Los alumnos de la Escuela de Alcazarén del Grupo Aspasia en las Cortes de Castilla y León con motivo de la jornada 'Talento, empleo y espíritu emprendedor', este lunes Grupo Aspasia

Los alumnos de Alcazarén acercan la FP al mundo empresarial en las Cortes de Castilla y León

Los alumnos de la Escuela de Profesionales Alcazarén, perteneciente a Grupo Aspasia, han participado este lunes en las Cortes de Castilla y León en la jornada 'Talento, empleo y espíritu emprendedor', un encuentro que ha puesto el foco en la importancia de estrechar la relación entre la Formación Profesional y el tejido empresarial.

La jornada ha permitido a los estudiantes acercarse a la realidad del entorno profesional y conocer de primera mano las oportunidades que ofrece la FP como vía de acceso al mercado laboral y como punto de partida para desarrollar proyectos e iniciativas empresariales.

Durante el encuentro también se ha presentado Conecta FP, un nuevo concurso dirigido a estudiantes de Formación Profesional de toda Castilla y León que busca fomentar el emprendimiento y conectar el talento joven con las empresas.

La jornada 'Talento, empleo y espíritu emprendedor' en las Cortes de Castilla y León, este lunes Grupo Aspasia

La participación en este tipo de iniciativas forma parte de la apuesta de Alcazarén por ofrecer a su alumnado una formación "enfocada a la empleabilidad y conectada con el entorno profesional".

Ello "complementando el aprendizaje en el aula con experiencias que les permiten conocer empresas, instituciones y profesionales y desarrollar competencias que serán fundamentales en su futuro laboral".

Para Grupo Aspasia, este tipo de experiencias "contribuyen a acercar la FP a la realidad empresarial y a ofrecer a los estudiantes una visión más amplia de las posibilidades que tienen por delante una vez finalicen sus estudios, desde la incorporación al mercado laboral hasta el emprendimiento y la creación de sus propios proyectos profesionales".