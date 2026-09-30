Siete creadoras de Alcazarén llevan el talento de la FP a la pasarela Uniendo Moda de Burgos

Siete alumnas y antiguas alumnas de la Escuela de Profesionales Alcazarén, centro perteneciente a Grupo Aspasia, van a ser protagonistas de la próxima edición de Uniendo Moda Castilla y León, que se celebrará en Burgos.

Van a ser Nao Sawada (NaoS), Karen Herrera Bravo (BRAVHÉ), Azucena Galván Robledo (Azugaro Atelier), Patricia Meléndez López (Palolo), María Megido Castrillo (María Megido).

También Claudia Pérez de la Iglesia (Huala) y Paula Muñoz de la Peña Ancín (Muanonbrand) llevarán hasta esta cita sus diseños y colecciones, poniendo de manifiesto el talento que se está formando en Castilla y León.

La presencia de siete creadoras vinculadas a Alcazarén supone una muestra del potencial de la Formación Profesional como vía de acceso a una industria que demanda creatividad, especialización y profesionales capaces de transformar sus ideas en proyectos reales.

Para cinco de ellas, además, Uniendo Moda supone un nuevo paso en una trayectoria que ya les ha llevado hasta uno de los grandes escaparates nacionales: la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde recientemente presentaron sus creaciones dentro del proyecto Promesas del Diseño, impulsado por CEOE Castilla y León y la Junta de Castilla y León.

Siete creadoras, siete historias de talento

Nao Sawada (NaoS)

De origen japonés y criada toda su vida en Valladolid, Nao Sawada comenzó su recorrido hacia la moda de una manera autodidacta, aprendiendo las bases a través de tutoriales y con la ayuda de su madre, y desarrollándose posteriormente a través del mundo del cosplay y la participación en concursos y eventos.

En 2020 comenzó su formación en patronaje con Esther de Frutos, profesora de Alcazarén, en su estudio E+E, quien le animó a dar el paso hacia el Grado Superior de Patronaje y Moda. Tras dos años de experiencia profesional en el sector nupcial, se incorporó al ciclo en 2024, una formación que le permitió ampliar conocimientos y acceder a nuevas oportunidades, entre ellas su participación en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Actualmente desarrolla, además, una experiencia profesional en Madrid vinculada a las prácticas realizadas del grado. Para Uniendo Moda presenta una propuesta en la que confluyen la moda urbana y los tejidos técnicos, con el color rosa como elemento reivindicativo. Su marca, NaoS, nace de la voluntad de dar identidad a todo aquello que crea sin encasillarse en un estilo concreto.

Karen Herrera Bravo (Bravhé)

Desde Neiva, Colombia, hasta Valladolid, donde reside desde hace cinco años, el recorrido de Karen Herrera Bravo refleja también cómo la formación puede convertirse en punto de partida para construir una identidad profesional.

Durante el Grado Superior de Patronaje y Moda en Alcazarén, su colección de graduación fue seleccionada como la mejor de su promoción y posteriormente dio el salto a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La experiencia supuso un impulso para desarrollar su identidad como diseñadora y crear Bravhé, su propia marca personal.

Su trayectoria incluye también el diseño de una prenda para Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, utilizada durante sus actuaciones en el Festival Conexión Valladolid y Río Babel, en Madrid.

Ahora afronta un nuevo reto tras ser seleccionada para el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Uniendo Moda, donde presentará Reconstruir, una propuesta inspirada en la arquitectura nómada y en conceptos como la flexibilidad, la movilidad y la capacidad de adaptación.

Azucena Galván Robledo (Azugaro Atelier)

El vínculo de Azucena Galván Robledo con la moda comenzó en Tordesillas, donde nació, aunque durante años el patronaje fue para ella una afición que tuvo que aparcar por motivos laborales. Después de la pandemia retomó su formación en la Escuela Raquel Revuelta de Valladolid y fue una amiga quien la animó a continuar con el Grado Superior de Patronaje y Moda en el Centro de Profesionales Alcazarén.

Su interés por seguir aprendiendo le llevó también a formarse en disciplinas como corsetería, moulage y patronaje flamenco. Durante el ciclo obtuvo el premio de AyB Hislabor al mejor desfile de fin de curso de la XV promoción, entre 17 alumnas y con un jurado profesional amadrinado por Ágatha Ruiz de la Prada.

Realizó además sus prácticas de grado con la diseñadora Silvia Fernández, en Ponferrada, una primera experiencia profesional que precedió a su participación en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde presentó cinco looks: los tres ganadores del desfile de Alcazarén y dos nuevos diseños, todos ellos pertenecientes a la misma colección.

Ahora prepara Magic Spell, un diseño de la colección Fairy City, inspirada en la necesidad de reconectar con las emociones y recuperar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. La colección ha sido creada en su mayoría a partir de restos de producción y tejidos en desuso, como cortinas, dando una segunda vida a materiales que ya habían perdido su uso original y demostrando cómo el diseño puede combinar creatividad, aprovechamiento y sostenibilidad.

Patricia Meléndez López (Palolo)

Valladolid es el punto de partida de Patricia Meléndez López, cuyo interés por la moda comenzó en 2020 y se consolidó después de la pandemia, cuando empezó a formarse en patronaje y confección.

Aquella primera experiencia le llevó a dar el paso hacia el Grado Superior en el Centro de Profesionales Alcazarén, donde durante dos años desarrolló sus conocimientos y dio forma a Palolo, una marca cuyas iniciales proceden de su nombre y segundo apellido y cuyo logotipo es también un homenaje a su padre.

Durante su formación realizó prácticas en Canotier y comenzó a definir una propuesta basada en la comodidad y la elegancia, con prendas pensadas principalmente para el día a día, pero también para ocasiones especiales. Tras participar en Uniendo Moda el pasado año, decidió volver a presentarse en esta edición con una propuesta más elaborada y fue seleccionada para el certamen.

En Burgos presentará un vestido de noche de A La Victoriana, una colección para eventos inspirada en la época de la Regencia y reinterpretada con elementos de la moda actual. Su paso por Uniendo Moda se suma a otras experiencias de promoción de su marca, como su participación en el stand de Madrid, donde presentó una nueva colección inspirada en la arena.

María Megido Castrillo (María Megido)

Las raíces palentinas de María Megido Castrillo acompañan una trayectoria marcada por una formación especializada y una búsqueda constante de nuevas herramientas dentro de la moda.

Tras estudiar Confección y Moda en el centro Santa María Micaela de Valladolid, completó el Grado Superior en Alcazarén, centro perteneciente a Grupo Aspasia, y posteriormente amplió su formación durante dos años en la ESI, donde se especializó en ámbitos como patronaje digital, estilismo y tendencias. En Burgos presentará Evolución Eterna, la colección que ya llevó a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y que cuestiona la tradicional idea de que “para lucir hay que sufrir”.

Su propuesta busca trasladar las prendas de pasarela a la vida cotidiana, planteando diferentes formas de combinarlas y utilizarlas para evitar que queden relegadas al armario. Esta filosofía ya estuvo presente en la pasada edición de Uniendo Moda, donde presentó Alquimia, una colección creada a partir de dos vestidos de novia reciclados que podían desmontarse y transformarse en distintas propuestas.

Claudia Pérez de la Iglesia (Huala)

Vallisoletana y actualmente estudiante de Diseño de Moda en Burgos, Claudia Pérez de la Iglesia encontró en Alcazarén una oportunidad para profundizar y ampliar unos conocimientos de patronaje que ya había adquirido previamente.

Su paso por el centro le permitió fortalecer sus bases, incorporar nuevos conocimientos y desarrollar una especial curiosidad por la construcción de prendas mediante patrones complejos. Durante sus prácticas pudo conocer diferentes técnicas y trabajar junto a profesionales del sector, una experiencia que resultó decisiva para que su propio tutor le animara a participar en el Concurso de Diseñadores Noveles de Uniendo Moda.

Aunque todavía no ha desarrollado una trayectoria profesional en el sector, trabaja en pequeños encargos y proyectos de vestuario de fantasía con su marca personal Huala.

En Burgos presenta Taraji, un diseño inspirado en el concepto de las “chicas mágicas” que representa la historia de una joven que busca su lugar y, al mismo tiempo, la figura de un ángel.

La propuesta juega con un torso ajustado y unos bajos abullonados que evocan las nubes, combinando tweed y algodón y poniendo también el foco en la confianza y el empoderamiento femenino.

Paula Muñoz de la Peña Ancín (Muanonbrand)

Desde Salamanca llega Paula Muñoz de la Peña Ancín, representante de la nueva generación de talento que todavía se está formando en las aulas de Alcazarén.

Actualmente alumna de segundo curso del Grado Superior de Patronaje y Moda, presenta en Uniendo Moda una creación de su firma Muanonbrand, un nombre que nace de la combinación de sus dos apellidos y que supone también un homenaje a su familia. Paula comenzó a coser desde pequeña gracias a su abuela y reconoce en el apoyo de sus padres otro de los pilares de su vocación.

El diseño que llevará a Burgos fusiona la corsetería y los volúmenes característicos del siglo XIX con la estética del movimiento punk, incorporando materiales y fornituras recicladas trabajados mediante diferentes técnicas de costura.

Su propuesta reivindica que sostenibilidad y diseño pueden ir de la mano e incorpora además elementos vinculados a sus raíces salmantinas, como los botones charros.

Del aula a la pasarela

La participación de estas siete creadoras refleja el potencial del talento que se está formando en Castilla y León y la capacidad de la Formación Profesional para convertirse en un verdadero punto de partida hacia el mundo profesional.

Sus trayectorias son diferentes: algunas ya han puesto en marcha sus propias marcas, otras han ampliado su formación y experiencia y, como en el caso de Paula, otras todavía están estudiando. Todas coinciden, sin embargo, en la casilla de salida: una formación que les ha permitido convertir la creatividad y la vocación en proyectos concretos.

Su presencia en Uniendo Moda representa así mucho más que una participación en una pasarela. Supone llevar al exterior el trabajo desarrollado en las aulas y ponerlo frente a profesionales, medios y público, demostrando que la FP puede ser un espacio desde el que surjan diseñadores, creadoras y nuevos proyectos profesionales.

El caso de Alcazarén pone además el foco en el talento local y en la importancia de generar oportunidades para que ese talento pueda desarrollarse en Castilla y León. El paso de sus alumnas por escenarios como Madrid y Burgos muestra un recorrido que comienza en las aulas y que puede continuar en el mundo profesional, con jóvenes creadoras que ya están construyendo sus propias identidades, colecciones y marcas.