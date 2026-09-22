La Carrera contra la ELA de Eurocaja Rural destinará toda su recaudación a 10 entidades, una de ellas de Castilla y León

Toledo volverá a convertirse el próximo 4 de octubre en el epicentro de la solidaridad con la celebración de una nueva edición de la Carrera Solidaria contra la ELA, impulsada por Fundación Eurocaja Rural, y que destinará toda su recaudación a 10 entidades, una de ellas de Castilla y León.

Tras congregar el pasado año a más de 5.300 inscritos y alcanzar una recaudación récord de 103.400 euros, la iniciativa regresa con el objetivo de seguir movilizando a la sociedad en favor de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), promoviendo la sensibilización social y la captación de fondos destinados a la investigación y al apoyo asistencial.

El Auditorio del Palacio de Congresos de Eurocaja Rural en Toledo ha acogido esta mañana el acto de presentación de la carrera, conducido por el histórico periodista deportivo Iñaki Cano, y donde han participado representantes de las asociaciones beneficiarias, administraciones públicas, empresas patrocinadoras y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante el encuentro, todos los asistentes han coincidido en destacar la importancia de una iniciativa que se ha consolidado como un referente solidario a nivel nacional y que cada año suma más apoyos para visibilizar la realidad de las personas que conviven con la ELA y respaldar a sus familias.

Fiel a su carácter solidario, la totalidad de la recaudación obtenida se destinará íntegramente a asociaciones que desarrollan una labor fundamental tanto en la atención a las personas afectadas como en el impulso de la investigación sobre esta enfermedad.

En esta nueva edición, los fondos beneficiarán a 10 entidades de distintas comunidades autónomas: Asociación ELA CLM-AdELAnte, adELA Comunidad de Madrid, ELA Castilla y León, adELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA Aragón, canELA Cantabria, VencELA La Rioja, ELA Andalucía y ELA Extremadura.

En nombre de todas ellas intervino el presidente de ELA Andalucía, Francisco Javier Pedregal, quien significó la labor que realizan todas las asociaciones beneficiarias "con territorios y realidades distintas, pero todas con una misma razón de ser: acompañar a todas las personas con esta enfermedad y sus familiares y defender que puedan vivir con dignidad".

También recalcó la función que realizan las asociaciones, como "proporcionar atención cercana y continuada desde el diagnóstico y durante todas las etapas de la enfermedad".

"Informan y orientan sobre discapacidad, dependencia, prestaciones, recursos públicos, adaptaciones del hogar y trámites administrativos; prestan apoyo psicológico a las personas afectadas, familiares, y a quienes cuidan, porque la sobrecarga física y emocional del cuidador tiene un gran impacto", señaló.

Y añadió que "también facilitamos fisioterapia, logopedia, apoyo nutricional, atención domiciliaria, ofrecemos asesoramiento jurídico y social, organizamos grupos de ayuda, talleres, formación práctica y coordinamos nuestro trabajo con equipos sanitarios y sociales, entre muchísimas otras".

Por último, animó a la ciudadanía a "lograr que edición tras edición Toledo sea un gran punto de encuentro para las familias y toda la sociedad. Vuestro dorsal importa. Cada paso da visibilidad a una enfermedad que aún necesita más atención. Cada inscripción aporta recursos".

"Cada conversación que nace alrededor de esta carrera ayuda a alguien a conocer la realidad de la ELA y que decida implicarse. Todas las asociaciones beneficiarias asumimos el compromiso de transformar vuestro apoyo en acompañamiento, orientación, cuidados y a seguir trabajando unidas hasta que los derechos reconocidos por la Ley ELA sean una realidad efectiva y equitativa en todo el país".

Esta edición cuenta con el patrocinio de empresas privadas como Minsait (Indra), Grupo Eulen o Grupo Unitel, pero también de administraciones públicas como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Además, como colaboradores especiales, participan el Ayuntamiento de Toledo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como entidades sociales y empresas que colaboran aportando donaciones y apoyando en la organización. Mención especial merece la colaboración propia de Eurocaja Rural que, como entidad de economía social, se vuelca, una vez más, en la prueba.

"Un día de esperanza y solidaridad"

El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, agradeció durante su intervención el apoyo de patrocinadores y colaboradores y tuvo palabras de felicitación y reconocimiento a las 10 entidades beneficiarias, a sus profesionales y voluntarios.

"Desarrollan una labor extraordinaria en las distintas regiones de España. Sois vosotros quienes permanecéis junto a los pacientes y sus familias cada día, y quienes llenáis de alegría y esperanza sus vidas. Esta carrera sólo tiene sentido gracias a vuestro trabajo", afirmó.

"Este es un día muy importante para la entidad. Somos una entidad financiera, una cooperativa de crédito, pero en nuestros genes tenemos estas iniciativas que promueven desde nuestro ADN esta carrera solidaria".

Respecto a la dimensión alcanzada por la prueba, indicó que "no es una prueba más, es una carrera referente de Eurocaja Rural en la lucha contra la ELA, que ha crecido muchísimo, pero de forma consciente y ordenada".

"Lo verdaderamente importante es que los recursos hagan posible el acceso a terapias, asistencia especializada, apoyo psicológico, acompañamiento a las familias y un nuevo impulso a la investigación".

"Precisamente ese es el carácter que hace esta carrera tan especial. A pesar de lo dura que es la enfermedad, el 4 de octubre será un día festivo, de esperanza y solidaridad, en el que todos, incluidos los afectados, participaremos con la certeza de que esta enfermedad no es eterna, y de que estamos un paso más cerca de superarla".

Por último, lanzó un llamamiento a la colaboración y movilización ciudadana: "Sólo nos cabe una opción: avanzar. Y cada dorsal es un paso adelante en la superación de la enfermedad y en la mejora de las condiciones de vida. Aquellos que aún no se han inscrito, por favor, no se olviden".

"Hoy hemos superado ya las 4.500 inscripciones y, con toda seguridad, pronto se agotarán los dorsales. Ánimo. Es lo mejor que podemos hacer entre todos. Recuerden siempre el lema que nos une y nos inspira: Contra la ELA, cada paso cuenta".

Ayuntamiento y la Junta

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañado en el acto por el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano Guerra, aseveró que "Eurocaja Rural es una entidad financiera, pero no solo se limita a presentar una cuenta de resultados o a cumplir unas obligaciones fiscales, o a prestar el mejor servicio a sus clientes".

"Lleva luchando años por causas que me parecen muy justas como son la despoblación (que hacen tanto daño a muchos territorios), y por supuesto dando un paso muy significativo con la apuesta por la ELA", afirmó.

"Esta prueba se ha convertido por derecho propio ya en uno de los eventos solidarios más importantes de toda la ciudad y en la carrera solidaria más importante de España de puesta en valor y visibilidad de la ELA", añadió.

Y aseguró que "son solo tres letras, pero detrás de ellas hay personas y familias, y proyectos de vida que merecen todo nuestro acompañamiento. Hoy es un día a reivindicar, a poner en valor que hacen falta recursos y respuestas, y por eso pueden contar siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo".

Por su parte, el director general de Juventud y Deportes de la JCCM, Carlos Alberto Yuste, subrayó "que es un placer respaldar esta iniciativa y poder establecer sinergias con tantos colaboradores que apoyan la carrera".

"Quería felicitar a la Fundación Eurocaja Rural por el compromiso con las familias y enfermos de ELA, por responder a sus demandas y por consolidar esta prueba deportiva-solidaria como una de las más importantes de Castilla-La Mancha y de España", apuntó.

Respaldando esta iniciativa, también asistieron a este acto el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, junto al Comité de Dirección de la Caja, y representando a las entidades beneficiarias, acudieron al evento David Amores, director de ELA CLM-AdELAnte.

También Mar García, directora general de ADELA MADRID; Fernando Santos, vocal de la Junta Directiva de ELACyL; Ana Juan y Eva Giménez, de la Junta Directiva de adELA Comunidad Valenciana; Elisa Motellón, presidenta de ELA Región de Murcia.

Luis Estiragues, presidente de ARAELA (Aragón); Fernando Martín, presidente de CanELA (Cantabria); Francisco Javier Pedregal, presidente de ELA Andalucía; y Lola Dorado, presidenta de ELA Extremadura.

Igualmente, concurrieron a esta presentación responsables de las empresas patrocinadoras, como el director de Servicios Financieros de Minsait (Indra), David Muelas; la directora del Ámbito Territorial CLM del Grupo EULEN, María José Sáez; o el presidente del Grupo Unitel, Mario José Martín.

Así como responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, léase el coronel director de la Academia de Infantería de Toledo, Juan Esteban Rodas; el coronel-jefe de la Plana Mayor de la 2ª Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, Santiago Mata.

O el antiguo director del Museo del Ejército de Toledo, Antonio Izquierdo García, afectado por ELA, y diferentes responsables de la Policía Nacional, Policía Local, Cuerpo de Bomberos de Toledo y Protección Civil.

Detalles de la carrera

La prueba se celebrará presencialmente el domingo 4 de octubre en Toledo, a partir de las 10:00 horas, y de forma virtual desde cualquier punto del país utilizando el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR a través de las redes sociales.

La Carrera Solidaria contra la ELA también se podrá vivir desde cualquier punto del país a través de las redes sociales.

Del 21 de septiembre al 13 de octubre, Fundación Eurocaja Rural pone en marcha dos acciones para sumar fondos a la recaudación final y ampliar la difusión del mensaje solidario.

Con la iniciativa 'Una foto, un euro', cualquier persona puede publicar en Instagram, Facebook, X o LinkedIn una foto o un vídeo de apoyo a la carrera con el hashtag #CarreraSolidariaFundaciónECR.

Puede ser en casa, entrenando, con la camiseta oficial o el mismo día de la prueba. Por cada publicación, la Fundación aportará un euro adicional a la recaudación.

Además, con la acción '100% solidarios'. Fundación Eurocaja Rural sumará 100 euros por cada agrupación social que publique un vídeo animando a participar en la carrera.

El evento contará con un recorrido urbano, accesible e inclusivo, con modalidades competitivas de 5 y 10 kilómetros, adaptadas a todos los públicos, una marcha popular, carreras infantiles segmentadas por edades y dorsal cero -hasta el 13 de octubre- para quienes deseen colaborar con la causa sin participar presencialmente.

La salida y la meta estarán ubicadas en la sede social de Eurocaja Rural, en la calle Méjico de Toledo.

Como en todas las ediciones, podrá participar cualquier persona sin límite de edad, sean atletas profesionales, corredores populares, amateurs o público en general que quiera correr en familia o con amigos en una jornada de diversión y colaboración por una buena causa.

Antes del inicio de la prueba se realizará la tradicional marcha simbólica contra la ELA, en la que participarán personas afectadas por la enfermedad, familiares, representantes de las entidades beneficiarias, así como de las instituciones públicas.

Todo ello convertirá nuevamente Toledo en un gran punto de encuentro donde deporte y solidaridad avanzarán al mismo ritmo, con la participación de personas de toda España gracias al carácter nacional que la iniciativa ha alcanzado en los últimos años.

Todavía se puede participar en la carrera e inscribirse a través de la web fundacioneurocajarural.es Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de septiembre y su precio es de 14 euros para las modalidades generales y virtuales, y de 12 euros para las infantiles.

A través del Dorsal Cero, habilitado hasta el 13 de octubre, tanto particulares como empresas pueden aportar sus donaciones.

El 100 % de los fondos recaudados se destinará a programas de asistencia para personas afectadas por la ELA y sus familias, así como a proyectos de investigación promovidos por las entidades beneficiarias.

La Carrera Solidaria contra la ELA se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias más esperadas del calendario, reuniendo cada año a miles de participantes comprometidos con una causa que aporta más visibilidad, respaldo social y recursos para seguir avanzando.

A través de esta iniciativa, Fundación Eurocaja Rural reafirma su apuesta por una acción social cercana y transformadora, uniendo la práctica deportiva con la sensibilización ciudadana, así como el apoyo directo a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.