrojeriz, en Burgos; Carucedo, en León, o Paredes de Nava, en Palencia.

Asentamientos estables y duraderos

La entidad impulsa procesos de repoblación sostenibles conectando personas, territorio y oportunidades reales de desarrollo.

Su experiencia la ha convertido además en un aliado natural de los proyectos renovables, colaborando con promotores para que la llegada de nuevas instalaciones energéticas contribuya también a generar actividad económica, fijar población y reforzar los servicios en los municipios donde se ubican.

A través de una metodología propia de acompañamiento, Proyecto Arraigo favorece asentamientos estables y duraderos, con resultados contrastados y reconocimiento a nivel europeo.

Su modelo de colaboración entre promotores renovables, administraciones locales y agentes especializados en repoblación constituye un ejemplo innovador y replicable para afrontar el reto demográfico desde el territorio.

Reconocimiento a 10 iniciativas

Los Premios Iberdrola Convive reconocen las mejores iniciativas de convivencia ambiental, agraria y social con las energías limpias.

Esta edición se han distinguido 10 iniciativas en seis categorías que demuestran que esas oportunidades van más allá de la producción renovable, y que incluyen las redes eléctricas, la electrificación de la economía y la fabricación de productos que requiere esta transición.

El CEO de Iberdrola España, Mario Ruíz-Tagle, destacó que “la electrificación será uno de los grandes motores económicos del siglo XXI y una respuesta esencial para reforzar la seguridad energética, la competitividad y la descarbonización de Europa. Es un elemento fundamental para mejorar la vida de las personas, crear empleo y generar oportunidades duraderas en los territorios.”

“Con los Premios Convive queremos reconocer que el progreso económico, la cohesión social y la protección de la naturaleza pueden y deben avanzar juntos. La electrificación será más rápida, más justa y sólida si se construye desde la colaboración, escuchando a las comunidades y dejando un valor reconocible en cada territorio”, afirmó Ruíz-Tagle.

Premiados

La selección de los premiados contó con la labor de contraste de un consejo asesor formado por Carlos Mataix, director del Centro de Innovación Tecnológica para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM); María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA).

Víctor Viñuales Edo, sociólogo, cofundador y presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes); Miguel Aguado, socio director de B-leaf; y Carmen Navarro, directora ejecutiva del Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV).

Las iniciativas galardonadas se incorporarán al repositorio de ganadores de los premios y recibirán un reconocimiento especial y diversos elementos de visibilidad para sus proyectos.

Los otros premiados en esta tercera edición de los Premios Convive han sido Birka Composites, Bayer España, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Lucena y AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración), los medios Diario Las Provincias (Comunidad Valenciana) y El Comercio (Asturias).

También Unicef, Silvia Gómez, presidenta de la junta vecinal de La Costana (Cantabria) y los Ayuntamientos de Víllora y Enguídanos (Cuenca).

El Programa Convive

El Programa Convive de Iberdrola nació con el fin de facilitar la aceleración del desarrollo de energías limpias en España, mejorando su contribución a los territorios, la sociedad, la biodiversidad y el mundo rural.

Con esta iniciativa se persiguen dos objetivos: por un lado, impulsar la mejora continua y las mejores prácticas disponibles en la integración de las renovables, las redes eléctricas y el almacenamiento energético en el entorno, y por otro, contribuir de forma positiva al desarrollo local y la conservación de la biodiversidad a través de la colaboración y establecimiento de alianzas.

Estas actuaciones ayudan a establecer relaciones de largo plazo con el entorno, maximizando el impacto positivo de cada proyecto de Iberdrola y contribuyendo al entendimiento mutuo al trabajar en todo momento de la mano de la ciudadanía, las instituciones, la administración y el tercer sector.

Este programa se estructura en torno a tres líneas de actuación: Contribuir al desarrollo socioeconómico: Iniciativas que hacen posible la contribución de los proyectos al desarrollo económico y social a nivel local, así como a nivel nacional.

Proteger y mejorar la biodiversidad: Acciones que contribuyen a la integración de las instalaciones en el territorio y el paisaje mejorando su contribución a la biodiversidad y su impacto medioambiental, y aprender de la mano de expertos: mejorar el impacto y la aceptación social de la transición energética a través de la colaboración con terceros.