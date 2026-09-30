Mercadona crea Atenea, una nueva IA para ganar agilidad y eficiencia en sus aplicaciones y digitalizar los procesos físicos

Mercadona, con una amplia red de supermercados en Castilla y León, ha lanzado recientemente Atenea, su propia plataforma de inteligencia artificial que ayuda a sus equipos tecnológicos a generar software con mayor rapidez y más calidad.

El objetivo es ganar agilidad y eficiencia en la creación de aplicaciones y, a su vez, impulsar la digitalización de los procesos físicos.

Más de 500 ingenieros están usando ya esta plataforma de IA agéntica que ha sido creada para transformar y acelerar el desarrollo de software a gran escala. La nueva herramienta no solo responde o genera contenidos junto al usuario, sino que a su vez puede ejecutar tareas de forma autónoma.

Atenea nace como una solución propia de Mercadona IT, el departamento que se encarga de la digitalización de la compañía. La plataforma integra el conocimiento, las herramientas, los procesos y los estándares de calidad de la empresa.

También coordina agentes especializados que son capaces de ejecutar diferentes misiones dentro del ciclo de desarrollo. Con esta solución, Mercadona pretende optimizar el desarrollo del software que da soporte al negocio.

"Ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio de nuestra empresa", ha explicado el CTO de Mercadona, Sergio Pajares.

Para el desarrollo e implantación de Atenea han participado equipos de distintos ámbitos de Mercadona IT, entre ellos los de tecnología, procesos, infraestructura, operaciones, seguridad o diseño, entre otros.

Paralelamente se ha formado un equipo de ingenieros 'early adopters', que es el encargado de impulsar su implantación en los distintos verticales de desarrollo para el negocio, así como de acompañar y formar a los equipos en la adopción de esta nueva manera de trabajar.

Según Pajares, "con el desarrollo y puesta en marcha de Atenea la compañía persigue crear una nueva forma de desarrollar software, más rápida, más consistente y más alineada con las necesidades del negocio".

"El reto principal ha sido que la IA entienda cómo trabaja Mercadona y que Atenea funcione como un equipo formado por diferentes agentes especializados, cada uno preparado para realizar una tarea concreta o trabajar con una tecnología específica", ha añadido.

La siguiente fase extenderá el uso de agentes a todo el ciclo de vida del desarrollo, haciendo la plataforma más eficiente para evolucionarla hasta que pueda trabajar con modelos de IA de distintos fabricantes.

Mercadona se ha centrado no solo en disponer de modelos de IA cada vez más capaces, sino en conseguir que estos entiendan cómo trabaja la empresa y actúen dentro de sus criterios técnicos.

Trabajador de Mercadona IT utilizando la plataforma Atenea. Mercadona

"La IA es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada. Lo importante no es solo contar con una IA muy potente, sino asegurarse de que está alineada con las necesidades de la empresa", ha sostenido el responsable.

Atenea, antes de abordar una tarea, da información a los agentes sobre cómo desarrollar software Mercadona, teniendo en cuenta sus procesos, normas, herramientas, criterios de calidad y diseños.

Así, la IA puede crear soluciones que encajan con la forma real de trabajar de Mercadona. "No sustituye la responsabilidad técnica: la amplifica. Los profesionales mantienen el control y el criterio sobre las decisiones, mientras la plataforma multiplica su capacidad de ejecución", ha defendido Pajares.

En Mercadona llevan años desarrollando una estructura tecnológica que aproveche la inteligencia artificial cuando aporte valor para impactar en la eficiencia de su negocio.

Además de Atenea, la compañía cuenta con otras soluciones que incorporan la IA en distintos procesos. Algunos de estos contemplan la planificación y gestión de vacaciones y horarios, el reconocimiento automático de factura de proveedores o un proyecto propio para gestionar con esta tecnología los datos maestros de producto.